Cuối tuần làm món bánh táo vừa ngon lại hỗ trợ giảm cân

Liên Phạm - Nguồn: Dougo,
Nếu thích ăn bánh mà sợ tăng cân thì món bánh táo dưới đây không chỉ ngon miệng, giàu dinh dưỡng mà lại không hề làm bạn tăng cân đâu nhé!

Chuẩn bị nguyên liệu làm món bánh táo: 70g bột mì ít gluten (bột mì số 8), 1 quả táo, 2 quả trứng, 30g đường, 20g bơ lạt, 100g sữa tươi, một ít hạnh nhân lát.

Cuối tuần làm món bánh táo vừa ngon lại hỗ trợ giảm cân - Ảnh 1.

Cách làm món bánh táo:

Bước 1: Làm tan chảy bơ bằng nước nóng hoặc trong lò vi sóng.

Cuối tuần làm món bánh táo vừa ngon lại hỗ trợ giảm cân - Ảnh 2.

Bước 2: Đập trứng vào tô, thêm đường vào khuấy đều.

Cuối tuần làm món bánh táo vừa ngon lại hỗ trợ giảm cân - Ảnh 3.

Bước 3: Thêm sữa vào khuấy đều.

Cuối tuần làm món bánh táo vừa ngon lại hỗ trợ giảm cân - Ảnh 4.

Bước 4: Rây bột mì vào bát trứng rồi khuấy đều cho bột tan hoàn toàn.

Cuối tuần làm món bánh táo vừa ngon lại hỗ trợ giảm cân - Ảnh 5.

Bước 5: Đổ bơ đã làm tan chảy vào khuấy lên.

Cuối tuần làm món bánh táo vừa ngon lại hỗ trợ giảm cân - Ảnh 6.

Bước 6: Táo gọt vỏ rồi thái thành lát mỏng. Cho táo vào bát bột rồi trộn đều sao cho bột phủ đều các lát táo.

Cuối tuần làm món bánh táo vừa ngon lại hỗ trợ giảm cân - Ảnh 7.

Bước 7: Đổ táo đã trộn bột vào khuôn đã lót giấy nến, rắc đều hạnh nhân lát lên trên.

Cuối tuần làm món bánh táo vừa ngon lại hỗ trợ giảm cân - Ảnh 8.

Bước 8: Đặt khuôn bánh vào lò nướng đã được làm nóng đến 190 độ C, nướng trong khoảng 45 phút là bánh chín. Bánh chín thì gỡ bánh ra khỏi khuôn, cắt bánh thành miếng vừa ăn.

Cuối tuần làm món bánh táo vừa ngon lại hỗ trợ giảm cân - Ảnh 9.

Thành phẩm món bánh táo:

Thường thì mỗi khi làm bánh bạn sẽ nghĩ đến ngay những cách phức tạp nhưng với món bánh táo trên đây, bạn không cần đánh bông nguyên liệu cũng chằng cần nhiều kỹ thuật chế biến. Chỉ cần trộn các nguyên liệu và nướng là bạn đã có ngay một chiếc bánh thơm nức với vị ngọt lại chua nhẹ cực kỳ ngon miệng.

Cuối tuần làm món bánh táo vừa ngon lại hỗ trợ giảm cân - Ảnh 10.

Chúc bạn làm được món bánh táo thật ngon miệng nhé!
Theo Thanh Niên Việt Copy link 09/13/2025 22:07 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/cuoi-tuan-lam-mon-banh-tao-vua-don-gian-lai-ngon-vo-cung-dung-an-sang-rat-hop-20925091321522071.htm
