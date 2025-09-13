Giữa nhịp sống bận rộn, nhiều người thường đau đầu với câu hỏi "hôm nay ăn gì?". Thực ra, để có một mâm cơm ngon không nhất thiết phải cầu kỳ hay tốn kém. Chỉ cần sắp xếp khéo léo vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể chế biến thành những bữa ăn đủ chất, đủ vị cho cả nhà. Đây là 5 thực đơn cơm nhà thơm ngon, bổ dưỡng, cách nấu lại vô cùng đơn giản, ai thưởng thức cũng phải xuýt xoa khen ngon.

Thực đơn cơm nhà 1: Cá phi lê hấp, thịt xông khói kho bí xanh, bò kho xào ớt xanh, rau lang non xào tỏi.

1. Cá phi lê hấp: Món cá phi lê hấp không cần quá nhiều gia vị, chỉ nhúng sơ với gừng và hành rồi hấp chín tới. Vị ngọt thanh của cá quyện với chút nước mắm gừng ớt hoặc xì dầu là đủ. Đây là món ăn giữ trọn dưỡng chất, ít dầu mỡ, phù hợp cả cho người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ.

2. Thịt xông khói kho bí xanh: Miếng thịt xông khói thái mỏng xào kho cùng bí xanh (hoặc bí ngòi, bí đao) tạo nên sự kết hợp vừa mềm vừa giòn, vừa béo vừa thanh. Vị mặn mà của thịt thấm vào từng miếng bí, ăn kèm cơm nóng thì khó lòng dừng đũa. Đây cũng là món ăn gợi nhớ đến bữa cơm thôn quê, vừa dân dã vừa đầy hương vị.

3. Bò kho xào ớt xanh: Thịt bò kho được thái lát, xào nhanh tay cùng ớt xanh, thêm chút hành tỏi phi thơm. Vị ngọt đậm của bò hòa với độ giòn cay của ớt xanh tạo nên một món ăn vừa bắt mắt vừa kích thích vị giác. Chỉ vài phút chế biến nhưng hương thơm lan tỏa đã khiến mâm cơm thêm phần hấp dẫn.

4. Rau lang non xào tỏi: Đơn giản mà chẳng bao giờ chán, rau lang non chỉ cần xào nhanh với tỏi là đã có món rau xanh thanh mát. Rau giòn giòn, thấm vị tỏi phi thơm lừng, ăn kèm thịt cá rất hài hòa. Đây là món rau quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe.

Thực đơn cơm nhà 2: Khoai tây hầm bò, mực tôm xào cay, canh sườn hầm ngô, đậu phụ trộn trứng bắc thảo.

1. Khoai tây hầm bò: Món khoai tây hầm bò luôn là "ngôi sao" trong mâm cơm bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt bò thấm mềm và khoai tây bùi ngậy. Khi ninh cùng cà rốt, hành tây và chút gia vị như quế, hồi, mùi thơm bốc lên làm ai cũng phải xuýt xoa. Đây không chỉ là món ăn no bụng, mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất, đặc biệt tốt cho trẻ em và người lớn tuổi.

2. Mực – tôm xào cay kiểu khô: Một chút biến tấu với phong cách "cạn nước, nhiều gia vị" của ẩm thực Trung Hoa sẽ khiến món mực – tôm trở nên đậm đà. Thịt tôm ngọt chắc, mực giòn sần sật, quyện cùng ớt khô, tiêu xanh và tỏi phi thơm lừng. Món ăn này mang lại cảm giác bùng nổ vị giác, rất thích hợp để "đổi gió" cho bữa cơm nhà, khiến mâm cơm gia đình không hề nhàm chán.

3. Canh sườn hầm ngô: Sau những món mặn đậm vị, một bát canh sườn hầm ngô sẽ giúp cân bằng lại khẩu vị. Nước canh trong vắt, vị ngọt tự nhiên từ xương sườn và ngô non tạo nên sự thanh mát, dễ ăn. Món này không chỉ giải ngấy mà còn bổ sung dưỡng chất, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

4. Đậu phụ trộn trứng bắc thảo: Đậu phụ non mềm mịn kết hợp với trứng bắc thảo bùi béo, thêm chút nước tương, dầu mè và hành lá, tạo nên một món ăn đơn giản nhưng độc đáo. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn thưởng thức món ăn thanh đạm, ít dầu mỡ nhưng vẫn đủ dinh dưỡng.

Thực đơn cơm nhà 3: Sườn hấp đậu xị, tôm hấp miến tỏi, củ sen nhồi nếp rim đường, cà tím đậm đà, viên khoai lang ngọt.

1. Sườn hấp đậu xị: Món sườn non hấp đậu xị là sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị béo mềm của sườn và vị mặn đặc trưng của đậu xị. Khi hấp, sườn chín mềm, thấm đều gia vị, từng miếng thịt ngọt dịu, thơm thoang thoảng mùi đậu lên men. Đây là món ăn thường thấy trong các bữa cơm gia đình người Hoa, không cần chiên xào cầu kỳ nhưng lại giữ trọn vị ngon ngọt của thịt. Ăn kèm cơm trắng thì đúng chuẩn "hao cơm".

2. Tôm hấp miến tỏi: Tôm tươi hấp cùng miến và tỏi băm là món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt. Con tôm căng tròn, màu đỏ au sau khi hấp nổi bật trên nền miến trong suốt, thấm nước sốt đậm vị tỏi phi. Chỉ cần cắn một miếng, vị ngọt của tôm quyện với mùi thơm của tỏi và sự mềm dai của miến, tất cả tạo nên một bản hòa ca của hương vị. Đây cũng là món thường xuất hiện trong tiệc gia đình vì vừa dễ làm vừa mang tính "trình diễn" cao.

3. Củ sen nhồi nếp rim đường: Củ sen nhồi gạo nếp rồi đem rim với nước đường là món tráng miệng tinh tế, vừa đẹp mắt vừa bổ dưỡng. Khi cắt lát, từng khoanh sen hiện ra những hạt nếp dẻo quánh, phủ lớp nước đường ánh nâu óng ả. Món ăn này không chỉ ngon mà còn mang ý nghĩa may mắn, thường được dùng trong dịp lễ tết. Vị ngọt dịu của đường, bùi dẻo của nếp, giòn giòn của sen khiến bạn ăn một miếng thôi cũng thấy mát lòng.

4. Cà tím đậm đà: Món cà tím sốt đậm đà vừa giữ được vị ngọt tự nhiên, vừa thấm gia vị khi xào hoặc hấp cùng nước sốt đặc biệt. Cà tím mềm mịn, mọng nước, chỉ cần rưới thêm chút dầu mè, tỏi phi là cả nhà sẽ tranh nhau gắp. Đây là món rau củ vừa ngon vừa dễ làm, giúp cân bằng hương vị trong mâm cơm nhiều thịt cá.

5. Viên khoai lang ngọt: Khoai lang nặn thành viên nhỏ, chiên hoặc luộc rồi phủ syrup nhẹ là món ăn vặt kiêm tráng miệng được nhiều người yêu thích. Khoai lang vừa dẻo vừa ngọt, khi vo tròn tạo thành những viên xinh xắn, dễ ăn. Chỉ cần thêm chút mè rang hoặc nước cốt dừa, món ăn này trở thành điểm nhấn ngọt ngào, kết thúc trọn vẹn bữa cơm.

Thực đơn cơm nhà 4: Thịt kho tàu, tôm sông xào ngồng tỏi, mướp xào tôm, bí ngòi xào trứng ốp.

1. Thịt kho tàu: Món thịt kho tàu vốn là "linh hồn" của bữa cơm Việt – Trung, thường được nấu cầu kỳ. Nhưng hôm nay, chỉ với một gói sốt kho sẵn, bạn đã có thể làm món thịt ba chỉ kho tàu mềm nhừ, ngấm đều gia vị. Thịt được om chín tới, miếng mỡ trong vắt, phần nạc thơm bùi, quyện trong nước sốt sánh óng. Ăn kèm cơm trắng thì khó lòng cưỡng lại.

2. Tôm sông xào ngồng tỏi: Nghe thì lạ nhưng tôm sông rang cùng ngồng tỏi chính là "bùng nổ hương vị" trên mâm cơm. Tôm nhỏ, vỏ giòn rụm, thịt ngọt tự nhiên, khi xào với ngồng tỏi vừa giòn vừa thơm lại dậy mùi đặc trưng, ăn đưa cơm cực kỳ. Đây chắc chắn là món khiến các ông chồng khó mà ngừng gắp.

3. Mướp xào tôm: Giữa những ngày oi nóng, một đĩa mướp xanh xào tôm tươi chính là "cứu tinh" cho bữa cơm. Tôm bóc nõn ngọt mềm, mướp lại thanh mát, khi xào lên tạo thành hương vị nhẹ nhàng, dễ ăn. Không chỉ ngon, món này còn giàu dinh dưỡng, bổ sung vitamin và khoáng chất cho cả gia đình.

4. Bí ngòi xào trứng ốp: Nhà nhiều trứng thì càng dễ biến tấu! Thay vì chỉ chiên ốp la, bạn có thể xào trứng ốp cùng bí ngòi. Bí ngòi mềm ngọt, quyện với trứng vàng ươm, vừa lạ mắt vừa ngon miệng. Đây cũng là cách đổi vị cực hay để bữa cơm không bị nhàm chán, lại tận dụng nguyên liệu sẵn có.

Thực đơn cơm nhà 5: Cá vược hấp, canh mướp trứng, tôm luộc, gân bò xào cay, đậu phụ khô xào thịt.

1. Cá vược hấp: Món cá vược hấp luôn nằm trong danh sách những món cá dễ làm mà ngon. Cá chỉ cần làm sạch, rưới chút gừng hành, thêm vài lát ớt và hấp trong 8 phút là chín tới. Thịt cá trắng phau, ngọt thanh, không tanh, ăn kèm nước chấm chua ngọt thì đưa cơm vô cùng.

2. Canh mướp nấu trứng: Mướp hương (khoảng 3 quả) nấu cùng 2 quả trứng gà tạo thành món canh giản dị mà thanh mát. Mướp mềm ngọt, quyện cùng vị béo nhẹ của trứng, thêm chút hành lá và tiêu xay, ăn vào giải nhiệt cơ thể. Đây cũng là món canh được nhiều bà nội trợ chọn cho bữa cơm mùa hè.

3. Tôm sông luộc muối: Một đĩa tôm sông luộc với muối (khoảng 12 con) tưởng đơn giản nhưng lại rất bắt cơm. Chỉ cần rửa sạch tôm, cho vào nồi cùng chút muối hạt, đậy nắp và luộc nhanh, tôm chín đỏ au, thịt săn chắc, giữ nguyên vị ngọt tự nhiên. Khi ăn, chấm cùng muối tiêu chanh là ngon hết nấc.

4. Gân bò xào cay: Gân bò vốn có sẵn trong tủ lạnh, chỉ cần thái miếng vừa ăn, xào nhanh trên lửa lớn cùng tỏi, gừng và chút ớt khô. Miếng gân bò giòn sần sật, thơm cay, ăn rất lạ miệng. Đây cũng là món đổi vị, giúp bữa cơm gia đình thêm phong phú, không bị ngấy.

5. Đậu phụ khô xào thịt và dưa cải: Món đậu phụ khô xào thịt heo cùng dưa cải muối và ớt xanh đem đến hương vị dân dã nhưng cực kỳ hao cơm. Thịt heo thái chỉ, xào cùng dưa cải chua nhẹ, thêm chút ớt xanh và miếng đậu phụ khô thấm vị, vừa có vị chua mặn vừa có độ bùi bùi, làm ai cũng muốn gắp thêm.

Chúc bạn thực hiện được những bữa cơm gia đình cực ngon dựa vào các gợi ý trên nhé!