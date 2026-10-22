Là người kế vị ngai vàng Hà Lan, Công chúa Catharina-Amalia thường xuất hiện trong những bộ trang phục thanh lịch tại các sự kiện hoàng gia. Nhưng trên boong tàu của Hải quân Hoàng gia Hà Lan, hình ảnh của cô lại hoàn toàn khác: Đứng nghiêm giữa các quân nhân, nhắm chặt mắt và chuẩn bị đón một xô nước biển lạnh buốt. Theo HOLA!, ngày 17/10/2026, Công chúa Amalia được thăng quân hàm trung sĩ trong một buổi lễ trên tàu huấn luyện Statsraad Lehmkuhl. Nghi thức dội nước biển lên người cô không phải trò đùa ngẫu hứng, mà là một truyền thống hải quân gắn với dấu mốc thăng cấp.

Công chúa Amalia nhận xô nước biển trong ngày thăng quân hàm

Những hình ảnh do Hoàng gia Hà Lan và Bộ Quốc phòng nước này công bố nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong khoảnh khắc chuẩn bị nhận xô nước biển, Amalia đứng với hai tay đặt phía sau lưng, nhắm mắt và hơi co vai như đã chuẩn bị tinh thần cho dòng nước lạnh buốt. Một quân nhân đứng phía sau nâng chiếc xô lên, trước khi nước được dội xuống người cô.

Nghi thức diễn ra trong buổi lễ có sự tham gia của các thành viên thủy thủ đoàn và sĩ quan cấp cao. Theo HOLA!, đây là truyền thống dùng nước biển để “làm ướt” phù hiệu quân hàm mới của trung sĩ. Dù khoảnh khắc có phần hài hước, buổi lễ vẫn mang ý nghĩa chính thức, đánh dấu bước tiến mới của Amalia trong quá trình huấn luyện quân sự.

Công chúa 22 tuổi được thăng cấp trung sĩ sau khi hoàn thành một giai đoạn huấn luyện trên biển cùng các học viên sĩ quan năm thứ nhất. Trước đó, cô đã hoàn thành chương trình huấn luyện quân sự cơ bản và được thăng cấp hạ sĩ vào đầu năm 2026. Như vậy, đây là lần thăng cấp thứ hai của Amalia trong năm nay.

Địa điểm tổ chức buổi lễ cũng rất đặc biệt. Statsraad Lehmkuhl là tàu buồm ba cột buồm của Na Uy, được đóng từ năm 1914 và thường xuyên được sử dụng cho các chương trình huấn luyện thủy thủ. Trong tuần trước lễ thăng cấp, Amalia đã tham gia hành trình trên tàu cùng các học viên sĩ quan, làm quen với nhịp sống và những yêu cầu thực tế của môi trường hải quân.

Một trong những hình ảnh đáng chú ý khác cho thấy Công chúa Hà Lan đứng cùng các học viên trên cột buồm chính, ở độ cao khoảng 48 m. Chi tiết này càng khiến công chúng bất ngờ bởi nó khác xa những hoạt động mang tính nghi lễ mà người ta thường liên tưởng đến một thành viên hoàng gia.

Không chỉ xuất hiện trong lễ phục, nữ hoàng tương lai đang trải qua quá trình huấn luyện quân sự thực tế

Việc tham gia Hải quân Hà Lan là một phần trong chương trình Defensity College mà Amalia bắt đầu từ năm 2025. Chương trình cho phép sinh viên kết hợp việc học đại học với công việc bán thời gian trong lực lượng vũ trang, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tế và được đào tạo về kỷ luật, khả năng phối hợp cũng như kỹ năng lãnh đạo.

Trước khi chuyển sang Hải quân vào tháng 9/2026, Amalia từng làm việc tại Bộ Tham mưu Quốc phòng và tham gia chương trình thực hành trong Không quân Hoàng gia Hà Lan. Cô hoàn thành giai đoạn huấn luyện quân sự cơ bản vào đầu năm, sau đó tiếp tục tích lũy kinh nghiệm tại các đơn vị khác nhau. Theo Town & Country, Amalia tự nguyện tham gia chương trình và không nhận lương cho những nhiệm vụ này.

Điều đáng chú ý là Amalia vẫn duy trì việc học tại Đại học Amsterdam trong thời gian tham gia chương trình. Cô đã hoàn thành bằng cử nhân về chính trị, tâm lý học, luật và kinh tế, đồng thời tiếp tục theo học luật. Việc kết hợp học thuật với huấn luyện quân sự cho thấy cô đang xây dựng nền tảng kiến thức và kinh nghiệm đa dạng trước khi đảm nhận vai trò nguyên thủ quốc gia trong tương lai.

Amalia cũng là nữ thành viên đầu tiên của Hoàng gia Hà Lan tham gia phục vụ trong quân đội. Theo HOLA!, cô trải qua các bước sàng lọc y tế, tâm lý và an ninh giống những ứng viên khác. Những trải nghiệm trên tàu huấn luyện vì vậy không đơn thuần mang tính biểu tượng, mà là một phần của quá trình đào tạo có tổ chức.

Dĩ nhiên, việc tham gia chương trình không đồng nghĩa Amalia sẽ trở thành quân nhân chuyên nghiệp theo con đường toàn thời gian. Đây là chương trình kết hợp học tập và trải nghiệm quân sự, giúp cô hiểu rõ hơn về hoạt động của lực lượng vũ trang và cách những người trong quân đội làm việc cùng nhau.

Truyền thống quân đội của Hoàng gia Hà Lan và hình ảnh mới của Công chúa Amalia

Mối liên hệ giữa Hoàng gia Hà Lan và quân đội đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Vua Willem-Alexander, cha của Amalia, từng phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Hà Lan trước khi tiếp tục trải nghiệm tại Lục quân và Không quân. Vì vậy, việc người kế vị ngai vàng tham gia huấn luyện quân sự cũng tiếp nối một truyền thống lâu đời của hoàng gia nước này.

Tuy nhiên, điều khiến hành trình của Amalia được chú ý không chỉ là truyền thống gia đình. Trong những năm gần đây, nhiều người kế vị ngai vàng tại châu Âu cũng tham gia các chương trình quân sự như một phần trong quá trình chuẩn bị cho vai trò tương lai. Công chúa Leonor của Tây Ban Nha từng trải qua huấn luyện tại lục quân, hải quân và không quân; Công chúa Elisabeth của Bỉ cũng được đào tạo tại Học viện Quân sự Hoàng gia. Những trải nghiệm này giúp các thành viên hoàng gia hiểu hơn về kỷ luật, trách nhiệm và hoạt động của các lực lượng bảo vệ đất nước.

Với Amalia, hình ảnh nhận xô nước biển trên boong tàu mang đến một góc nhìn gần gũi hơn về người sẽ kế vị ngai vàng Hà Lan. Không có vương miện, váy dạ hội hay những nghi thức xa hoa, cô xuất hiện trong môi trường đòi hỏi thể lực, tinh thần kỷ luật và khả năng hòa nhập với tập thể.

Một xô nước biển không thể nói lên toàn bộ năng lực của một người kế vị, nhưng khoảnh khắc ấy đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong quá trình đào tạo của Amalia. Đằng sau hình ảnh có phần hài hước là một thông điệp rõ ràng: Vai trò hoàng gia trong thế hệ mới không chỉ gắn với nghi lễ và trách nhiệm đại diện, mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc, trải nghiệm thực tế và khả năng học hỏi không ngừng.