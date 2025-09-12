Tôi đã ăn cà tím 30 năm nay rồi và công thức này hoàn toàn chinh phục được cả gia đình

Cà tím vốn là loại rau quả quen thuộc với hầu hết các bà nội trợ. Vào tháng 8, 9, 10 là thời điểm thu hoạch cà tím tốt nhất ở miền Bắc. Cà tím giai đoạn này lớn nhanh và giàu chất dinh dưỡng, hương vị cũng thơm ngon.

Tôi là một trong những "tín đồ" của các món ăn được chế biến từ cà tím. Trong số các món thường xuyên ăn thì cà tím chiên là phương pháp tôi thường làm nhất và ăn trong suốt 30 năm rồi mà chưa bao giờ thấy chán. Quan trọng nhất là món này cực kỳ dễ làm, ngay cả người mới vào bếp cũng có thể dễ dàng chế biến được. Hơn nữa, phương pháp này còn tối ưu hóa hương vị nguyên bản của cà tím: Lớp vỏ ngoài hơi giòn, phần nhân mềm ngọt, và hương thơm của lớp bột chiên giòn - thật sự rất tuyệt vời. Mỗi lần làm món này, cả nhà tôi lại đua nhau ăn và đôi khi nó còn hết nhanh hơn cả món thịt, cá.

Thôi, không dài dòng nữa, tôi sẽ chia sẻ công thức làm món cà tím chiên chảo này với các bạn ngay dưới đây:

Nguyên liệu làm món cà tím chiên giòn

2 quả cà tím, 2 quả trứng gà, 200g bột mì, muối, 1 thìa canh nước tương, bột ngũ vị hương, dầu ăn.

Cách làm món cà tím chiên giòn

Bước 1: Cắt bỏ cuống và rửa sạch cà tím. Sau đó, thái cà tím thành từng lát dày khoảng 0.5 cm. Không nên thái quá mỏng vì sẽ khiến cà tím bị nhũn, nhưng cũng không thái quá dày bởi sẽ khó chín. Sau khi thái xong, cho cà tím vào một bát lớn, rắc một chút muối, trộn đều bằng tay và ướp trong khoảng 10 phút. Ướp cà tím với muối không chỉ giúp chúng có vị đậm đà hơn mà còn làm mềm và ngăn cà tím hút quá nhiều dầu. Đây là một bước quan trọng!

Bước 2: Trong khi ướp cà tím, chúng ta sẽ làm bột chiên xù. Đập 2 quả trứng gà vào bát, sau đó cho bột mì vào và khuấy đều. Nếu hỗn hợp quá đặc, hãy thêm một ít nước; nếu quá loãng, hãy thêm bột mì. Trộn cho đến khi thành hỗn hợp dạng khối sệt có thể dùng thìa để phủ lên. Sau đó, thêm nước tương và một nhúm bột ngũ vị hương. Khuấy đều cho đến khi dậy mùi thơm. Thêm bột ớt nếu bạn thích ăn cay, hoặc dùng bột thì là cũng là một lựa chọn tùy sở thích. Sau khi ướp cà tím xong, bạn rửa sạch với nước để loại bỏ vị mặn sau đó thấm khô bằng khăn bếp. Tiếp đó cho cà tím vào hỗn hợp bột đã pha và lăn đều.

Bước 3: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi thêm dầu ăn vào, không cần đổ quá nhiều, chỉ vừa đủ ngập đáy chảo. Đun nóng dầu trên lửa vừa. Sau khi dầu nóng khoảng 80% thì bạn cho từng lát cà tím đã tẩm bột vào. Chiên cho đến khi vàng nâu một mặt, sau đó lật mặt và chiên tương tự. Khi 2 mặt cà tím có màu vàng nâu thì lấy ra khỏi chảo. Nhớ giữ lửa nhỏ, nếu không bên ngoài sẽ bị cháy mà bên trong vẫn chưa chín.

Thành phẩm món cà tím chiên giòn

Bí quyết chiên cà tím chính là kiểm soát lửa. Chiên chậm trên lửa vừa nhỏ để cà tím giòn bên ngoài, mềm bên trong. Mỗi lần tôi chiên món này trong bếp, cả nhà lần lượt đi vào theo mùi thơm, xúm quanh bếp, không thể cưỡng lại việc tranh thủ ăn vài miếng khi vừa rời khỏi chảo. Những lát cà tím chiên giòn rụm, thơm lừng mùi trứng cùng bột với hương ngũ vị, bên trong mềm ngọt, thơm ngon. Ngon nhất là khi ăn nóng. Tôi nhớ có lần tôi thử thêm hành lá thái nhỏ vào bột, và ôi chao, nó thơm phức. Bạn cũng có thể sáng tạo thêm các loại gia vị khác để tạo ra công thức cà tím chiên phù hợp với khẩu vị của mình.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món cà tím chiên giòn!