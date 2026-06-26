Trong làng thời trang, có những item cứ vài năm lại quay trở lại và khiến mọi người tự hỏi: sao mình chưa mặc cái này sớm hơn? Quần capri chính là một trong số đó. Không dài như quần tây, không ngắn như quần shorts, kiểu quần "lỡ cỡ" này từng bị nhiều người nghi ngờ, nhưng đang là món đồ được tìm kiếm nhiều nhất trong mùa hè 2026. Điều thú vị là Công nương Diana đã biết cách phối kiểu quần này một cách hoàn hảo từ thập niên 80, và công thức của bà vẫn chuẩn không cần chỉnh cho đến ngày nay.

Chiếc quần có lịch sử hơn 80 năm

Ít ai biết rằng quần capri không bắt nguồn từ Italy dù mang tên hòn đảo nổi tiếng của nước này. Theo các tư liệu lịch sử thời trang, người tạo ra nó là nhà thiết kế người Đức Sonja de Lennart, cuối những năm 1940. Truyền thuyết kể rằng trong một lần đi dạo biển ở Italy, bà đã tự tay cắt ngắn hai ống quần dài của mình cho bớt vướng víu, và thế là một kiểu quần mới ra đời. Điều này xảy ra vào thời điểm phụ nữ mặc quần vốn đã là điều hiếm thấy, chứ chưa nói đến việc để lộ mắt cá chân.

Bước ngoặt thực sự đến đầu thập niên 1950, khi Audrey Hepburn xuất hiện với quần capri trong nhiều bộ phim và lập tức biến nó thành biểu tượng thời trang. Sự kết hợp giữa vẻ thanh lịch cổ điển và tính thoải mái thực dụng chính là lý do kiểu quần này không bao giờ thực sự "chết", dù có những giai đoạn bị xem là lỗi mốt.

Công nương Diana và công thức phối đồ vẫn đúng đến tận hôm nay

Tháng 5 năm 1983, tại một trận polo, Công nương xứ Wales xuất hiện trong chiếc quần capri dài qua bắp chân màu nâu xám với chi tiết xếp ly và gấu lai gọn ghẽ. Phần trên, bà chọn một chiếc áo blouse trắng kiểu boho với bèo nhún và ren, tạo nên sự đối lập thú vị giữa phần dưới structured và phần trên romantic. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là bảng màu phụ kiện của bà: áo len vắt vai, giày bơm và thắt lưng đều cùng màu đỏ cà chua đậm.

Đây chính là điều khiến look này đặc biệt liên quan đến hè 2026: cả hai yếu tố, quần capri lẫn màu đỏ tomato đều đang là trend nóng của mùa hè năm nay. Công nương Diana đã "mặc trước" xu hướng của 40 năm sau mà không hề hay biết.

Tại sao quần capri lại hot trở lại?

Điều làm quần capri trường tồn qua nhiều thế hệ chính là tính linh hoạt của nó. Bạn có thể diện phiên bản xếp ly thanh lịch như Công nương Diana, chọn chất liệu vải họa tiết cho vẻ ngoài nữ tính, hoặc phối cùng jeans capri hay legging 3/4 cho những ngày năng động hơn. Chiều dài 3/4 tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, gợi lên hình ảnh nắng và biển dù bạn đang ở bất cứ đâu.

Mùa hè năm nay, quần capri xuất hiện trên khắp các mạng xã hội và đường phố thời trang toàn cầu, từ các thương hiệu bình dân đến cao cấp. Và cách phối đơn giản nhất? Cứ nhìn vào ảnh của Công nương Diana từ hơn bốn thập kỷ trước mà học: quần capri cùng áo blouse nhẹ nhàng, thêm một điểm màu rực rỡ từ phụ kiện là đủ tạo nên tổng thể hoàn chỉnh và có chiều sâu.