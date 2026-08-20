3 gam màu 12 con giáp nên mặc nhiều trong tháng 9

Trong hệ thống mười hai con giáp, ngoài cách chia theo tam hợp quen thuộc, người xưa còn có một cách phân nhóm khác dựa trên đặc tính vận động của từng chi, đó là Tứ Sinh, Tứ Chính và Tứ Mộ. Mỗi nhóm mang một sắc thái năng lượng khác nhau, từ đó gợi ý những gam màu phù hợp để mặc trong tháng 9, khi tiết trời bắt đầu chuyển từ cuối hạ sang đầu thu.

Nhóm Tứ Sinh: Dần, Thân, Tỵ, Hợi, gam màu xanh lá và xanh ngọc

Bốn con giáp Dần, Thân, Tỵ, Hợi thuộc nhóm Tứ Sinh, đại diện cho tính khởi đầu, vận động và sức sống mới. Đây là nhóm chi mang năng lượng chủ động, luôn có xu hướng tìm kiếm cơ hội và bắt đầu những điều mới mẻ. Trong tháng 9, khi tiết trời chuyển mùa mang theo cảm giác cần làm mới bản thân, gam màu xanh lá và xanh ngọc là lựa chọn phù hợp cho nhóm này, vừa tượng trưng cho sinh khí, sự tươi mới, vừa giúp cân bằng lại nguồn năng lượng vốn đã khá dồi dào của bốn con giáp. Người tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi có thể phối những item màu xanh lá đậm cho các buổi gặp gỡ quan trọng, hoặc xanh ngọc nhẹ nhàng cho trang phục thường ngày, vừa tôn dáng vừa mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu trong giao tiếp.

Nhóm Tứ Chính: Tý, Ngọ, Mão, Dậu, gam màu đỏ và cam đất

Tý, Ngọ, Mão, Dậu là bốn con giáp thuộc nhóm Tứ Chính, đại diện cho bốn hành thuần khiết nhất trong ngũ hành. Đây là nhóm chi mang tính trung tâm, ổn định nhưng cũng đầy nội lực, thường là những người có chủ kiến rõ ràng và không ngại thể hiện bản thân. Gam màu đỏ và cam đất trong tháng 9 sẽ giúp nhóm này tôn thêm sự quyết đoán vốn có, đồng thời mang lại cảm giác ấm áp phù hợp với không khí giao mùa. Với những dịp cần sự tự tin như thuyết trình, đàm phán hay gặp gỡ đối tác, người tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu có thể chọn tông đỏ đậm làm điểm nhấn, còn trong sinh hoạt hằng ngày thì cam đất nhẹ nhàng sẽ giúp tổng thể trang phục vừa nổi bật vừa không quá gắt mắt.

Nhóm Tứ Mộ: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, gam màu vàng be và nâu đất

Bốn con giáp Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thuộc nhóm Tứ Mộ, mang đặc tính tàng chứa, tích lũy và có phần trầm lắng hơn so với hai nhóm còn lại. Đây là nhóm chi thường được ví như những kho báu ẩn giấu, cần thời gian để bộc lộ giá trị thật sự của mình. Gam màu vàng be và nâu đất trong tháng 9 rất hợp với nhóm này, vừa thể hiện sự ổn định, chín chắn, vừa mang ý nghĩa tượng trưng cho việc tích lũy tài lộc và giữ vững những gì đã gây dựng được. Người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có thể phối đồ tông vàng be cho những buổi gặp gỡ mang tính lâu dài như ký kết hợp tác, gặp gỡ gia đình đối tác, còn nâu đất sẽ là lựa chọn an toàn và tinh tế cho trang phục công sở trong suốt tháng này.

Cách phối màu để không bị đơn điệu

Dù mỗi nhóm có một gam màu chủ đạo riêng, điều đó không có nghĩa là phải mặc nguyên một màu từ đầu đến chân. Cách phối hợp lý là chọn gam màu gợi ý làm điểm nhấn chính, có thể là áo, khăn, túi xách hoặc phụ kiện, sau đó kết hợp với những màu trung tính như trắng, be, xám để tổng thể trang phục vừa hài hòa vừa không gây cảm giác nặng nề. Với những ai yêu thích sự an toàn, có thể bắt đầu từ những món đồ nhỏ như son môi, khăn choàng hay túi xách trước khi mạnh dạn thử những trang phục có diện tích màu lớn hơn.

Nhìn chung, việc chọn gam màu theo nhóm con giáp trong tháng 9 không chỉ là một gợi ý về mặt thẩm mỹ mà còn mang theo ý nghĩa cân bằng năng lượng theo quan niệm dân gian. Dù tin hay không tin vào yếu tố phong thủy, việc thử một gam màu mới phù hợp với mùa cũng là cách đơn giản để làm mới diện mạo và tinh thần khi bước sang tháng mới.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.