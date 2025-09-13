Chuẩn bị nguyên liệu làm món bánh táo: 70g bột mì ít gluten (bột mì số 8), 1 quả táo, 2 quả trứng, 30g đường, 20g bơ lạt, 100g sữa tươi, một ít hạnh nhân lát.



Cách làm món bánh táo:

Bước 1: Làm tan chảy bơ bằng nước nóng hoặc trong lò vi sóng.

Bước 2: Đập trứng vào tô, thêm đường vào khuấy đều.

Bước 3: Thêm sữa vào khuấy đều.

Bước 4: Rây bột mì vào bát trứng rồi khuấy đều cho bột tan hoàn toàn.

Bước 5: Đổ bơ đã làm tan chảy vào khuấy lên.

Bước 6: Táo gọt vỏ rồi thái thành lát mỏng. Cho táo vào bát bột rồi trộn đều sao cho bột phủ đều các lát táo.

Bước 7: Đổ táo đã trộn bột vào khuôn đã lót giấy nến, rắc đều hạnh nhân lát lên trên.

Bước 8: Đặt khuôn bánh vào lò nướng đã được làm nóng đến 190 độ C, nướng trong khoảng 45 phút là bánh chín. Bánh chín thì gỡ bánh ra khỏi khuôn, cắt bánh thành miếng vừa ăn.

Thành phẩm món bánh táo:

Thường thì mỗi khi làm bánh bạn sẽ nghĩ đến ngay những cách phức tạp nhưng với món bánh táo trên đây, bạn không cần đánh bông nguyên liệu cũng chằng cần nhiều kỹ thuật chế biến. Chỉ cần trộn các nguyên liệu và nướng là bạn đã có ngay một chiếc bánh thơm nức với vị ngọt lại chua nhẹ cực kỳ ngon miệng.

Chúc bạn làm được món bánh táo thật ngon miệng nhé!