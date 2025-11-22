Sống đủ lâu để thấy đám cưới gần 400 tỷ của giới siêu giàu, bảo sao bao năm vẫn "náo loạn" truyền thông

Đám cưới của các gia đình siêu giàu luôn thu hút sự chú ý bởi mức đầu tư khủng và độ cầu kỳ. Cuối năm 2022, một trong những lễ cưới được quan tâm nhất là của Quách Hạo Tuyền (Patrick) – con trai chủ tịch tập đoàn Sa Sa International Holdings và Giang Ngọc Kỳ (Yuki) – ái nữ của chủ tịch tập đoàn Lida. Cả hai đều là "phú nhị đại" và mối tình của họ đã được công chúng theo dõi suốt nhiều năm. Cho đến giờ, đám cưới ấy vẫn là chủ đề được báo giới nhắc tới.

Hành trình tình yêu từ hộp đêm tới cầu hôn lãng mạn

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại hộp đêm LMAO, nơi Quách Hạo Tuyền lập tức bị thu hút bởi Giang Ngọc Kỳ. Anh chủ động làm quen và dần "tấn công" bằng hoa tươi, quà cáp và sự săn sóc nhiệt tình. Từ những lần gặp gỡ và đồng hành trong học tập, tình cảm giữa hai người ngày càng bền chặt.

Anh cầu hôn cô ngay tại tầng thượng căn nhà riêng, nơi được trang trí bằng cổng hoa hồng, pháo hoa và tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp.

Năm 2021, khi Giang Ngọc Kỳ tốt nghiệp thạc sĩ, Quách Hạo Tuyền còn đưa hai chú chó cưng của họ đến chụp ảnh cùng bạn gái để chúc mừng cột mốc quan trọng. Cùng năm, anh cầu hôn Ngọc Kỳ ngay tại tầng thượng căn nhà riêng, nơi được trang trí bằng cổng hoa hồng, pháo hoa và tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp. Trong không gian lãng mạn ấy, Ngọc Kỳ nhận lời, chia sẻ:

"Cảm ơn anh vì sự bất ngờ hoàn hảo này, tình yêu của em. Trái tim em sẽ luôn ấm áp khi ở bên anh. Em yêu anh rất nhiều, chồng yêu".

Khoảnh khắc cầu hôn trở thành bước mở đầu cho lễ cưới trong mơ của cả hai và câu chuyện tình yêu phú nhị đại này càng khiến công chúng tò mò.

Đám cưới xa hoa – cầu kỳ, sang xịn đến từng chi tiết

Trước lễ cưới, cặp đôi bay sang Hy Lạp để chụp ảnh cưới trong vòng 2 tuần tại khách sạn 5 sao Amanzoe gần Porto Heli. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới Greg Finck được mời thực hiện bộ ảnh, chi phí quay phim, chụp hình lên tới hơn 36 nghìn euro (hơn 1 tỷ đồng). Váy cưới, giày và phụ kiện của cô dâu đều thuộc thương hiệu cao cấp, chuẩn phong cách phú nhị đại.

Toàn bộ không gian được trải dài bằng hàng chục nghìn bông hoa hồng pastel – màu sắc yêu thích của cô dâu.

Đám cưới chính thức diễn ra vào tháng 11/2022 tại Hongkong (Trung Quốc). Gia đình chú rể mang sính lễ sang, gồm bánh kẹo cao cấp, trái cây nhập khẩu, vòng tay rồng phượng, trang sức và đồng hồ xa xỉ. Không gian lễ cưới tại biệt thự trị giá 100 triệu NDT (hơn 370 tỷ đồng) được trang trí tông đỏ truyền thống, hành lang và cầu thang phủ hoa hồng đỏ, phòng khách rộng lớn với đèn chùm màu cam, bức tường hoa lớn với chữ Hỷ dựng chính giữa.

Cô dâu Giang Ngọc Kỳ xuất hiện rạng rỡ với hàng chục chiếc vòng vàng trên người, cầm bó hoa hồng đỏ, sánh bước cùng chú rể trong nghi thức rước dâu. Tiệc đãi khách tiếp theo diễn ra tại khách sạn 5 sao, toàn bộ không gian được trải dài bằng hàng chục nghìn bông hoa hồng pastel – màu sắc yêu thích của cô dâu. Chiếc cổng hoa lớn và bánh cưới 5 tầng cùng tông màu hồng pastel tạo nên khung cảnh lộng lẫy.

Sính lễ trải đầy nhà

Trong buổi lễ, Ngọc Kỳ thay nhiều bộ váy và đeo trang sức kim cương quý giá. Phần khiêu vũ đầu tiên, cô diện váy hồng, nhảy cùng chú rể, khép lại một ngày đầy sang trọng, tinh tế và tràn ngập hoa hồng.

Gia đình nhỏ hạnh phúc hiện tại

Hôn lễ của Quách Hạo Tuyền và Giang Ngọc Kỳ không chỉ là minh chứng cho tình yêu bền lâu của hai phú nhị đại mà còn là màn thể hiện đẳng cấp, sự cầu kỳ trong từng chi tiết: từ cầu hôn lãng mạn, ảnh cưới ở Hy Lạp, tới tiệc cưới ngập tràn hoa hồng pastel tại Hongkong. Đây là ví dụ điển hình về cách giới thượng lưu kết hợp tình yêu và sự xa hoa, khiến công chúng vừa ngưỡng mộ vừa trầm trồ, mãi là "huyền thoại" đám cưới trong giới thượng lưu.