Vốn nổi tiếng là cặp đôi thích "chơi trốn tìm" với truyền thông khi nói về con cái, Harry và Meghan luôn khiến công chúng tò mò tột độ mỗi lần hé lộ chút hình ảnh về hai nhóc tỳ Archie và Lilibet. Thế nhưng, trong tấm thiệp Giáng sinh năm 2025 mới nhất, mọi sự chú ý không còn nằm ở việc Harry và Meghan đứng đâu, mặc gì, mà lại đổ dồn vào cô con gái út Lilibet. Dưới ánh nắng rực rỡ, mái tóc của cô bé đã tạo nên một cơn sốt bàn tán sôi nổi: Hóa ra, cô công chúa nhỏ này lại may mắn sở hữu "gen vàng" của nhà Windsor nhiều đến thế!

Sự thay đổi ngoạn mục của "bông hồng lai" nước Mỹ

Suốt một thời gian dài, vợ chồng Công tước xứ Sussex luôn giữ vững quan điểm "kín như bưng" để bảo vệ sự riêng tư cho các con. Archie và Lilibet, dù mang tước hiệu Hoàng gia, nhưng số lần lộ mặt trước công chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, có vẻ như Harry và Meghan đã cởi mở hơn đôi chút khi để các con xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, dù phần lớn vẫn là những góc chụp khéo léo khi thì quay lưng, lúc lại chụp góc nghiêng, cốt để người ta thấy bóng dáng con mà không soi được quá rõ gương mặt.

Và mới đây nhất, tấm ảnh gia đình mừng Giáng sinh 2025 do chính Meghan chia sẻ đã thực sự làm dậy sóng cộng đồng người hâm mộ Hoàng gia. Lilibet Diana, cô bé 4 tuổi ngày nào giờ đã lớn phổng phao. Điều khiến người ta bàn tán nhiều nhất chính là mái tóc của cô bé. Nếu như trước đây, trong những bức ảnh hiếm hoi, Lilibet từng xuất hiện với mái tóc có chút ánh hung đỏ giống bố và anh trai Archie, thì nay dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc ấy lại tỏa sáng một màu vàng óng ả đầy mê hoặc. Sự thay đổi này khiến không ít người ngỡ ngàng, bởi lẽ gen tóc đỏ của gia đình Spencer (bên nội Harry) và gen tóc xoăn tự nhiên của Meghan vốn được xem là những gen cực kỳ mạnh.

Trúng "xổ số di truyền" nhưng vẫn chưa thể so bì với Công chúa Charlotte?

Việc Lilibet sở hữu mái tóc vàng óng ả được ví như việc cô bé đã "trúng số độc đắc" trong canh bạc gen di truyền. Người hâm mộ Hoàng gia không khỏi xuýt xoa rằng cô bé thật may mắn khi thừa hưởng nét đẹp đặc trưng của dòng tộc Windsor, thoát khỏi "lời nguyền" tóc đỏ rực vốn gây nhiều tranh cãi của Harry, đồng thời cũng không mang mái tóc xoăn mì tôm kén tạo kiểu của mẹ Meghan. Làn da của Lilibet cũng trắng trẻo, mịn màng, bật tông hẳn khi đặt cạnh cánh tay rám nắng của mẹ. Rõ ràng, cô bé đang lớn lên với những nét đẹp lai vô cùng hoàn hảo, hứa hẹn sẽ là một mỹ nhân trong tương lai.

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở những lời khen. Cư dân mạng, vốn dĩ rất tinh tường và khắt khe, đã ngay lập tức đặt Lilibet lên bàn cân so sánh với người chị họ nổi tiếng ở Anh - Công chúa Charlotte. Trong bức ảnh, dù tóc vàng rực rỡ nhưng mái tóc của Lilibet trông khá rối bời, thiếu sự chải chuốt mượt mà. Nhiều ý kiến cho rằng, nhìn sang Charlotte, lúc nào cũng xuất hiện với mái tóc suôn mượt, được tết gọn gàng hoặc cài nơ tinh tế, toát lên đúng khí chất của một Công chúa được giáo dục kỹ lưỡng từ nhỏ.

Chính chi tiết nhỏ này lại châm ngòi cho những tranh luận về cách nuôi dạy con của Meghan Markle. Một số bà mẹ bỉm sữa khó tính cho rằng, dù theo đuổi phong cách tự do phóng khoáng kiểu Mỹ, nhưng việc giữ cho một bé gái 4 tuổi vẻ ngoài gọn gàng, đầu tóc chải chuốt là điểm cộng cơ bản nhất để tạo thiện cảm. Trong mắt họ, con cái chính là tấm gương phản chiếu sự chăm chút của người mẹ. Việc để Lilibet xuất hiện với mái tóc có phần "bù xù" trong một bức ảnh công bố rộng rãi dường như đã làm giảm đi ít nhiều sự sang trọng cần có của một thành viên mang dòng máu Hoàng gia. Dẫu vậy, cũng không thể phủ nhận rằng, ở độ tuổi lên 4, sự hồn nhiên và thoải mái đôi khi lại chính là nét đẹp chân thật nhất mà Harry và Meghan muốn lưu giữ cho con gái mình, mặc kệ những quy chuẩn khắt khe ngoài kia.