Đám cưới có người phụ nữ lạ đến giúp tôi sửa váy, mẹ chồng nhìn thấy mặt tái mét, thân phận cô ta còn làm tôi sốc hơn

Ngày cưới của tôi, mọi thứ đáng lẽ phải trọn vẹn và hạnh phúc, nhưng định mệnh lại đưa đến một tình huống khiến tôi nhớ mãi. Chúng tôi đang đứng trong phòng chờ của khách sạn, chuẩn bị làm lễ. Tôi lúng túng khi cúc váy cưới bỗng dưng rơi ra, vừa hoảng vừa lo vì sợ trễ giờ.

Đột nhiên, một người phụ nữ lạ xuất hiện, nhoẻn miệng cười đề nghị giúp tôi. Ban đầu tôi hơi ngại nhưng tình cảnh lúc ấy chỉ có hai người, không một ai khác, tôi đành gật đầu. Cô ấy nhẹ nhàng cài lại từng cúc, giới thiệu là chị họ chú rể ở xa về. Tôi không hiểu sao trong lúc ấy tôi không thấy lạ lùng, chỉ thấy rất có thiện cảm với người phụ nữ này.

Chuyện tưởng như bình thường cho đến lúc ra làm lễ. Khi mẹ chồng tôi nhìn thấy cô ấy, nụ cười bỗng tắt lịm, khuôn mặt tái mét. Em của anh ấy cũng bắt đầu tránh né, tạo khoảng cách. Cô ấy không ở lại ăn cỗ, đeo cho tôi chiếc nhẫn 2 chỉ và chúc phúc một cách rất nhẹ nhàng, không nói thêm gì. Tôi thoáng bối rối, không hiểu tại sao mọi người lại hành xử như vậy và càng không ngờ đến thân phận thật sự của cô ta.

Tối hôm đó, về nhà, mẹ chồng có hỏi han, đúng ra là thăm dò xem tôi biết gì về người phụ nữ đó không. Tôi lắc đầu, vẫn chưa hiểu hết. Bà nhẹ nhàng kể ra sự thật, khiến tôi choáng váng: Người phụ nữ vừa giúp tôi váy cưới chính là vợ cũ của chồng tôi . Họ từng đi du học cùng nhau, tổ chức đám cưới ở nước ngoài, nhưng khi trở về nước, cô ấy chủ động chia tay. Họ không còn ràng buộc pháp lý nào, nhưng mẹ chồng tôi vẫn biết cô ta từng làm con trai bà tổn thương rất nhiều, cả về tình cảm lẫn tinh thần, nên không muốn nhìn mặt. Bà kể để tôi chủ động đón nhận và sợ không may cô ta có ý đồ phá đám bà sẽ bảo vệ tôi.

Tôi lặng người khi nghe câu chuyện. Tất cả những hành động lịch sự, nụ cười nhẹ nhàng của cô ấy hôm nay bỗng trở nên đầy ý nghĩa. Tôi hiểu rằng, cô ấy không có ý chen vào cuộc sống mới của tôi, nhưng quá khứ vẫn hiện diện theo cách rất tinh tế. Mẹ chồng tôi cũng chỉ âm thầm quan sát, vừa bảo vệ con trai, vừa để mọi thứ diễn ra trọn vẹn.

Điều mà tôi được nghe từ chồng còn sốc hơn nữa. Bởi khi nhắc đến người phụ nữ này anh có vẻ rất bênh vực. Anh nắm tay tôi trấn an: "Chuyện không như em nghĩ đâu, mẹ cũng không biết sự thật. Cô ấy thuộc LGBT, hồi đó bố cô ấy bệnh nặng nên muốn nhìn con gái ổn định anh mới giúp cô ấy đóng vai chú rể. Gia đình cô ấy rất khó chấp nhận điều này. Cô ấy về nước để gánh vác việc kinh doanh của mẹ, nếu để đối tác biết sẽ bất lợi nên chuyện này không 1 ai biết cả. Lúc nào anh sẽ dẫn em đi gặp cô ấy, cả bạn gái của cô ấy nữa".

Nghe xong tôi vừa mừng vừa thương. Có lẽ tôi vẫn may mắn vì được sống thật với chính mình và được ở bên người mình yêu thương.