Cho em chồng ở nhờ vài tháng tìm việc, tôi phát hoảng mỗi lần về nhà, đặc biệt sau sự việc ám ảnh trong nhà vệ sinh

Tôi vốn là người khá kỹ tính trong chuyện vệ sinh nhà cửa. Hai vợ chồng tôi không đến mức sạch sẽ cực đoan, nhưng mọi thứ trong nhà đều có quy củ. Quần áo thay ra phải bỏ đúng chỗ, ăn uống xong phải dọn dẹp, dùng nhà vệ sinh xong phải giữ sạch sẽ. Con trai tôi mới 3 tuổi nhưng cũng đã được bố mẹ dạy thói quen chơi xong phải cất đồ chơi, không vứt bừa bãi khắp nhà.

Vậy mà từ ngày em chồng đến ở nhờ, tôi có cảm giác căn nhà của mình biến thành một nơi hoàn toàn khác.

Em chồng tôi mới nghỉ việc, muốn lên thành phố tìm công việc mới nên chồng đề nghị cho em ở cùng khoảng vài tháng. Tôi cũng không phản đối, nghĩ anh em trong nhà giúp nhau lúc khó khăn là chuyện bình thường. Nhưng chỉ sau vài ngày, tôi đã bắt đầu thấy hối hận.

Em chồng sống rất luộm thuộm. Đồ đạc của em xuất hiện ở khắp nơi, khi thì một chiếc tất dưới gầm bàn, lúc lại chiếc dép nằm giữa phòng khách, rồi kẹp tóc, dây buộc tóc vứt trên ghế sofa. Quần áo thay ra có hôm để nguyên trên ghế ăn, cốc uống nước dùng xong cũng chẳng buồn mang vào bồn rửa. Tôi dọn hôm trước, hôm sau lại đâu vào đấy.

Khó chịu nhất là tóc rụng. Em có mái tóc khá dày và dài, nhưng dường như chẳng bao giờ để ý đến chuyện tóc rụng khắp nhà. Từ nhà tắm, phòng ngủ đến ghế sofa, chỗ nào cũng có tóc. Có lần tôi đang lau nhà thì thấy cả búi tóc mắc ở chân bàn, nhìn thôi đã muốn thở dài.

Ảnh minh họa

Nhưng chuyện khiến tôi thực sự ám ảnh là vệ sinh cá nhân. Có lần em đến kỳ kinh nguyệt nhưng lại không vứt băng vệ sinh đã sử dụng vào thùng rác, mà để chỏng chơ ngay trên nắp bồn cầu. Lần đầu nhìn thấy, tôi buồn nôn đến mức phải chạy ra ngoài. Tôi nghĩ chắc em vô ý nên nhẹ nhàng nhắc nhở. Em chỉ cười, bảo quên mất.

Nhưng rồi chuyện ấy lặp lại thêm vài lần.

Tôi bắt đầu ngại mỗi khi bước vào nhà vệ sinh, thậm chí phải kiểm tra trước khi cho con vào. Tôi cũng đã nói với chồng, nhưng anh cho rằng em gái mình ở tạm vài tháng, nhắc nhở nhiều quá lại thành ra khó tính.

Tôi không muốn vì chuyện sinh hoạt mà anh em trong nhà mất lòng nhau. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy khó hiểu. Một người đã trưởng thành, đi làm nhiều năm, chẳng lẽ những phép vệ sinh tối thiểu cũng phải đợi người khác nhắc từng chút?

Tôi từng nghĩ vài tháng sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng bây giờ mỗi ngày đều trở nên dài đằng đẵng. Tôi chỉ mong em sớm tìm được việc và chuyển ra ngoài, bởi thật lòng tôi không biết mình còn có thể chịu đựng tình trạng này thêm bao lâu.