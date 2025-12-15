Đã 6 năm kể từ ngày dứt áo ra đi, mỗi mùa Giáng sinh của nhà Sussex đều là tâm điểm bàn tán. Năm nay, dù không xuất hiện trong bức ảnh gia đình tại Sandringham, nhưng Harry và Meghan lại đang chuẩn bị cho một chuyến đi bí mật ngay sau lễ, mang theo hai đứa trẻ Archie và Lilibet rời khỏi nước Mỹ. Điều đáng nói nhất chính là sợi dây liên kết vô hình đang được nối lại, khi Vua Charles ở cái tuổi xế chiều và sức khỏe không còn như xưa đã gửi sang California một món quà mang thông điệp hòa giải. Liệu đây có phải là bước ngoặt cho mối quan hệ cha con vốn nhiều sóng gió?

Có lẽ chưa bao giờ không khí Giáng sinh giữa hai bờ đại dương lại mang nhiều sắc thái đối lập mà cũng đầy hy vọng như năm nay. Một bên là truyền thống hàng trăm năm của Hoàng gia Anh tại điền trang Sandringham cổ kính, nơi những nghi thức vẫn diễn ra uy nghiêm và chuẩn mực. Một bên là căn biệt thự triệu đô đầy nắng gió ở California, nơi Harry và Meghan đang tất bật đóng gói hành lý cho một hành trình đặc biệt.

Giới thạo tin Hoàng gia thì thầm với nhau rằng, lớp băng dày bao phủ mối quan hệ giữa nhà Sussex và Cung điện suốt 6 năm qua dường như đang bắt đầu tan chảy, nhỏ giọt nhưng ấm áp. Dù năm nay, gia đình nhỏ 4 người của Harry vẫn vắng mặt trong buổi lễ nhà thờ truyền thống cùng đại gia đình, nhưng họ không hề bị lãng quên.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ, ngay sau khi tiệc Giáng sinh kết thúc, Harry và Meghan sẽ đưa hai con là Archie và Lilibet lên máy bay rời Mỹ. Chuyến đi này được người trong cuộc gọi là "chuyến đi của sự hòa giải", và động lực của nó lại đến từ một món quà bất ngờ mà Vua Charles đã dày công chuẩn bị từ nhiều tháng trước.

Người ta vẫn thường nói, "nước mắt chảy xuôi", và trong câu chuyện Hoàng gia đầy rẫy những drama này, điều đó càng thấm thía. Từ khi vợ chồng con trai út dứt áo ra đi vào năm 2020, Vua Charles khi ấy còn là Thái tử và giờ đây là một vị vua già đang đối mặt với những vấn đề sức khỏe, chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ cháu.

Món quà mà ông gửi sang Mỹ năm nay không được công bố chi tiết, nhưng những người thân cận ám chỉ rằng nó được thiết kế riêng cho những gia đình không thể đoàn tụ dịp lễ. Đó không chỉ là một món đồ vật chất xa xỉ, mà là tâm ý của một người ông, người cha đang cố gắng vươn cánh tay "cành ô liu" ra xa để ôm lấy con cháu mình.

Harry và Meghan dường như cũng cảm nhận được sự xuống nước này. Thay vì những lời trách móc hay những bộ phim tài liệu gây chấn động như trước, họ chọn cách đón nhận nhẹ nhàng hơn. Họ lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ năm mới sang trọng cùng bạn bè và bà Doria - mẹ ruột Meghan, nhưng trong hành lý mang theo chắc chắn sẽ có chỗ trang trọng cho món quà từ nước Anh.

Nhìn lại hành trình 6 năm qua, cách nhà Harry đón Giáng sinh cũng thay đổi nhiều như chính mối quan hệ của họ với gia đình. Từ cái Tết đầu tiên bỡ ngỡ ở Mỹ năm 2020, đến những năm tháng "cửa đóng then cài" tránh né truyền thông, và giờ đây là sự pha trộn thú vị giữa hai nền văn hóa. Archie năm nay đã 6 tuổi, cô bé Lilibet cũng vừa lên 4, độ tuổi mà những đứa trẻ bắt đầu hình thành ký ức rõ nét về gia đình và nguồn cội.

Harry, dù có "nổi loạn" đến đâu, vẫn là một hoàng tử nước Anh, anh hiểu rõ giá trị của truyền thống. Nguồn tin cho hay, anh vẫn kể cho các con nghe về những màn tặng quà vui nhộn ở Sandringham, về những nghi thức mà bà nội - Nữ hoàng Elizabeth II quá cố từng rất trân trọng. Còn Meghan, cô bù đắp vào đó sự phóng khoáng, tự do của người Mỹ với những mẻ bánh quy nóng hổi và không khí gia đình gần gũi không bị gò bó bởi lễ nghi. Họ đang cố gắng tạo ra một "bản lai" hoàn hảo cho các con vừa có cốt cách quý tộc, vừa có sự tự do của trời Tây.

Thế nhưng, bức tranh gia đình này vẫn còn những mảng tối chưa thể vẹn tròn, và nó nằm ở phía gia đình Meghan. Trong khi mối quan hệ với Vua Charles đang ấm dần lên thì tình hình với ông Thomas Markle - cha ruột Meghan lại là một nốt trầm buồn bã. Ở tuổi 81, sau ca phẫu thuật cắt bỏ chân và đang phải tịnh dưỡng tại Philippines, ông Thomas vẫn là người ngoài cuộc trong cuộc sống của con gái và các cháu.

Không có chuyến thăm nào được lên lịch, không có sự hàn gắn nào được báo trước. Đây có lẽ là sự lựa chọn tàn nhẫn nhưng thực tế mà Meghan buộc phải đưa ra để bảo vệ tổ ấm nhỏ của mình khỏi những rắc rối truyền thông mà cha cô từng gây ra trong quá khứ. Cô chọn bình yên bên mẹ và chồng con, khép lại cánh cửa với người cha ruột thịt. Đó là một sự tương phản đầy day dứt: Một bên là nỗ lực hàn gắn với cha chồng quyền lực, một bên là sự lạnh lùng với cha đẻ đang đau ốm. Âu cũng là cái giá của sự trưởng thành và những lựa chọn khắc nghiệt trong cuộc sống của người nổi tiếng.

Giáng sinh năm nay, sợi dây kết nối giữa London và California có lẽ là những cuộc gọi video chập chờn nhưng đầy cảm xúc. Vua Charles và Vương hậu Camilla đã chuẩn bị quà, đã chờ đợi để được nhìn thấy nụ cười của Archie và Lilibet qua màn hình điện thoại. Dù công nghệ không thể thay thế những cái ôm bằng da bằng thịt, nhưng với một người ông đang ở tuổi xế chiều, được nhìn thấy cháu lớn lên khỏe mạnh đã là một niềm an ủi lớn lao.

"Băng đang tan, nhưng rất chậm", đó là nhận định của người trong cuộc. Nhưng chậm còn hơn không. Khi chiếc máy bay chở gia đình Harry cất cánh cho chuyến đi bí mật, nó mang theo không chỉ là hành lý, mà còn là hy vọng về một năm mới 2026 bình yên hơn, nơi những tổn thương cũ được xoa dịu bằng tình thân, và những đứa trẻ vô tội sẽ thực sự trở thành chiếc cầu nối hàn gắn những rạn nứt của người lớn. Suy cho cùng, dù là Hoàng gia hay thường dân, Tết đến xuân về, ai cũng chỉ mong một chữ "An" trong tâm hồn.