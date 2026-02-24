Ngay lúc này, thông tin Lily Collins đã được chọn cho vai Audrey Hepburn đang thu hút nhiều sự chú ý của công chúng yêu phim. Được biết, đây là bộ phim nói về quá trình sản xuất tác phẩm kinh điển Breakfast at Tiffany's mà Audrey Hepburn từng đóng chính.

Đây rõ ràng là một dự án phim đầy hứa hẹn khi mà ngay từ phần nhìn, mọi thứ tỏ ra quá hoàn hảo, bởi lẽ Lily Collins trông giống Audrey Hepburn đến bất ngờ. Tin rằng khi ngắm nhìn hai người, rất nhiều người sẽ phải thốt lên rằng sự tương đồng giữa Lily Collins và Audrey Hepburn giống như một phép màu vậy.

Lily Collins thực sự rất phù hợp để vào vai Audrey Hepburn khi gương mặt của hai người có nhiều nét tương đồng.

Theo thông tin được Weekly Entertainment đăng tải, bộ phim mới dựa trên cuốn sách bán chạy nhất của Sam Wasson trên tờ New York Times - Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's and the Dawn of the Modern Woman, với kịch bản do Alena Smith chấp bút. Đây là người sáng tạo ra loạt phim Dickinson của Apple do Hailee Steinfield thủ vai chính.

Bộ phim mới của Lily Collins được thực hiện dựa trên cuốn sách ăn khách Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's and the Dawn of the Modern Woman.

Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's and the Dawn of the Modern Woman được giới thiệu là một cuốn sách ghi lại đầy đủ quá trình làm nên bộ phim kinh điển này. Cuốn sách đi sâu vào câu chuyện sản xuất phim, bao gồm vai trò của nhà văn Truman Capote (tác giả của Breakfast at Tiffany's), nhà thiết kế trang phục Edith Head, đạo diễn Blake Edwards và tất nhiên là cả Audrey Hepburn.

Nói thêm về Lily Collins, cô là gương mặt rất quen thuộc với công chúng yêu phim. Nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều tác phẩm đáng chú ý, có thể kể đến một số cái tên như Gương Kia Ngự Ở Trên Tường, Tình Trường Khói Lửa, Gia Tài Tội Lỗi và Emily In Paris.

Lily Collins nổi bật nhờ nhan sắc vô cùng xinh đẹp, gu thời trang giàu tính thẩm mỹ cùng diễn xuất tốt. Cô từng 2 lần được đề cử tại giải Quả Cầu Vàng danh giá nhờ vai chính trong các phim Tình Trường Khói Lửa và Emily In Paris.