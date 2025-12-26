Sáng 25/12, Vương phi Kate cùng gia đình hoàng gia đã có mặt tại buổi lễ nhà thờ truyền thống ở Sandringham. Không xúng xính trong những bộ cánh mới toanh hay lộng lẫy xa hoa, bà mẹ 3 con chọn cách xuất hiện đầy thân thuộc khi diện lại chiếc áo khoác đã từng mặc nhiều lần trong năm. Thế nhưng, chính sự "cũ kỹ" ấy lại là một nước đi cao tay, chứng minh đẳng cấp của một biểu tượng thời trang hoàng gia: vừa tiết kiệm, vừa sang trọng, lại khéo léo tôn vinh sự gắn kết gia đình qua những chi tiết màu sắc đầy ẩn ý. Cùng nhìn lại màn "lên đồ" được đánh giá là thông minh nhất của Kate Middleton sau sự cố trang phục mà cô từng thừa nhận là "hối hận" vài năm trước.





Sự trở lại của "Nữ hoàng tái chế": Khi đẳng cấp không nằm ở mác áo mới

Mùa Giáng sinh năm nay, Vương phi Kate, 43 tuổi, tiếp tục chứng minh vì sao cô luôn được công chúng yêu mến gọi là "bậc thầy" của nghệ thuật tái sử dụng trang phục. Xuất hiện rạng rỡ bên cạnh Thân vương William cùng ba người con – Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử bé Louis, Kate đã chọn chiếc áo khoác đặt may riêng từ thương hiệu Blaze Milano.

Đây không phải lần đầu tiên công chúng thấy chiếc áo này, thực tế cô đã diện nó vài lần trong suốt năm 2025. Tuy nhiên, cái hay của Kate nằm ở chỗ, mỗi lần mặc lại là một lần cô thổi vào bộ trang phục một hơi thở mới. Lựa chọn tông màu đỏ burgundy (đỏ rượu vang) trầm ấm của chiếc áo không chỉ giúp Kate nổi bật một cách đằm thắm giữa tiết trời lạnh giá, mà còn là một nước đi đầy tính toán của một người phụ nữ tinh tế.





Gam màu này là sự pha trộn hoàn hảo, vừa đủ để hòa nhịp với sắc đỏ rực rỡ của Vương hậu Camilla, thể hiện sự tôn trọng với bậc bề trên, lại vừa khéo léo "tông xuyệt tông" với sắc nâu ấm áp trên trang phục của cô con gái nhỏ Charlotte. Phụ kiện đi kèm là chiếc mũ nâu mới toanh từ Juliette Botterill Millinery và chiếc khăn quàng cổ họa tiết ăn rơ với chồng, tất cả tạo nên một bức tranh gia đình vừa quyền lực vừa ấm cúng, nơi mà trang phục không chỉ là vải vóc, mà là ngôn ngữ của sự gắn kết.





Bài học từ quá khứ: Từ sự "hối hận" đến sự hoàn hảo của hiện tại

Để có được sự tự tin và chỉn chu như ngày hôm nay, ít ai biết rằng biểu tượng thời trang hoàng gia cũng từng có những lần "mắc lỗi" và cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình. Nhắc lại câu chuyện của năm 2019, cũng trong dịp lễ Giáng sinh, Kate từng xuất hiện trong chiếc áo khoác xám lộng lẫy của Catherine Walker với phần cổ lông giả dày sụ.

Nhìn thì rất đẹp và sang trọng, nhưng thực tế hôm đó thời tiết ấm bất thường, nhiệt độ lên tới gần 8 độ C. Kate đã phải thú thật với một người hâm mộ rằng: "Lẽ ra tôi không nên mặc bộ này, thật sự rất nóng". Câu chuyện nhỏ ấy cho thấy Vương phi cũng là một người phụ nữ rất đỗi bình thường, cũng có lúc chọn sai đồ và cảm thấy không thoải mái. Nhưng chính từ những trải nghiệm "thời trang phang thời tiết" đó, Kate của năm 2025 đã trở nên lão luyện hơn rất nhiều.





Cô biết cách cân bằng giữa tính thẩm mỹ, sự trang trọng của nghi lễ hoàng gia và tính ứng dụng thực tế. Chiếc áo Blaze Milano năm nay vừa đủ giữ ấm, vừa đủ nhẹ nhàng để cô thoải mái di chuyển, chào hỏi người dân và chăm sóc các con mà không còn chút gượng gạo nào.

Phong cách của Kate Middleton không chỉ đơn thuần là đẹp, mà nó còn là sự kế thừa đầy trân trọng đối với di sản của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Chúng ta thường thấy Kate hay Nữ hoàng thường diện những gam màu nổi bật, và điều này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Trong bộ phim tài liệu "The Queen at 90", con dâu của Nữ hoàng – nữ công tước Sophie từng tiết lộ lý do đầy xúc động phía sau những bộ cánh rực rỡ ấy: "Bà cần phải nổi bật để mọi người có thể thốt lên rằng 'Tôi đã nhìn thấy Nữ hoàng'".

Đám đông thường xếp hàng dài hàng chục lớp người, và đôi khi, người đứng xa nhất chỉ mong nhìn thấy một chút màu sắc từ chiếc mũ của bà lướt qua để cảm thấy mình đã được kết nối với hoàng gia. Kate Middleton đã thấm nhuần triết lý ấy sâu sắc. Dù là khi đội vương miện lộng lẫy tại yến tiệc ở lâu đài Windsor hay khi giản dị đi chọn cây thông Noel cùng các con, cô luôn biết cách ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh nhưng vẫn đủ nổi bật để công chúng nhận ra. Cách Kate chọn màu đỏ burgundy lần này cũng vậy, nó không chói lòa như đỏ tươi nhưng đủ sâu sắc và quyền quý để khẳng định vị thế của một Vương hậu tương lai, người luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng của mình, vừa vặn, khiêm nhường nhưng đầy sức hút.