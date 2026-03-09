Công thức món ăn đơn giản, không cần 1 giọt nước vẫn vô cùng thơm ngon và cả nhà sẽ ăn hết trong "nháy mắt"

Hôm nay chúng ta hãy cùng làm một món ăn mà chỉ cần vài nguyên liệu đơn giản được ninh nhỏ lửa là xong. Không cần thêm nước trong suốt quá trình nấu, và hương thơm vẫn đậm đà, hấp dẫn khi bạn mở nắp nồi. Đây chắc chắn là một món ăn ngon miệng và bổ dưỡng.

Món ăn hôm nay có các nguyên liệu chính gồm cánh gà, nấm đông trùng hạ thảo, hành lá và tỏi. Bí quyết của món ăn này nằm ở hương vị hành lá đậm đà. Đầu tiên, chiên sơ cánh gà, sau đó ninh trong nồi đất với hành lá. Cánh gà sẽ ngấm hương vị hành lá, trở nên mềm và ngon hơn. Thêm nấm đông trùng hạ thảo càng làm tăng giá trị dinh dưỡng và làm phong phú thêm hương vị. Chắc chắn đáng để thử.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngày dưới đây chúng tôi xin chia sẻ công thức món cánh gà và nấm đông trùng hạ thảo nấu sốt gia vị hành lá. Món ăn này thơm lừng mà không cần thêm một giọt nước nào, vẫn nóng hổi khi dọn ra. Đây là một món ăn ngon mà bạn vừa đặt lên bàn ăn sẽ khiến mọi người "gắp nhoay nhoáy" rồi hết sạch trong nháy mắt.

Nguyên liệu làm món cánh gà và nấm đông trùng hạ thảo nấu sốt gia vị hành lá

Khoảng 10 cái cánh gà, một ít nấm đông trùng hạ thảo tươi, 1 củ hành tây, lượng gừng vừa đủ, 1 củ tỏi băm, 3 cây hành lá, lượng tỏi vừa đủ, lượng nước tương vừa đủ, lượng dầu hào vừa đủ, một nhúm đường, một chút muối, lượng dầu ăn vừa đủ, 1 muỗng canh dầu mè, bột nêm gà, một ít rượu vang trắng.

Cách làm món cánh gà và nấm đông trùng hạ thảo nấu sốt gia vị hành lá

Bước 1: Trước tiên, chuẩn bị cánh gà. Chọn khoảng mười cánh gà (phần giữa) và chặt đôi bằng dao. Sau đó ngâm chúng trong nước khoảng 1 giờ để giúp loại bỏ bớt máu thừa. Sau khi ngâm, rửa sạch và để sang một bên. Dùng khăn giấy thấm khô cánh gà. Sau đó cho hành lá cắt khúc, gừng, muối, nước tương và dầu hào vào, trộn đều. Ướp cánh gà khoảng 10 phút.

Bài 2: Tiếp theo, đun nóng một ít dầu ăn trong chảo chống dính, cho cánh gà đã ướp vào và chiên đến khi có màu vàng nâu. Vớt ra khỏi chảo và cho vào giấy thấm dầu để loại bỏ dầu thừa. Hành lá bạn đem rửa sạch sao đó thái nhỏ rồi cho vào bát, thêm tỏi băm, dầu mè, trộn đều. Sau đó cho thêm một chút nước tương, một ít đường và một ít bột nêm gà, rồi khuấy đều là hoàn thành phần sốt muối và hành lá. Để sốt muối và hành lá sang một bên, dùng sau. Ngoài ra, rửa sạch nấm đông trùng hạ thảo, để sang một bên. Nếu không có đông trùng hạ thảo tươi, hãy ngâm nấm đông trùng hạ thảo khô trong nước cho đến khi nở mềm.

Bước 3: Đổ một ít dầu ăn vào nồi đất nung (hoặc nồi sứ) và đun nóng. Cho hành tây thái miếng, gừng băm nhỏ và tỏi băm nhỏ vào xào cho thơm. Sau đó đặt cánh gà đã chiên lên trên và rắc thêm nấm trùng hạ thảo. Lấy phần sốt muối và hành lá đã chuẩn bị ra, phết đều lên cánh gà và nấm đông trùng hạ thảo. Sau đó đậy nắp nồi và đun nhỏ lửa. Khi nghe thấy tiếng xèo xèo, đổ một vòng rượu vang trắng quanh mép nắp, tiếp tục đun nhỏ lửa trong 5 phút trước khi tắt bếp và dọn ra ăn.

Thành phẩm món cánh gà và nấm đông trùng hạ thảo nấu sốt gia vị hành lá

Ngay từ khi nấm món ăn này, mùi thơm đã lan tỏa khắp căn bếp. Khi mở nắp ra, mùi thơm của hành lá rất hấp dẫn, lập tức kích thích vị giác. Cánh gà mềm và đậm đà rất ngon, nấm đông trùng hạ thảo càng làm tăng thêm giá trị dinh dưỡng và hương vị. Nhất định bạn nên thử công thức này và nấu cho gia đình thưởng thức nhé!

Lời khuyên Cánh gà không cần chần, nhưng phải ngâm trong nước lạnh để giúp loại bỏ bớt máu và giảm mùi tanh. Ngâm cánh gà sau khi đã chặt nhỏ cũng sẽ cho kết quả tốt hơn. Khi ninh trong nồi đất, không cần thêm nước vì hành tây ở đáy sẽ tiết ra rất nhiều nước, cùng với một ít nước từ nấm đông trùng hạ thảo.

Chúc bạn ngon miệng với món cánh gà và nấm đông trùng hạ thảo nấu sốt gia vị hành lá!