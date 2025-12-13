Vì sao Công chúa Charlotte được ví là "biểu tượng thời trang" nhí, còn Lilibet lại gây tranh cãi vì vẻ ngoài xuề xòa?

Người ta thường nói "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", nhưng trong câu chuyện thời trang của thế hệ nhí Hoàng gia Anh, điều này dường như đang chia thành hai thái cực rõ rệt. Nếu như Công chúa Charlotte ở tuổi lên 10 đang rực sáng như một viên ngọc quý với chiều cao vượt trội và gu ăn mặc chuẩn mực phong thái Anh quốc, thì ở bên kia bờ đại dương, cô bé Lilibet - con gái Vương tử Harry và Meghan lại thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài gây tranh cãi. Cùng là những nàng công chúa được sinh ra trong nhung lụa, nhưng sự đối lập trong cách định hình phong cách cho con giữa Kate và Meghan đang trở thành đề tài bàn tán sôi nổi hơn bao giờ hết.

Charlotte - Bông hồng nhí và "quyền lực mềm" từ những chiếc váy cháy hàng

Không phải ngẫu nhiên mà truyền thông quốc tế lại dành sự ưu ái đặc biệt cho Công chúa Charlotte trong thời gian gần đây, bởi lẽ ở độ tuổi lên 10, cô bé đang có màn "trổ mã" vô cùng ngoạn mục khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Những hình ảnh đời thường mới nhất được hé lộ cho thấy một Charlotte không còn là cô bé bầu bĩnh ngày nào, mà đã bắt đầu lộ rõ những nét thanh tú của một thiếu nữ, đặc biệt là chiều cao ấn tượng cùng đôi chân thon dài được thừa hưởng trọn vẹn từ người bà quá cố - Công nương Diana và mẹ Kate.

Chính vóc dáng thanh thoát ấy đã trở thành "móc treo quần áo" hoàn hảo nhất, giúp Charlotte dễ dàng chinh phục mọi trang phục từ đơn giản đến cầu kỳ. Theo các báo cáo mới nhất từ giới truyền thông, Charlotte đã chính thức được công nhận là nàng công chúa có gu ăn mặc đẹp nhất châu Âu, vượt qua cả những cái tên đình đám khác như Công chúa Gabriella của Monaco hay Công chúa Estelle của Thụy Điển để chễm chệ ở vị trí số 1, một vị trí khẳng định sức hút không thể chối cãi của "tiểu Kate".

Điều thú vị nằm ở chỗ, quyền lực thời trang của Charlotte không đến từ việc dát lên người những món đồ hiệu xa xỉ nhất, mà đến từ khí chất tự nhiên, sang trọng và chuẩn mực. Hiệu ứng "Charlotte" mạnh mẽ đến mức bất cứ món đồ nào cô bé mặc lên người, từ chiếc áo khoác dạ dáng dài, đôi giày búp bê cổ điển cho đến những chiếc nơ cài tóc nhỏ xinh, đều lập tức "bốc hơi" khỏi các kệ hàng chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Các thương hiệu thời trang trẻ em khao khát được Charlotte diện đồ của mình hơn bất cứ ngôi sao hạng A nào, bởi họ hiểu rằng, sự lựa chọn của cô công chúa nhỏ chính là bảo chứng vàng cho chất lượng và phong cách. Thậm chí, nhiều chuyên gia còn nhận định rằng khả năng "chốt đơn" của Charlotte hiện tại đã vượt xa cả người mẹ nổi tiếng Kate Middleton, biến cô bé trở thành một biểu tượng thời trang nhí có giá trị thương mại khổng lồ mà không cần phải cố gồng mình tạo dáng.

Meghan Markle và sự "lạc quẻ" khó hiểu trong cách định hình phong cách cho Lilibet

Nếu như Charlotte được ví như đóa hồng Anh quốc kiêu sa và chỉn chu, thì khi nhìn sang cô em họ Lilibet, công chúng lại không khỏi cảm thấy một sự hụt hẫng nhẹ nhàng xen lẫn khó hiểu. Meghan Markle, người từng được ca ngợi là biểu tượng thời trang mới của Hoàng gia với những bộ cánh phá cách và hiện đại, dường như lại đang loay hoay và mất phương hướng trong việc làm đẹp cho chính con gái ruột của mình.

Dù Meghan luôn muốn xây dựng hình ảnh Lilibet như một phiên bản tự do và phóng khoáng kiểu Mỹ để đối trọng với sự khuôn thước của Charlotte, nhưng thực tế những gì công chúng nhìn thấy lại là một sự thiếu chăm chút đến mức xuề xòa, đôi khi bị nhận xét là "lôi thôi" so với vị thế của một thành viên dòng dõi Hoàng gia.

Những lần xuất hiện hiếm hoi của Lilibet thường để lại ấn tượng về một cô bé với mái tóc rối bù, trang phục thiếu điểm nhấn và đôi khi là những bộ đồ ngủ mặc nhà được đưa thẳng ra phố hoặc lên sóng truyền hình. Người hâm mộ Hoàng gia, những người vốn quen với hình ảnh những đứa trẻ được chải chuốt gọn gàng, tóc tết nơ xinh xắn, đã không khỏi thắc mắc về gu thẩm mỹ của Meghan khi chăm con.

Phải chăng sự "tự do" mà Meghan hướng tới đang bị nhầm lẫn với sự thiếu tôn trọng người nhìn, hay đơn giản là cô đã quá bận rộn với những dự án cá nhân mà quên mất rằng, diện mạo của những đứa trẻ cũng chính là tấm gương phản chiếu sự tinh tế của người mẹ? Sự so sánh càng trở nên gay gắt hơn khi đặt cạnh một Charlotte luôn xuất hiện với vẻ ngoài không tì vết, khiến khoảng cách về phong cách giữa hai chị em họ ngày càng bị nới rộng, không chỉ bởi gen di truyền hay màu da, mà chính bởi bàn tay chăm sóc và định hướng của hai người mẹ.

Cuộc chiến ngầm về phong cách giữa hai gia đình xứ Wales và xứ Sussex dường như chưa bao giờ hạ nhiệt, và giờ đây nó đã lan sang cả thế hệ kế cận. Trong khi Charlotte đang ngày càng khẳng định vị thế của một nàng công chúa chuẩn mực, thanh tao và đầy khí chất, thì Lilibet vẫn đang là một ẩn số với phong cách có phần "bụi bặm" và thiếu định hình. Tuy nhiên, trẻ con vẫn là những tờ giấy trắng, và phong cách hôm nay có thể thay đổi vào ngày mai, nhưng rõ ràng ở thời điểm hiện tại, sự tinh tế, chỉn chu và tôn trọng các giá trị truyền thống của Kate Middleton đã giúp con gái Charlotte ghi điểm tuyệt đối trong lòng công chúng, để lại một bài học sâu sắc về việc: Đôi khi sự đơn giản, gọn gàng và phù hợp hoàn cảnh mới chính là đỉnh cao của sự sang trọng.