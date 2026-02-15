Đây là món ăn ngon, dễ làm nên nấu trong bữa tối đêm giao thừa Tết Nguyên đán mà từ già đến trẻ đều thích

Thời điểm hiện tại chắc chắn các gia đình đang chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, và các món thịt và cá là món ăn không thể thiếu trong bữa tối đêm giao thừa. Mặc dù hương vị đậm đà, thơm phức chắc chắn rất ngon miệng, nhưng ăn quá nhiều có thể dễ dẫn đến khó chịu ở dạ dày và khó tiêu. Điều này đặc biệt đúng đối với các gia đình có người già và trẻ em, những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hơn. Tết Nguyên đán là dịp sum họp gia đình, vì vậy các món ăn trên bàn tiệc cần phải làm hài lòng khẩu vị của mọi người, già trẻ lớn bé, để thực sự trọn vẹn. Các công thức nấu ăn cũng không thể quá phức tạp để tránh trở thành gánh nặng trong kì nghỉ Tết - nhiều người ăn nhưng ít người nấu. Cần phải có một số món chế biến nhanh chóng, dễ làm, phù hợp với mọi lứa tuổi và cũng mang ý nghĩa tốt lành.

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ công thức làm món trứng hấp tôm. Món ăn này mềm mịn, thơm phức, nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa. Nó trông đẹp mắt và mang ý nghĩa tốt lành, nên cả gia đình đều thích. Nguyên liệu rất dễ tìm, và cách làm vô cùng đơn giản. Chỉ mất 10 phút để hấp, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Trong khi bạn đang bận rộn chuẩn bị các món chính khác, bạn có thể dễ dàng làm một đĩa trứng hấp ngon và đẹp mắt này - một món không thể thiếu cho bữa tối đêm giao thừa của gia đình.

Món ăn này chỉ cần nắm vững hai kỹ thuật đơn giản, bạn có thể hấp trứng mềm mịn, bóng như gương, tươi ngon, thơm lừng mà không hề có mùi tanh. Ngay cả người mới học nấu ăn cũng có thể thành công ngay lần đầu và dễ dàng làm chủ món ăn nhẹ nhàng, ngon miệng này cho bữa tiệc Tết Nguyên đán. Cùng xem nhé.

Nguyên liệu làm món trứng hấp tôm và đậu hũ

3 quả trứng, 3 con tôm lớn, 2 gói đậu phụ hũ trứng, 150g nước ấm, 1 cây hành lá thái nhỏ, một chút ớt bột, dầu mè, nước tương, bột tiêu trắng, một ít gừng.

Cách làm món trứng hấp tôm và đậu hũ

Bước 1: Đầu tiên bạn cần chuẩn bị nguyên liệu. Trứng và đậu phụ đều là những nguyên liệu phổ biến. Bạn có thể dùng đậu phụ thông thường hoặc đậu phụ non/đậu hũ trứng (được đóng gói hình trụ tròn). Cắt bỏ lớp vỏ gói đậu hũ trứng, cắt thành những lát tròn nhỏ và xếp thành hình vòng tròn trên đĩa.

Bước 2: Đập trứng vào bát, khuấy đều, sau đó đổ 150g nước ấm vào. Tổng lượng trứng sau khi đập khỏi vỏ là khoảng 50g. Tỷ lệ trứng và nước ấm là 1:1 (tức là 10g trứng thì 100g nước ấm). Lọc hỗn hợp trứng đã đánh vào đĩa đựng đậu hũ, đặt vào nồi hấp; đậy đĩa bằng một đĩa khác và hấp trong 8-10 phút. Điều chỉnh độ dày của hỗn hợp trứng hợp lý để đảm bảo đậu phụ vẫn giữ được hình tròn.

Bước 3: Trong khi đợi hấp trứng, bạn sơ chế tôm. Bóc vỏ và bỏ chỉ đen, làm sạch tôm, rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Trộn tôm với một ít rượu nấu ăn, hai lát gừng và một ít tiêu trắng. Ướp khoảng 5 phút. Nếu muốn tôm có màu nhạt hơn, bạn có thể rửa lại tôm với nước sau khi ướp rồi thấm khô bằng giấy bếp. Sau khi hấp 8 phút, mở nồi hấp để kiểm tra. Hầu hết hỗn hợp trứng đã đông lại. Cho tôm thái nhỏ đã ướp vào giữa đĩa đậu phụ trứng và tiếp tục hấp thêm 3 phút. Sau khi tắt bếp , bạn không nên mở nồi hấp ngay mà để yên trong nồi hấp khoảng 5 phút.

Bước 4: Tôm hấp có màu trắng hồng, mềm và hấp dẫn. Trứng hấp mịn màng, không có lỗ khí, mềm và ngon. Chuẩn bị 1 chiếc bát, cho nước tương, dầu mè, hành lá thái nhỏ, ớt bột vào rồi trộn đều là được phần nước sốt. Sau khi lấy món trứng hấp tôm và đậu hũ ra, bạn rưới phần nước sốt vừa va vào là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món trứng hấp tôm và đậu hũ

Làm món trứng hấp mịn và ngon không khó. Có hai điểm quan trọng cần ghi nhớ. Thứ nhất, tỷ lệ giữa trứng và nước ấm rất quan trọng; tỷ lệ 1:1 thường được khuyến nghị. Nước ấm nên là nước sôi để nguội đến nhiệt độ khoảng 35 độ C. Thứ hai, thời gian hấp phụ thuộc vào độ dày của trứng. Nếu bạn dùng đĩa với lòng sâu và phẳng đều thì chỉ cần 8-10 phút là đủ. Nếu bạn làm mẻ lớn hơn hoặc trứng có nhiều nước hơn, bạn cần kéo dài thời gian hấp. Đồng thời, thời gian ninh cũng cần được kéo dài tương ứng.

Món này dễ làm, ngon miệng, đẹp mắt và bổ dưỡng. Tôi khuyên bạn nên làm món này cho gia đình thưởng thức vào bữa tối đêm giao thừa.