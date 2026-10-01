Tái hôn sau cuộc ly hôn ầm ĩ, tôi tưởng lần này đã chọn đúng người, nào ngờ cưới xong mới biết bí mật còn sốc hơn

Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kết thúc chẳng mấy êm đẹp. Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, có những lần không kiềm chế được nóng giận mà lao vào đánh nhau. Chuyện nhà tôi chẳng cần ai kể cũng thành đề tài bàn tán khắp làng trên xóm dưới. Ngày ra tòa ly hôn, tôi vừa tủi thân vừa xấu hổ, bởi đi đâu cũng có người nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, dò xét. Có người thương cảm, nhưng cũng không thiếu người cho rằng tôi là phụ nữ không biết vun vén gia đình nên mới để hôn nhân tan vỡ.

Sau ly hôn, bố mẹ đẻ liên tục giục tôi tìm người mới. Ông bà sợ tôi sống một mình sẽ khổ, lại lo mang tiếng một đời chồng. Tôi cũng muốn bắt đầu lại, muốn chứng minh rằng mình vẫn có thể có một gia đình bình thường như bao người khác.

Chồng hiện tại của tôi xuất hiện đúng lúc ấy. Anh ta ăn mặc bảnh bao, nói chuyện khéo léo, thường xuyên khoe công việc làm ăn thuận lợi, thu nhập mỗi tháng vài chục triệu đồng. Những lần gặp nhau, anh ta đều đi ô tô hoặc xe máy đắt tiền, điện thoại đời mới, ăn uống ở những nơi sang trọng. Anh ta còn kể về các mối quan hệ làm ăn, những dự định mua nhà, đổi xe khiến tôi tin rằng mình đã gặp được người đàn ông có chí tiến thủ.

Bố mẹ tôi cũng rất ưng ý. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đầy tai tiếng của tôi, ông bà chỉ mong con gái lấy được người chồng có điều kiện, để họ hàng không còn lời ra tiếng vào. Đám cưới của chúng tôi diễn ra khá rình rang, ai cũng chúc mừng tôi cuối cùng đã tìm được bến đỗ mới.

Nhưng chỉ sau khi cưới, tôi mới dần phát hiện những điều bất thường. Chồng tôi thường xuyên ra ngoài từ sáng đến tối nhưng chẳng có công việc cụ thể. Khi tôi hỏi về công ty, anh ta nói đang làm dự án riêng, lúc lại bảo đối tác chưa thanh toán tiền. Những khoản chi tiêu trong nhà phần lớn đều do tôi lo liệu, còn anh ta cứ viện đủ lý do để trì hoãn chuyện đóng góp.

Ảnh minh họa

Đến khi vô tình biết chiếc ô tô anh ta thường đi là xe mượn của bạn, chiếc xe máy đắt tiền cũng không phải của mình, tôi mới thực sự choáng váng. Quần áo hàng hiệu, những cuộc gặp gỡ sang trọng và cả hình ảnh người đàn ông thành đạt mà anh ta cố dựng lên hóa ra chỉ là một màn phông bạt. Anh ta không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh, thậm chí tiền sinh hoạt cá nhân đôi khi cũng phải hỏi vay người khác.

Tôi cảm thấy mình bị lừa. Điều khiến tôi tức giận không phải vì chồng nghèo, mà vì anh ta đã cố tình tạo ra một con người hoàn toàn khác để lấy lòng tôi. Nếu ngay từ đầu anh ta thành thật, tôi đã có thể cân nhắc. Đằng này, tôi bước vào cuộc hôn nhân bằng niềm tin rằng mình đã tìm được người đáng tin cậy, để rồi sau đám cưới mới biết tất cả chỉ là vẻ ngoài.

Tôi đã nói chuyện ly hôn. Tôi không muốn lặp lại những tháng ngày mệt mỏi, sống trong nghi ngờ và phải gánh vác một người đàn ông không chịu đối diện với thực tế. Thế nhưng bố mẹ tôi phản đối dữ dội. Ông bà cho rằng tôi đã ly hôn một lần, bây giờ lại bỏ chồng thì còn mặt mũi nào nhìn họ hàng, làng xóm. Mẹ tôi thậm chí tuyên bố nếu tôi tiếp tục ly hôn, bà sẽ coi như không có đứa con gái này nữa.

Tôi nghe mà nghẹn lòng. Tôi đã từng trả giá vì một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nên càng hiểu cảm giác bắt đầu lại khó khăn thế nào. Nhưng nếu cứ cố chịu đựng để người ngoài khỏi chê cười, liệu đến cuối cùng, người phải sống với những tổn thương ấy có phải vẫn chỉ là tôi?