Đám cưới xôn xao Triệu Sơn, Thanh Hóa: Lễ nạp tài tiền tỷ, tráp riêng cho cô dâu mới gây choáng váng

Những ngày qua, hình ảnh một đám cưới tại Triệu Sơn, Thanh Hóa được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về nhiều sự chú ý bởi độ cầu kỳ, chỉn chu trong từng chi tiết. Từ không gian lễ cưới phủ hoa tươi, sân khấu trang trí cầu kỳ theo phong cách rồng phượng cho đến 11 tráp lễ được chuẩn bị công phu, tất cả tạo nên một lễ cưới mang màu sắc “chịu chơi, chịu chi”.

Đáng chú ý nhất trong số đó là tráp lễ dành riêng cho cô dâu với hàng loạt mỹ phẩm, túi xách, giày cùng nhiều món đồ làm đẹp được sắp xếp thành một tổng thể bắt mắt. Với những người thường xuyên theo dõi các thương hiệu mỹ phẩm và thời trang, chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra đây không phải một tráp lễ thông thường.

Loạt trap cưới đẹp mê mẩn cô gái nào cũng phải xuýt xoa

Theo những hình ảnh được chia sẻ, nhà trai chuẩn bị tổng cộng 11 tráp lễ. Mỗi tráp được trang trí theo một cách riêng nhưng thống nhất về màu sắc, nổi bật với hoa tươi tông trắng, hồng, đỏ rượu và các chi tiết ánh kim.

Trong đó, một tráp được dành riêng cho cô dâu với cách bài trí giống như một “tủ đồ làm đẹp” thu nhỏ. Hàng loạt mỹ phẩm, nước hoa, phụ kiện, túi xách và giày được xếp xen kẽ cùng hoa tươi, tạo thành một tráp lễ vừa mang giá trị vật chất vừa có tính thẩm mỹ cao.

Cô dâu xinh đẹp

Đáng chú ý, hình ảnh còn cho thấy sự xuất hiện của nhiều sản phẩm thuộc các thương hiệu làm đẹp và thời trang cao cấp. Vì vậy, một số người am hiểu về mỹ phẩm và hàng hiệu ước tính riêng tráp này có thể có giá trị trên 100 triệu đồng. Tuy nhiên, đây mới là con số được cộng đồng mạng và những người xem hình ảnh ước tính, chưa có thông tin chính thức về tổng giá trị của tráp lễ.

Không chỉ tráp mỹ phẩm, các tráp khác cũng được trang trí cầu kỳ. Một tráp nổi bật với hình tượng rồng, trong khi những tráp còn lại sử dụng hoa tươi, bánh, trà, rượu và các lễ vật truyền thống. Tổng thể cho thấy gia đình chú rể đã đầu tư khá nhiều công sức để tạo nên một lễ ăn hỏi vừa đủ đầy vừa có dấu ấn riêng.

Trên mạng xã hội, thậm chí xuất hiện thông tin cho rằng tổng giá trị 11 tráp lễ có thể lên tới cả tỷ đồng.

Không chỉ phần lễ vật, không gian tổ chức đám cưới cũng gây chú ý. Khu vực sân khấu và rạp cưới được trang trí theo phong cách cầu kỳ với sắc đỏ rượu làm màu chủ đạo, kết hợp nhiều lớp hoa tươi và các chi tiết trang trí mang hơi hướng truyền thống.

Tráp cưới hot nhất Thanh Hóa

Điểm đáng chú ý là gia đình sử dụng khá nhiều hoa tươi, trong đó có rất nhiều loại hoa nhập khẩu. Cách bài trí cũng được chăm chút đến từng khu vực, từ bàn lễ, tráp cưới cho tới các chi tiết phụ trợ. Chính sự đầu tư đồng bộ này khiến đám cưới nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người tại Thanh Hóa nhắc đến.

Nếu những hình ảnh về lễ cưới gây chú ý bởi sự xa hoa, thì câu chuyện phía sau lại khiến nhiều người quan tâm theo một cách khác.

Theo chia sẻ từ người thân chú rể, cặp đôi đã có khoảng 5 năm yêu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Chặng đường ấy đủ dài để cả hai cùng trải qua nhiều thay đổi, trước khi chính thức trở thành vợ chồng.

Một người cô của chú rể gửi lời chúc mừng tới đôi trẻ, đồng thời dành nhiều lời khen cho cháu trai: "Chàng trai vừa giỏi và sống tình cảm đã tìm được trọn vẹn hạnh phúc đời mình sau chặng đường 5 - 6 năm vun đắp yêu thương. Chào mừng cô dâu xinh đẹp, tài năng chính thức gia nhập đại gia đình họ Lê Kim".

Sau nhiều năm yêu nhau, đám cưới lần này vì thế không chỉ là một lễ cưới được đầu tư lớn về hình thức. Đằng sau những tráp lễ được sắp đặt cầu kỳ, những bó hoa tươi phủ kín không gian hay sân khấu rực rỡ sắc đỏ là một chặng đường đủ dài để hai người đi đến quyết định quan trọng nhất.

Có lẽ đó cũng là lý do những hình ảnh về đám cưới nhận được nhiều sự quan tâm. Bởi giữa những món quà đắt giá và không gian cưới được đầu tư công phu, điều đáng chú ý nhất vẫn là câu chuyện của một cặp đôi đã cùng nhau đi qua 5 năm yêu đương để có ngày chính thức về chung một nhà.