Mới đây, tiền vệ tuyển Việt Nam Võ Hoàng Minh Khoa và bạn gái Huỳnh Thanh Ngân (cùng sinh năm 2001, TP.HCM) đã chính thức tổ chức đám cưới vào ngày 13/11, khép lại chuyện tình 7 năm bền bỉ.

Trong lễ vu quy, đôi trẻ nhận được nhiều món quà giá trị.

Nhà gái trao: 1 vương miện vàng, 1 bộ trang sức vàng, 2 bộ trang sức kim cương và 2 sổ đỏ.

Nhà trai trao tặng số lượng vàng tương tự. Trong số đó, chiếc dây chuyền kim cương dành riêng cho chú rể là món quà khiến nhiều người chú ý. Thanh Ngân chia sẻ với PV VietNamNet rằng đây là món quà mang ý nghĩa đặc biệt.

Mặt dây chuyền được khắc chữ "K10" – trong đó K là chữ cái viết tắt tên Minh Khoa, còn 10 là số áo thi đấu quen thuộc. Khi trao món quà này cho con rể, mẹ cô dâu đã bật khóc.

"Mẹ muốn nhắn với anh Khoa rằng gia đình luôn đứng sau ủng hộ. Mẹ mong anh tỏa sáng trong sự nghiệp như chính viên kim cương rực rỡ và bền bỉ với thời gian", Thanh Ngân cho biết.

Món quà này của mẹ vợ được nhiều người khen quá tinh tế, nó không chỉ dừng lại ở giá trị mà là lời động viên, khích lệ cho sự nghiệp của con rể.

Nhận được tình cảm và sự hậu thuẫn từ cả hai bên gia đình, Thanh Ngân nói cô cảm thấy may mắn và có thêm động lực để xây dựng hạnh phúc riêng.

Trong hôn lễ, Minh Khoa gửi lời cảm ơn đến tất cả khách mời. Khi nhắc đến ba mẹ hai bên, anh không giấu được sự xúc động và bật khóc.

Tuy nhiên, ngay sau đó, chàng tiền vệ khiến cả khán phòng bật cười khi quay sang nói với cô dâu: "Chúc mừng em đã lấy được người chồng như anh".

Khoảnh khắc vừa nghẹn ngào vừa hài hước này nhanh chóng trở thành điểm nhấn của buổi lễ.

Hình ảnh Thanh Ngân đội vương miện vàng, cổ tay đeo đầy trang sức trong ngày cưới đã thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người gọi cô bằng biệt danh quen thuộc: "Cô chủ tiệm vàng".

Được biết, cặp đôi từng quen nhau khi còn học cấp 3, cùng chơi chung một nhóm bạn. Lúc đó, Minh Khoa đang thuộc tuyến đào tạo của CLB Becamex Bình Dương, buổi tối học văn hóa nên thường liên lạc hỏi bài Thanh Ngân. Từ những lần kèm nhau học, cả hai dần thân thiết.

Họ bắt đầu hẹn hò mà không có một lời tỏ tình chính thức nào, chỉ đơn giản là hợp nhau rồi gắn bó. Sau 7 năm yêu, Minh Khoa cầu hôn người yêu bằng một màn tỏ tình lãng mạn và họ quyết định về chung nhà.

Hiện tại, Minh Khoa là tiền vệ trẻ đầy triển vọng của đội tuyển Việt Nam, còn Thanh Ngân phụ giúp gia đình kinh doanh vàng bạc tại TP.HCM.