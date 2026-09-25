Hôm nay, hãy nấu thực đơn 5 món cho bữa cơm sum họp Trung thu đẹp mắt lại ngon miệng, dùng đãi khách cũng miễn chê

Điều chúng ta mong chờ nhất trong Tết Trung thu là được quây quần bên gia đình, thưởng thức bữa ăn ấm cúng và ngon miệng do chính tay mình nấu. Thay vì những món ăn sang trọng ở nhà hàng, những món ăn nhà làm được chuẩn bị chu đáo trong chính căn bếp của mình mang lại hương vị chân thực nhất và ấm áp nhất.

Bữa cơm dịp Tết Trung thu bạn không cần phải quá cầu kỳ, chỉ cần ngon miệng, đẹp mắt và mang ý nghĩa tốt lành, phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ. Món ăn nên thanh đạm, không ngấy mỡ, phù hợp với người già và trẻ em, đồng thời phải tươi ngon, thơm phức, thích hợp ăn kèm với đồ uống hoặc cơm, và là món ăn trang trọng trong dịp sum họp gia đình.

Hôm nay, chúng tôi gợi ý cho bạn một thực đơn gồm 5 món hoàn hảo cho bữa tối sum họp gia đình dịp Tết Trung thu. Công thức rất đơn giản và dễ làm theo, ngay cả người mới bắt đầu nấu nướng cũng có thể dễ dàng thực hiện. Chúng trông đẹp mắt và hương vị tuyệt vời, cả gia đình sẽ thích thú và đồng thời gây ấn tượng với khách mời!

1. Món cá "hoa nở rộ" - Cá vược hấp

Món ăn này khi được dọn ra trong bữa tiệc Trung thu với cách trình bày trang nhã và lộng lẫy, giống như một con công xòe đuôi, đặc biệt mang lại ấn tượng cho gia đình bạn. Món ăn này vừa tượng trưng cho không khí lễ hội, đồng thời cũng mang thông điệp may mắn dồi dào. Cá mềm, đậm đà hương vị, không hề có mùi tanh. Nhẹ nhàng và không ngấy, món ăn này dễ dàng phù hợp cho cả người già và trẻ em, với dư vị tươi mát và ngọt ngào càng ăn càng thấy ngon. Cả hình thức lẫn hương vị đều tuyệt hảo!

Nguyên liệu: 1 con cá vược, hành lá, gừng thái lát, rượu nấu ăn, một chút muối, một chút bột tiêu trắng, 1 quả ớt ngọt đỏ, nước tương cá hấp.

Cách làm món cá vược hấp

Bước 1: Làm sạch cá vược thật kỹ, cạo sạch vảy, loại bỏ mang và nội tạng, cắt bỏ vây và rửa sạch máu (đây là bước quan trọng để loại bỏ mùi tanh). Cắt phần đầu và thân cá rời nhau rồi đặt chúng ở hai đầu đĩa. Dùng dao khía đều các đường rộng 1cm trên thân cá từ phía lưng, nhưng không khía vào bụng. Trải đều cá ra để tạo thành hình con công. Cho các lát gừng và khúc hành lá lên đĩa, rưới một ít rượu nấu ăn lên cá, rắc một chút muối và tiêu trắng, nhẹ nhàng xoa đều và ướp trong 10 phút để khử mùi tanh và tăng độ tươi ngon.

Bước 2: Cho nước vào nồi hấp, đun sôi. Khi nước sôi, đặt đĩa cá vào hấp trên lửa lớn trong 6-8 phút, sau đó tắt bếp và để yên trong 2 phút. Sau đó đổ nước ra đĩa và vớt bỏ hành lá và gừng. Rải đều hành lá và ớt ngọt thái sợi nhỏ lên khắp đĩa, rưới nước tương cá hấp dọc theo mép đĩa, rồi đổ một thìa dầu nóng sôi để tỏa hương thơm nồng nàn. Mùi thơm lập tức quyến rũ và hình thức thì vô cùng bắt mắt.

2. Tôm hấp miến tỏi

Đây chắc chắn là món ăn được cả gia đình yêu thích! Những sợi miến mềm mại ở dưới cùng thấm đẫm nước sốt tỏi đậm đà, mỗi miếng đều bùng nổ hương vị. Lớp tôm phía trên được sắp xếp gọn gàng, trang nhã và đẹp mắt. Thịt tôm ngọt, chắc và giòn, với hương thơm tỏi nồng nàn hoàn hảo kết hợp với độ tươi ngon tự nhiên của hải sản - chỉ một miếng thôi cũng đã vô cùng ngon miệng. Miến chính là linh hồn của món ăn, thấm đẫm nước dùng một cách hoàn hảo, làm cho món ăn ngon đến tận cùng. Món này sẽ hết veo trong nháy mắt!

Nguyên liệu: 1 bó miến đậu xanh sợi nhỏ, 8-10 con tôm, 1 củ tỏi băm, nước tương, dầu hào, một chút muối, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món tôm hấp miến tỏi

Bước 1: Ngâm miến trong nước ấm cho đến khi mềm rồi vớt ra, để ráo và trải đều lên đáy đĩa. Cắt bỏ phần nhọn và râu tôm. Dùng kéo, cắt từ đốt đầu tiên phía sau đầu tôm đến tận đuôi, cắt mở hoàn toàn phần lưng tôm. Cẩn thận loại bỏ chỉ đen, giữ nguyên đầu và đuôi tôm.

Bước 2: Đặt tôm đã sơ chế nằm phẳng và dùng dao khía vài đường nhỏ, dài khoảng 1cm, dọc theo hai bên thân tôm. Chỉ khía vào thân tôm, tuyệt đối không khía xuyên qua. Mẹo nhỏ này rất quan trọng; nó giúp giữ tôm cố định, ngăn không cho tôm bị cuộn tròn hoàn toàn sau khi hấp, tạo nên vẻ ngoài gọn gàng và đẹp mắt. Xếp gọn gàng tất cả tôm đã sơ chế lên trên miến.

Bước 3: Băm nhuyễn tỏi, phi thơm nửa số tỏi đã băm trên lửa nhỏ cho đến khi hơi vàng và thơm, sau đó trộn với phần tỏi băm sống còn lại, thêm một chút muối, nước tương, dầu hào và một chút đường để làm nước sốt tỏi. Phết đều nước sốt tỏi lên mỗi con tôm, sau đó hấp trên lửa lớn trong 5 phút sau khi nước sôi. Sau khi nấu xong, rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Mùi thơm hấp dẫn đến nỗi bạn sẽ muốn ăn mãi không thôi!

3. Sườn thịnh vượng

Món ăn này dễ làm và mang ý nghĩa may mắn nhất cho bữa tiệc Trung thu của gia đình! Không cần nêm nếm cầu kỳ hay lo lắng về thời gian và nhiệt độ nấu. Chỉ cần nhớ tỉ lệ vàng 12345 thi người mới bắt đầu học nấu ăn cũng sẽ không thất bại, thậm chí còn ngon tuyệt.

Sườn kho được chế biến hoàn hảo, bóng bẩy và béo ngậy, phủ một lớp nước sốt chua ngọt đậm đà, thấm đẫm hương thơm hấp dẫn vào từng miếng sườn. Thịt mềm, dễ dàng tách khỏi xương, tan chảy trong miệng mà không bị khô, có hương vị cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt, chua, mặn, để lại dư vị khó quên.

Nguyên liệu: 500g sườn heo, vài lát gừng, một ít rượu nấu ăn, 1 muỗng canh đường trắng, 2 muỗng canh giấm balsamic, 3 muỗng canh rượu nấu ăn, 4 muỗng canh nước tương, 5 muỗng canh nước

Công thức nấu món sườn thịnh vượng

Bước 1: Cắt sườn thành từng miếng nhỏ, ngâm trong nước khoảng 10 phút để loại bỏ huyết, cho vào nồi nước cùng với vài lát gừng và rượu nấu ăn để chần. Đun sôi rồi hớt bọt, rửa lại bằng nước ấm và để ráo. Cho sườn trực tiếp vào nồi và đổ nước sốt đã pha theo tỷ lệ 12345 gồm 1 muỗng canh đường trắng, 2 muỗng canh giấm balsamic, 3 muỗng canh rượu nấu ăn, 4 muỗng canh nước tương, 5 muỗng canh nước (vừa đủ ngập sườn).

Bước 2: Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức trung bình thấp và ninh trong 30 phút để sườn ngấm đều nước sốt. Cuối cùng, tăng lửa lên mức cao và nhanh chóng đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, chuyển sang màu đỏ bóng, đặc sệt và bám chặt vào từng miếng sườn. Thật đơn giản và ngon tuyệt!

4. Vịt kho tỏi

Một món ăn ngon đích thực và thịnh soạn, đảm bảo sẽ khiến hết sạch cả cơm! Thịt vịt được xào và hầm cho đến khi săn chắc, đậm đà, khô ráo, không ngấy, không có mùi tanh. Tỏi nguyên tép sau khi hầm, vị cay hoàn toàn biến mất, và thịt hấp thụ hương thơm của tương đậu lên men, trở nên mềm, ngon! Cuối cùng, món ăn được trang trí với những lát ớt ngọt xanh tươi để tạo màu sắc và hương thơm, tạo nên một loại nước sốt đậm đà, thơm ngon với hương thơm tinh tế, dễ chịu, càng ăn càng thấy ngon.

Nguyên liệu: Nửa con vịt, một ít gừng thái lát, 1 thìa tương đậu bản/tương đậu nành, 2 quả ớt ngọt xanh, 2 củ tỏi, rượu nấu ăn, nước tương, một chút nước tương đen để tạo màu,

Cách nấu món vịt kho tỏi

Bước 1: Cắt thịt vịt thành những miếng nhỏ đều nhau, rửa sạch nhiều lần và ngâm để loại bỏ máu. Cho thịt vịt vào nồi nước cùng vài lát gừng và rượu nấu ăn, đun sôi, hớt bọt, vớt ra và để ráo nước. Bóc vỏ các tép tỏi và để nguyên (nếu không có tép tỏi, hãy dùng đinh hương); rửa sạch ớt ngọt xanh và cắt thành dải mỏng. Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng, cho các miếng vịt vào xào trên lửa vừa nhỏ cho đến khi mỡ vịt tan chảy và bề mặt hơi vàng. Bước này sẽ khử mùi tanh, tăng hương thơm và giúp món ăn không bị ngấy.

Bước 2: Thêm các lát gừng và một thìa tương đậu bản (hoặc tương đậu nành), xào nhỏ lửa cho đến khi dậy mùi thơm. Cho tỏi nguyên tép vào xào đều. Thêm nước tương, một ít nước tương đen, dầu hào. Đổ nước sôi vào sao cho ngập các nguyên liệu, đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp và ninh trong 40 phút, cho đến khi thịt vịt mềm và tỏi thơm. Đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, thêm ớt xanh và xào nhanh khoảng 10 giây. Nêm nếm muối cho vừa ăn và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Đây là một món ăn đầy màu sắc, thơm ngon và hấp dẫn!

5. Gà hầm hạt dẻ và ngô

Một món ăn ấm áp đậm chất gia đình, không thể thiếu trong dịp Tết Trung thu! Thịt gà mềm và đậm đà hương vị, không hề khô hay dai. Hạt dẻ mềm xốp thấm đẫm nước thịt ngọt ngào, tan chảy trong miệng với vị ngọt tự nhiên. Ngô ngọt được hầm mềm và mọng nước, cân bằng hoàn hảo với vị béo ngậy của thịt. Toàn bộ món ăn có vị mặn ngọt hài hòa, cân bằng hoàn hảo giữa thịt và rau, rất bổ dưỡng. Đây là món ăn được cả người già và trẻ em yêu thích!

Nguyên liệu: 1/2 con gà ta, lượng hạt dẻ vừa đủ, 1 bắp ngô ngọt, 2 cây hành lá, vài lát gừng, 1 cái hoa hồi, lượng nước tương vừa đủ, một ít nước tương đen, đường phèn,

Cách nấu món thịt gà hầm hạt dẻ và ngô

Bước 1: Chặt thịt gà thành từng miếng và rửa sạch. Cho vào nồi nước cùng với vài lát gừng và rượu nấu ăn để chần sơ. Vớt bọt, vớt gà ra và để ráo nước. Bóc vỏ hạt dẻ và để riêng; cắt ngô ngọt thành từng khúc; cắt chéo phần trắng của hành lá thành từng khúc và để riêng. Cho một ít dầu vào chảo, sau đó thêm các miếng gà vào xào đến khi bề mặt hơi vàng để giữ lại hương thơm của thịt.

Bước 2: Gạt thịt gà sang một bên rồi cho gừng và hoa hồi vào xào thơm. Sau đó đảo cùng thịt gà cho thấm hương vị. Nêm nước tương, một ít nước tương đên và một ít đường phèn vào, đảo đều cho đến khi có màu. Đổ nước sôi vào sao cho ngập các nguyên liệu, sau đó đun nhỏ lửa trong 20 phút. Thêm hạt dẻ và ngô vào, tiếp tục đun nhỏ lửa trong 15 phút để hạt dẻ mềm và ngô có vị ngọt. Cuối cùng, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại và bám vào thành bát. Sau đó, cho phần trắng của hành lá đã thái chéo vào, đảo nhanh để hành dậy mùi thơm, rồi nêm thêm chút muối trước khi dọn ra.

Bữa ăn sum họp gia đình dịp Tết Trung thu không chỉ đơn thuần là về hương vị, mà còn là về cảm giác ấm áp và hạnh phúc của sự sum họp gia đình. 5 món ăn này có cá và tôm, thịt và rau củ, mang đến nhiều hương vị khác nhau từ thanh mát, tươi ngon đến chua ngọt, dịu nhẹ, phù hợp với cả người già và trẻ em. Mỗi món ăn đều mang ý nghĩa tốt lành.