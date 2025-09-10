Cứ bỏ tỏi vào ngăn đá và dùng theo cách này, ai cũng tấm tắc khen

Lợi ích của việc ăn tỏi thường xuyên

Nhắc đến tỏi ai cũng biết bởi đây là gia vị không thể thiếu trong gian bếp mọi nhà. Tỏi là nguyên liệu giúp cho nhiều món ăn có hương vị thơm ngon. Trên thực tế có ít nhất 11 loại tỏi có hương vị, màu sắc và kích thước khác nhau. Tốt nhất nên chọn tỏi có mùi thơm và có các tép tỏi cứng, tránh các loại có vỏ khô, tối màu, đã mọc mầm hoặc bị thối.

Nếu chọn được tỏi tươi ngon, việc quan trọng nhất là bảo quan tỏi như thế nào để giữ được lâu nhất, thậm chí tới vài tháng mà không mất đi hương vị.

Tỏi rất giàu chất dinh dưỡng: Trong 100g tỏi có chứa 6,36g protein, 33g carbohydrates, 150g calo và các dưỡng chất như vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6), sắt, canxi, kali, mangan, magie, photpho... Vì vậy, tỏi tươi mang đến vô vàn hiệu quả trong việc điều trị một số bệnh mang lại một sức khỏe lý tưởng.

Phòng ngừa ung thư: Nhiều nghiên cứu chỉ ra, tỏi đóng góp vai trò quan trọng trong việc ức chế quá trình nitrat bị biến đổi thành nitrite; đồng thời, ngăn cản sự hình thành nitrosamine (hợp chất gây ung thư). Đặc biệt các hợp chất s-allystein, ajoene, diallyl disulphide trong tỏi sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng của khối u ung thư. Đặc biệt là kiểm soát sự phát triển của các bệnh ung thư vú, ung thư vòm họng, ung thư dạ dày, ung thư gan…

Tốt cho trí nhớ: Tác hại từ các gốc tự do góp phần vào quá trình lão hóa, nhưng tỏi có chứa chất chống oxy hóa mạnh Sallyl cysteine giúp chống lại các gốc tự do. Chất chống oxy hóa này còn có tác dụng bảo vệ chống lại tổn thương não và giữ cho não hoạt động tốt hơn khi về già. Tỏi giúp tăng lưu lượng máu não, từ đó giảm nguy cơ rối loạn não như mất trí nhớ và bệnh Alzheimer, theo Hindustan Times.

Tăng cường miễn dịch: Tỏi giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm mức độ nghiêm trọng và kéo dài của các triệu chứng cảm cúm, theo Hindustan Times. Một nghiên cứu cho thấy bổ sung tỏi hằng ngày làm giảm 63% những người tham gia bị cảm lạnh. Các nghiên cứu cũng cho thấy các triệu chứng cảm lạnh đã giảm trung bình từ 5 ngày xuống còn 1,5 ngày.

Làm đẹp da: Theo VTC News , các loại vitamin B, B1 và E có trong tỏi có tác dụng tăng sức đàn hồi, hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa da, làm trắng da, chống rụng tóc, trị mụn… Bạn có thể kết hợp tỏi cùng các thành phần khác như giấm, muối, mật ong… để làm đẹp mỗi ngày.

Giảm cholesterol : Tỏi cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách giảm lượng cholesterol. Nghiên cứu cho thấy bổ sung tỏi có thể làm giảm cholesterol toàn phần và cholesterol xấu khoảng 10-15%, theo Hindustan Times.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim: Tỏi là nguyên liệu tự nhiên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim vì nó làm giảm cholesterol và huyết áp. Nó cũng rất tốt trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách làm giãn các mạch máu bị cứng và ngăn ngừa kết tập tiểu cầu. Một nghiên cứu gần đây cho thấy tỏi làm tăng sản xuất oxit nitric có thể làm giãn mạch máu và tăng lưu lượng máu. .

Hạ huyết áp cao: Tỏi có lợi ích chống viêm và giúp máu lưu thông dễ dàng hơn trong cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy uống bổ sung tỏi giúp giảm huyết áp 10%.

Tốt cho xương: Có một số bằng chứng cho thấy tỏi có thể giúp giảm mất xương bằng cách tăng cường estrogen ở phụ nữ đặc biệt là sau khi mãn kinh. Bổ sung một lượng tỏi hàng ngày có thể giúp giảm nguy cơ loãng xương và viêm xương khớp.

Liều lượng cần thiết là 600 đến 1.500 mg chiết xuất tỏi già. Tương đương với khoảng 4 tép tỏi mỗi ngày, có thể băm nhỏ cho vào bữa ăn.

Mẹo bảo quản tỏi giữ hương vị và chất dinh dưỡng

Bảo quản tươi ngon không phải ai cũng biết. Ảnh minh họa.

1. Cách đông lạnh tỏi

Nếu bạn là người không sử dụng tỏi thường xuyên hoặc không muốn lãng phí một ít tép tỏi thừa hoặc không muốn mất công bóc tỏi mỗi lần cần dùng thì phương pháp đông lạnh là lựa chọn tốt để bảo quản tỏi. Với cách này, bạn tách riêng từng tép tỏi chưa bóc vỏ rồi dùng màng bọc thực phẩm, giấy bạc hoặc hũ đựng thực phẩm đậy kín lại và cho vào ngăn đá tủ lạnh. Sau đó, bạn lấy từng tép tỏi ra bóc vỏ để sử dụng khi cần.

Một cách khác đó là dùng tỏi khô sau khi bóc vỏ, băm nhuyễn tỏi và vào túi kín. Ép tỏi thành miếng mỏng khoảng 1cm rồi cho vào ngăn đá đông lạnh khoảng 3 giờ. Sau đó lấy tỏi ra và cắt thành hình vuông nhỏ. Hoặc bạn cũng có thể cho tỏi băm nhuyễn vào khay đựng đá, bọc kín rồi cho vào ngăn đông. Cách làm này có thể để tỏi được lâu mà không bị mất hương vị. Sau khi đun nấu bạn chỉ cần đun lửa vừa phải thì hương vị tỏi vẫn thơm ngon.

2. Cách bảo quản tỏi trong ngăn mát tủ lạnh

Tỏi khô bóc vỏ rồi rửa sạch, để tỏi đã bóc vào rổ ở nơi thoáng mát cho khô ráo. Sau khi tỏi khô ráo thì cho vào lọ thủy tinh và đặt vào trong ngăn mát của tủ lạnh.

Tỏi băm nhỏ còn sót lại sau khi chế biến món ăn cũng có thể bảo quản được trong ngăn mát tủ lạnh. Bạn chỉ cần cho tỏi băm cho vào hộp đậy kín và để trong tủ lạnh.

3. Ngâm tỏi với giấm giữ được lâu

Khi bạn ngâm tỏi với giấm không chỉ bảo quản tỏi được lâu hơn và việc ngâm tỏi còn tạo ra món tỏi ngon hơn. Bạn chỉ cần bóc vỏ, rửa sạch tỏi, để ráo và bỏ vào lọ thủy tinh, đổ ngập tỏi với hỗn hợp giấm, đường, ớt, muối hòa tan. Để khoảng 10 ngày bạn sẽ có món tỏi ngâm. Tỏi ngâm giấm có thể để trong ngăn mát tủ lạnh và bạn có thể dùng dần.

4. Dùng muối rang bảo quản tỏi

Theo VOV, dùng muối rang bảo quản tỏi là cách vừa nhanh gọn, dễ dàng vừa rất hiệu quả mà ai cũng có thể áp dụng ngay tại nhà. Bảo quản tỏi với muối vừa có tác dụng hút ẩm trong túi vừa giúp diệt khuẩn để tỏi không bị hư thối, giúp bảo quản tỏi lâu hơn.

Bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 50-60gr muối hạt to sau đó rang lên tới khi vàng thì đổ vào một miếng gạc sạch và buộc lại thành nắm. Bỏ tỏi vào túi bóng và cho nắm muối này vào cùng, bóp hết không khí ra ngoài và buộc chặt lại đặt ở nơi thoáng mát, túi tỏi này có thể được bảo quản tới cả năm mà không lo bị biến chất.