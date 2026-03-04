3 công thức nước uống dùng đều đặn vào sáng - chiều - tối giúp dễ dàng loại bỏ chất thải và làm sạch đường ruột

Khi thức dậy vào buổi sáng, chúng ta thường cảm thấy nặng bụng, khó chịu, như thể thức ăn đã tiêu thụ hôm qua vẫn còn "ứ đọng" trong dạ dày, ruột và không chịu tiêu hóa. Lúc này, bạn có nghĩ đến chuối và sữa chua, những "thực phẩm tốt cho sức khỏe đường ruột" không? Thực tế, có một lựa chọn khác khá đơn giản và nhẹ nhàng khác - đó là táo. Không chỉ ngon miệng, táo còn được biết đến như "thực phẩm làm sạch đường ruột", đặc biệt hiệu quả trong việc giúp thúc đẩy cặn bã ra ra khỏi ruột.

Bí quyết làm sạch ruột của táo

Táo rất giàu pectin - một loại chất xơ hòa tan giúp hấp thụ chất thải chuyển hóa trong ruột và thúc đẩy quá trình bài tiết. Pectin là chất xơ hòa tan tự nhiên, khi vào dạ dày sẽ trương nở và tạo thành lớp gel, làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, giúp tăng cảm giác no lâu và giảm thèm ăn. Đặc tính này giúp bạn kiểm soát lượng calo, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Hơn nữa, các axit hữu cơ trong táo, chẳng hạn như axit malic, nhẹ nhàng kích thích sự tiết dịch tiêu hóa, hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Quan trọng hơn, sử dụng táo rất đa năng; dù ăn sống hay nấu chín, chúng đều có thể giúp ích cho sức khỏe đường ruột. Dưới đây là 3 công thức chế biến táo mà bạn có thể tham khảo để hỗ trợ làm sạch đường ruột. Bạn có thể thử chúng theo sở thích của riêng mình!

1. Nước táo, táo đỏ, gừng thái lát và kỷ tử - "nước giúp tỉnh táo" vào buổi sáng

Thức uống buổi sáng này được chế biến rất đơn giản và hiệu quả! Nó không chỉ có thể thay thế nước lọc mà còn giúp đánh thức hệ tiêu hóa của bạn vào buổi sáng.

Nguyên liệu: 1 quả táo, 3-5 quả táo đỏ, 2 lát gừng, 10g kỷ tử.

Cách làm nước táo đỏ, gừng thái lát và kỷ tử

Bước 1: Táo chúng ta sẽ dùng cả vỏ nên bạn hãy dùng muối chà nhẹ rồi rửa sạch. Sau đó bỏ lõi và thái lát mỏng hoặc miếng nhỏ. Táo đỏ bạn rửa sạch sau đó cắt đôi hoặc cắt lát cắt đôi để giải phóng hương vị. 2 lát thái thành dạng sợi; kỷ tử rửa sạch và để riêng.

Bước 2: Cho táo, táo đỏ và gừng thái lát vào nồi sứ, thêm một bát nước lớn, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và đun trong 10-15 phút, cho đến khi táo mềm và nước chuyển sang màu vàng nhạt. Thêm kỷ tử trước rồi tắt bếp, ủ thêm trong 5 phút bằng nhiệt dư.

Thành phẩm nước táo đỏ, gừng thái lát và kỷ tử

Loại nước này có vị ngọt thanh mát, kết hợp với hương thơm ấm áp của gừng. Chỉ cần một ngụm thôi, bạn sẽ lập tức cảm thấy ruột bắt đầu hoạt động, tự nhiên tạo cảm giác muốn đi đại tiện. Uống khi bụng đói vào buổi sáng giúp hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột.

2. Trà đen, táo và mật ong - một loại trà "thanh lọc" dùng buổi chiều

Khoảng 3 hoặc 4 giờ chiều, khi cơn buồn ngủ ập đến và bạn thèm một thức uống nhưng không muốn thứ gì quá nặng, trà đen táo mật ong tự làm này là lựa chọn hoàn hảo. Nó kết hợp hương thơm đậm đà của trà đen, hương vị trái cây của táo và vị ngọt dịu của mật ong, tạo nên một thức uống nhẹ nhàng và ngon hơn trà đen thông thường.

Nguyên liệu: 1 quả táo, 1 ít trà đen (hoặc 2 túi trà đen dạng túi lọc), 1 thìa nhỏ mật ong.

Cách nấu trà đen, táo và mật ong

Bước 1: Dùng muối chà lên vỏ táo rồi rửa sạch với nước. Sau đó bỏ lõi táo và thái thành miếng nhỏ. Cho tháo vào nồi, thêm lượng nước ngập táo rồi đun nhỏ lửa cho đến khi táo chín mềm và trong suốt (thời gian khoảng 5-8 phút).

Bước 2: Cho túi trà đen vào và tiếp tục đun sôi trong 1-2 phút. Không nên đun quá lâu, nếu không trà sẽ bị đắng. Sau khi tắt bếp, lấy túi trà ra và đợi cho nhiệt độ nước giảm xuống dưới 60℃ trước khi cho mật ong vào và khuấy đều.

Thành phẩm trà đen, táo và mật ong

Loại trà này kết hợp chất xơ từ táo với vị ấm dịu của trà đen, mang lại cả tác dụng tiếp thêm sinh lực lẫn thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Một tách trà vào buổi chiều sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn đồng thời hỗ trợ nhu động ruột trơn tru vào ban đêm.

3. Nước táo và cà rốt - "thức uống làm dịu" trước khi đi ngủ

Cách uống này nghe có vẻ hơi lạ, nhưng hiệu quả lại đáng ngạc nhiên. Sự kết hợp giữa táo và cà rốt có thể làm sạch ruột và cũng có lợi cho mắt, rất phù hợp cho những người dành nhiều giờ nhìn vào điện thoại hoặc máy tính.

Nguyên liệu: Nửa quả táo, nửa củ cà rốt.

Cách làm nước táo và cà rốt

Bước 1: Rửa thật sạch táo sau đó cắt thành miếng nhỏ. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt miếng mỏng. Cho táo và cà rốt thái nhỏ vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ ngập nguyên liệu.

Bước 2: Đặt nồi lên bến rồi đun sôi (hoặc bạn dùng ấm đun trà điện tử chọn chế độ "trà hoa quả"). Hạ nhỏ lửa và nấu trong 20-25 phút. Nấu cho đến khi cà rốt mềm, có thể dễ dàng xiên bằng đũa, nước chuyển sang màu vàng nhạt trong suốt, và dậy mùi thơm của củ quả.

Thành phẩm nước táo và cà rốt

Thức uống ấm áp và sảng khoái này có sự cân bằng hoàn hảo giữa vị chua nhẹ của táo và vị ngọt của cà rốt, tạo nên hương vị rất dễ chịu. Tốt nhất nên uống trước khi đi ngủ 2 tiếng để giúp đường ruột phục hồi qua đêm, giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng và sảng khoái hơn vào sáng hôm sau.

Mẹo ăn táo

Ăn cả vỏ: Vỏ táo rất giàu chất xơ, có thể giúp làm sạch ruột hiệu quả. Hãy nhớ rửa sạch vỏ bằng muối và bột mì để tránh dư lượng thuốc trừ sâu.

Ăn chậm: Nhai chậm giúp các enzyme trong nước bọt hoạt động hiệu quả, giảm gánh nặng cho dạ dày và ruột, hỗ trợ tiêu hóa.

Tránh ăn quá nhiều khi bụng đói: Đặc biệt đối với những người có dạ dày nhạy cảm, chỉ cần một quả táo là đủ để tránh khó chịu do ăn quá nhiều khi bụng đói.

Tóm lại, táo không chỉ là một loại trái cây ngon mà còn là một trợ thủ đắc lực trong việc làm sạch đường ruột. Với những sự kết hợp đơn giản, bạn có thể tạo ra nhiều loại đồ uống giúp thúc đẩy nhu động ruột và loại bỏ chất thải. Hy vọng những công thức táo đơn giản này sẽ giúp bạn có hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn và sức khỏe tổng thể tốt hơn!