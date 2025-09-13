Màu vàng trong đầu tôm là "phân" hay "trứng"? Ăn được hay không? Nhiều người không biết và đây là câu trả lời

Tôm vốn là món ăn được rất nhiều người ưa chuộng bởi kết cầu giòn ngọt, dai dai khi hấp, hay hương vị đậm đà, mặn mòi lúc làm món kho, hoặc khi rim cùng với nước sốt muối tiêu giòn tan, đậm đà... Những món ăn từ tôm luôn khiến chúng ta thích thú và được gói gọn trong một từ cảm thán "ngon"!

Tuy nhiên, trong quá trình ăn tôm khi đũa chạm vào đầu tôm, nhiều người lại lưỡng lự. Liệu màu đỏ cam hay nâu sẫm bên trong con tôm là trứng tôm, gạch tôm thơm ngon hay là "phân tôm" đáng sợ? Câu hỏi tưởng chừng như nhỏ nhặt này đã khiến vô số gia đình rơi vào vòng xoáy rối rắm "ăn hay không ăn".

Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá những bí mật: Bên trong đầu tôm có gì? Và bạn có thể ăn chúng hay không?

Trước tiên, hãy cùng "mổ xẻ" đầu tôm và thấy có hai bộ phận chính:

1. "Kho báu" màu đỏ cam - trứng tôm/gạch tôm: Đây chính là tinh túy đích thực của món ngon! Đặc biệt là ở tôm cái trưởng thành, màu đỏ cam rực rỡ này tượng trưng cho buồng trứng, nơi sẽ sản sinh ra trứng tôm. Giàu astaxanthin, chất béo chất lượng cao và các hợp chất hương vị độc đáo, trứng tôm mang hương vị đậm đà, thơm ngon, được nhiều người sành ăn ưa chuộng. Ở tôm đực, phần này chứa gan tụy, có thể có màu trắng hoặc vàng nhạt. Đây cũng là cơ quan tiêu hóa và dự trữ dinh dưỡng quan trọng, với hương vị độc đáo.

2. "Bãi mìn" đen - dạ dày tôm: Đây là phần còn lại của hệ tiêu hóa. Nó thường nằm gần phía trước đầu tôm. Đó là một túi nhỏ, màu đen hoặc nâu sẫm (còn gọi là dạ dày), đôi khi được nối với một đường đen mỏng chạy qua lưng tôm (đường ruột/bùn). Khu vực này chứa thức ăn thừa, bùn và các chất thải khác mà tôm đã ăn vào. Khi sơ chế khuyến khích loại bỏ phần này! Nó không chỉ có vị khó chịu, vị tanh và đắng mà còn có thể chứa bùn, vi khuẩn và các tạp chất khác.

Bạn có thể ăn đầu tôm không? Câu trả lời là: Có! Nhưng bạn phải biết cách ăn chúng!

Gạch tôm tinh túy là thứ ăn được: Trứng tôm (buồng trứng hoặc gan tụy) màu đỏ cam hấp dẫn hoàn toàn an toàn để ăn, đó là linh hồn của hương vị đầu tôm.

Phần cặn bã phải được loại bỏ: Phần dạ dày tôm đen (túi cát) và ruột tôm (đường bùn/chỉ tôm) chạy qua lưng tôm phải được loại bỏ cẩn thận! Đây là yêu cầu cơ bản khi sơ chế để đảm bảo hương vị.

Đầu tôm có phải là vấn đề không? Khách quan mà nói, đây là nơi chứa nội tạng, đầu tôm quả thực có khả năng tích tụ kim loại nặng trong môi trường (nếu môi trường bị ô nhiễm) cao hơn thịt tôm. Tuy nhiên, đối với tôm biển hoặc tôm nước ngọt được nuôi trồng đúng cách, khai thác có quy chuẩn, nguy cơ thỉnh thoảng ăn phải phần đầu tôm có dạ dày cũng không cần quá phải lo lắng. Tất nhiên, đối với những nhóm đối tượng đặc biệt như trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai hoặc những người đặc biệt nhạy cảm với kim loại nặng, việc lựa chọn không ăn đầu tôm là hoàn toàn bình thường.

Sự kỳ diệu của đầu tôm: Linh hồn của việc tạo nên một loại canh kỳ diệu

Cách phổ biến và thông minh nhất để tận dụng tối đa tôm của bạn là biến nó thành một món ăn có giá trị! Xào đầu tôm để tạo ra một loại tinh chất (dầu) thơm nồng nàn là điểm nhấn hoàn hảo cho các món canh, nước dùng mì và món xào. Hôm nay, hãy dùng nó để làm món canh đầu tôm nấu đậu nành và bí đao cực kỳ thơm ngon này nhé!

Nguyên liệu làm món canh đầu tôm nấu đậu nành và bí đao

250g tôm tươi, 300g bí đao (gọt vỏ, bỏ phần ruột, thái lát dày), 50g đậu nành khô (ngâm trước 4 tiếng hoặc qua đêm), 3 lát gừng, 1 củ hành tím băm nhỏ, muối và bột tiêu trắng vừa ăn, 1 thìa cà phê rượu nấu ăn, một ít dầu ăn, khoảng 1000ml nước.

Cách làm món canh đầu tôm nấu đậu nành và bí đao

Bước 1: Việc sơ chế tôm rất quan trọng. Bạn cần rửa sạch, cắt bỏ râu tôm, cẩn thận tách đầu tôm với phần thân. Bóc bỏ vỏ để lấy phần thịt sau đó dùng tăm xiên nhẹ nhàng lấy sợi chỉ đen ở lưng tôm. Sau đó bạn có thể dùng phần cán thìa hoặc ống hút thọc sâu vào rồi kéo nhẹ là phần phân tôm được lấy ra. Phần thịt tôm bạn thêm chút muối, rượu nấu ăn và bột tiêu trắng, ướp trong 10 phút.

Bước 2: Xào dầu tôm - bí quyết cho hương vị thơm ngon. Đổ một ít dầu ăn vào chảo, đun nóng, thêm hành củ băm nhỏ vào, phi thơm. Cho đầu đã rửa sạch vào xào trên lửa vừa nhỏ. Dùng thìa ấn nhẹ đầu tôm để dầu tôm vàng ươm, trong suốt chảy ra. Xào cho đến khi đầu tôm giòn rụm và dầu chuyển sang màu đỏ tươi. Cho lượng nước thích hợp vào nồi, thêm gừng thái lát vào. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm nhỏ lửa, đậy nắp và ninh trong 15 phút. Việc này sẽ giúp tinh chất từ đầu và vỏ tôm hòa tan vào nước dùng.

Bước 3: Sau khi đun xong, bạn lọc qua rây để lấy nước dùng vàng ươm, thơm phức! Cho nước dùng vào nồi, đặt lên bếp, thêm đậu nành đã ngâm vào. Đun trên lửa vừa khoảng 10 phút, cho đến khi đậu nành chín mềm. Sau đó bạn cho phần đầu tôm vào xào cùng bí đao thái lát vào, thêm chút gia vị, đảo nhẹ. Sau đó cho toàn bộ vào nồi canh, dun nhỏ lửa trong khoảng 5 phút cho đến khi bí chuyển trong và mềm. Khi bí đao đã mềm, giảm lửa xuống mức trung bình và giữ nước dùng sôi nhẹ, cho thịt tôm đã ướp vào.

Bước 4: Khi tôm chuyển sang màu đỏ hoàn toàn và cuộn tròn lại (khoảng 1-2 phút), hãy tắt bếp ngay lập tức. Thêm muối và một chút tiêu trắng cho vừa ăn. Trang trí với hành lá cắt nhỏ hoặc rau mùi và thưởng thức!

Lần tới khi thưởng thức tôm tươi, đừng vội bỏ đầu tôm đi! Chỉ cần dùng ngón tay tách bỏ dạ dày nhỏ xíu để giữ lại phần tinh túy màu vàng cam quý giá. Dù chỉ đơn giản dùng để nấu món canh hương vị độc đáo, đậm đà và thơm ngon đó hay như hôm nay, thì đó chính là sự tôn vinh tuyệt đối dành cho các nguyên liệu. Vẻ đẹp đích thực của những món ngon nhà làm thường nằm ở sự tinh tế. Biết cách phân biệt chúng là điều tối quan trọng để thưởng thức chúng; tận dụng tối đa hương vị của chúng mới là hương vị đích thực!