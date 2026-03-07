Giữa những bữa cơm gia đình nhiều khi quá tải vì chiên xào, tôi lại quay về với một món ăn đơn giản đến mức ai cũng có thể làm được: Trứng hấp đậu phụ cá lóc. Cứ vài ba ngày là tôi lại làm một lần, không phải vì thiếu ý tưởng nấu nướng, mà vì món này quá vừa miệng, quá lành và quá tiện. Một đĩa nhỏ thôi nhưng chứa đủ protein chất lượng cao từ trứng và cá, lại mềm mịn đến mức trẻ nhỏ hay người lớn tuổi đều ăn ngon lành. Quan trọng nhất, món hấp này gần như không có dầu mỡ, thanh nhẹ mà vẫn tròn vị.

Món ăn của những ngày “không muốn nghĩ nhiều”

Có những hôm tan làm muộn, đầu óc mệt nhoài, tôi chỉ muốn một món gì đó nhanh, gọn mà vẫn đủ chất. Không phải lúc nào cũng đủ thời gian để hầm xương, kho cá cầu kỳ hay xào nấu nhiều bước. Và thế là đĩa trứng hấp đậu phụ cá lóc lại xuất hiện trên mâm cơm.

Đậu phụ non mua sẵn, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Một quả trứng gà đập ra bát, thêm khoảng 70ml nước ấm rồi khuấy nhẹ tay cho hòa quyện. Bí quyết nhỏ là nước chỉ nên ấm vừa, không quá nóng để trứng không bị lợn cợn. Sau khi khuấy đều, tôi thường lọc hỗn hợp qua rây để loại bỏ bọt và cặn, nhờ đó phần trứng sau khi hấp sẽ mịn hơn hẳn.

Đổ lớp trứng đã lọc vào đĩa, xếp đậu phụ non vào bên trong. Trên mỗi miếng đậu, tôi đặt thêm một lát cá lóc mỏng. Cá lóc vốn là loại cá thịt chắc, ít xương dăm, vị ngọt tự nhiên và đặc biệt không quá béo nên rất hợp để hấp cùng trứng.

Khi nước trong nồi đã sôi, chỉ cần đặt đĩa vào hấp khoảng 6 phút. Thời gian ngắn nhưng đủ để trứng đông mềm, cá chín tới, đậu phụ nóng hổi bên trong. Mở nắp nồi ra, hương thơm thanh nhẹ bốc lên rất dễ chịu.

Cuối cùng, tôi rắc thêm chút hành lá thái nhỏ, rưới một thìa dầu nóng lên trên cho dậy mùi, rồi chan nhẹ nước tương. Không cần thêm gia vị cầu kỳ, chỉ vậy thôi là đủ.

Mềm mịn đến mức “tan” trong miệng

Điều khiến tôi thích món này nhất chính là kết cấu. Phần trứng sau khi hấp có độ rung nhẹ, mềm mịn như custard. Đậu phụ non giữ được độ béo thanh và mượt. Cá lóc chín vừa tới nên không hề khô, cũng không tanh như nhiều người vẫn e ngại.

Có lần tôi làm cho cả nhà, từ người lớn tuổi cho tới mấy đứa nhỏ, ai cũng ăn hết veo. Trẻ con thích vì mềm, dễ nuốt. Người lớn thích vì thanh nhẹ, không ngấy. Những ai đang muốn ăn uống lành mạnh, hạn chế dầu mỡ cũng sẽ thấy đây là món rất “đáng để lặp lại”.

Một miếng nhỏ thôi mà đã có đủ protein từ trứng và cá. Đậu phụ bổ sung thêm đạm thực vật, lại cung cấp canxi tự nhiên. Bữa cơm không cần quá nhiều món, chỉ cần một đĩa như vậy ăn kèm cơm nóng là đã thấy đủ đầy.

Vì sao tôi làm món này thường xuyên?

Thứ nhất là vì tiện. Nguyên liệu dễ tìm, thao tác nhanh, tổng thời gian chưa tới 15 phút. Thứ hai là vì lành. Hấp là cách chế biến giúp giữ lại nhiều dưỡng chất, không thêm dầu mỡ. Thứ ba là vì hợp khẩu vị gia đình.

Giữa vô vàn công thức cầu kỳ trên mạng, đôi khi những món đơn giản như thế này lại dễ “ghi điểm” hơn cả. Không cần sốt đậm đà, không cần trình bày phức tạp, chỉ cần đúng độ mềm, đúng vị ngọt tự nhiên là đủ.

Tôi cũng từng thử biến tấu: thêm vài lát nấm, chút cà rốt băm nhuyễn để tăng màu sắc. Nhưng rồi vẫn quay lại phiên bản cơ bản nhất trứng, đậu phụ non và cá lóc. Có lẽ vì sự tối giản ấy mới chính là điều khiến món ăn này bền bỉ trên mâm cơm nhà.

Nếu bạn đang tìm một món vừa dễ làm, vừa đủ chất cho cả gia đình, hãy thử trứng hấp đậu phụ cá lóc. Đặc biệt với những ai có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hay đơn giản là muốn ăn thanh đạm vài ngày trong tuần, đây là lựa chọn rất phù hợp.

Đôi khi hạnh phúc của bữa cơm gia đình không nằm ở số lượng món ăn hay sự cầu kỳ, mà nằm ở cảm giác cả nhà ngồi xuống, gắp chung một đĩa mềm mịn, nóng hổi và khen nhau “hôm nay nấu ngon quá”. Và với tôi, món trứng hấp này chính là kiểu hạnh phúc giản dị như thế.