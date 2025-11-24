Đám cưới xa hoa ồn ào của con gái tỷ phú châu Á: Chú rể đưa sính lễ 40 tỷ nhưng đòi lại sau 2 tháng sống chung

Trong thế giới rich kid châu Á, Kim Lim luôn là cái tên gây chú ý. Là con gái của tỷ phú Peter Lim với khối tài sản hơn 2 tỷ USD, cuộc sống của cô ngập tràn nhung lụa, xe sang, đồ hiệu và những chuyến du lịch xa xỉ. Nhưng dường như giàu có không đồng nghĩa với hạnh phúc: tình yêu và hôn nhân của Kim Lim trải qua nhiều sóng gió và câu chuyện của cô mới đây lại khiến dư luận phải tiếc nuối.

Đám cưới hoành tráng khiến ai cũng phải choáng

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Kim Lim tìm thấy tình yêu mới với Leslie Leow – một người bạn lâu năm của gia đình Lim. Tháng 9/2021, cô khoe nhẫn kim cương khủng được cầu hôn, báo hiệu một đám cưới xa hoa sắp tới.

Lễ ăn hỏi diễn ra đầu năm 2022, tuy nội bộ vì dịch bệnh nhưng vẫn hoành tráng đến mức dư luận phải trầm trồ. Leslie Leow lái Rolls Royce đến nhà cô dâu, mang theo sính lễ gồm 15 thỏi vàng, 8 cặp vòng tay rồng-phượng khổng lồ, 2 dây chuyền vàng, nhẫn, hoa tai vàng, 2 túi Hermès, giày Jimmy Choo và 1 cặp đồng hồ Rolex. Tổng giá trị sính lễ lên tới khoảng 2 triệu SGD (40 tỷ đồng).

Không gian lễ ăn hỏi được trang trí bức tường hoa acrylic, bánh nhiều tầng hình rồng – phượng trên ngôi chùa, cùng 188 quả táo tượng trưng cho hôn nhân hạnh phúc và 288 gói bánh truyền thống. Tiệc trước cưới tổ chức tại ION Sky cũng gây choáng: hơn 15 nghìn quả bóng bay, vô số bông hồng đỏ, khung cảnh lộng lẫy mất 19 tiếng để chuẩn bị. Kim Lim đeo vòng cổ 400 nghìn USD do bố tặng, diện đồ đen cùng hôn phu, khiến mọi chi tiết đều sang trọng đến tột cùng.

Đám cưới chính thức diễn ra ngày 22/2/2022, Kim Lim diện váy cưới hai mảnh của Chosen by Kyha, sau đó thay váy Vera Wang. Hàng triệu bông hồng và cẩm tú cầu tạo nên không gian tuyệt đẹp. Trong ngày vui, tỷ phú Peter Lim còn tặng con gái phong bao lì xì trị giá 10 nghìn SGD (hơn 200 triệu đồng) kèm lời nhắn nhủ đầy cảm xúc: "Tờ tiền này đã theo cha rất lâu, cùng cha vượt qua biết bao năm tháng khó khăn. Hãy trân trọng nó. Cha chúc con những điều tuyệt vời nhất trong tương lai".

Hôn nhân chóng vánh sau đám cưới xa hoa

Dẫu đám cưới rình rang là vậy, hôn nhân của Kim Lim và Leslie Leow chỉ tồn tại ngắn ngủi. Sau khoảng 2 tháng chung sống, họ chính thức ly hôn. Kim Lim tiết lộ rằng Leslie đôi khi mất kiểm soát, dễ cáu gắt, khác hẳn hình ảnh trước hôn lễ. Cặp đôi còn tranh chấp về những món quà và vàng sính lễ, khiến quá trình ly hôn kéo dài, căng thẳng.

Dư luận không khỏi tiếc nuối: một đám cưới xa hoa với sính lễ dát vàng, bánh rồng – phượng, xe Rolls Royce, vòng cổ trăm nghìn USD, và bữa tiệc lộng lẫy nhưng kết cục lại chóng vánh và nhiều tiếc nuối. Đây là minh chứng rõ ràng rằng giàu sang và hôn lễ hoành tráng không đảm bảo hạnh phúc lâu dài.

Kim Lim sau ly hôn chia sẻ cô đã học được bài học quý giá, chữa lành vết thương tinh thần và tiếp tục cuộc sống với vai trò mẹ, doanh nhân, và người phụ nữ độc lập. Câu chuyện của cô vừa là câu chuyện đời tư hấp dẫn, vừa là lời nhắc nhở: tiền bạc và sự xa hoa không thể thay thế tình yêu bền vững và sự thấu hiểu trong hôn nhân.