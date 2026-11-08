Từng kiếm tiền rủng rỉnh, mua quà hàng hiệu cho bạn trai, sau khi cưới, tôi mất tất cả còn bị chồng tuyên bố một câu nghẹn đắng

Trước khi lấy chồng, tôi có một cửa hàng kinh doanh riêng. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy mình tự tin và độc lập nhất. Công việc làm ăn khá thuận lợi, khách hàng ổn định, tháng nào cũng có khoản thu nhập tốt. Tôi thích cảm giác tự kiếm được tiền, muốn mua gì cũng không phải đắn đo. Ngày còn yêu nhau, tôi thường mua cho bạn trai những món quà đắt tiền, từ đồng hồ, điện thoại đến quần áo hàng hiệu. Khi ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải đau đầu vì từng khoản chi nhỏ như bây giờ.

Sau khi kết hôn, sinh con, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi vừa chăm con, vừa lo việc nhà, thời gian dành cho cửa hàng ngày càng ít. Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần thuê thêm nhân viên, mọi thứ vẫn có thể vận hành như cũ. Nhưng kinh doanh đâu đơn giản như vậy. Thị hiếu khách hàng thay đổi liên tục, đặc biệt là nhóm khách trẻ. Những sản phẩm từng bán rất chạy dần trở nên lỗi thời, các xu hướng mới tôi lại không cập nhật kịp. Khách thưa dần, doanh thu giảm, tiền thuê mặt bằng và lương nhân viên vẫn phải trả đều đặn.

Tôi không cam lòng đóng cửa nên quyết định lấy gần như toàn bộ tiền tiết kiệm để sửa sang, trang trí lại cửa hàng, thay đổi cách trưng bày và nhập thêm hàng mới. Tôi đã hy vọng một diện mạo mới sẽ thu hút khách trở lại. Nhưng sau vài tháng, tình hình vẫn chẳng khá hơn. Tiền tiếp tục đội nón ra đi, còn khoản tiết kiệm vốn dành cho gia đình gần như cạn sạch.

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Chồng tôi bắt đầu khó chịu. Anh thường xuyên chì chiết rằng tôi không biết tính toán, kinh doanh không được còn cố đấm ăn xôi. Anh muốn tôi thanh lý cửa hàng, tìm một công việc văn phòng ổn định, lương tháng chỉ cần đủ chi tiêu, quan trọng là có thời gian chăm chồng con. Anh cho rằng phụ nữ có gia đình rồi thì không nên quá tham vọng.

Nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi không phản đối việc đi làm thuê, chỉ là bây giờ tìm một công việc phù hợp đâu dễ. Những vị trí có mức lương tốt thường đòi hỏi thời gian và áp lực rất lớn, còn công việc nhẹ nhàng hơn thì thu nhập lại chẳng đáng bao nhiêu. Tôi cũng không muốn sau bao nhiêu năm tự kinh doanh, cuối cùng lại phải bắt đầu từ con số không.

Tôi hiểu mình đã mắc sai lầm khi bỏ bê cửa hàng và chậm thay đổi trước thị trường. Nhưng đóng cửa lúc này, tôi cảm giác như phải thừa nhận toàn bộ những năm tháng cố gắng của mình đều thất bại. Tôi vẫn muốn tìm một hướng đi mới, thu hẹp quy mô, thay đổi cách bán hàng để cứu vãn công việc.

Chỉ có điều, mỗi lần tôi nhắc đến chuyện tiếp tục kinh doanh, chồng lại tỏ thái độ không đồng tình. Tôi không biết mình nên dừng lại để giữ lấy sự bình yên gia đình, hay tiếp tục theo đuổi công việc từng khiến mình tự hào, dù biết con đường phía trước có thể còn rất nhiều rủi ro?