Váy dạ hội của Kate bị kẹt dưới ghế

Tối 20/10, Vương phi Kate cùng Thân vương William tham dự quốc yến tại Lâu đài Windsor, sự kiện được tổ chức nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Oman Haitham bin Tariq tới Anh. Trong chiếc đầm dạ hội màu vàng nhạt của nhà thiết kế Elie Saab, Vương phi xứ Wales xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch, kết hợp vương miện kim cương và những món trang sức mang dấu ấn hoàng gia.

Tuy nhiên, khi ngồi xuống bàn tiệc, phần áo choàng dài của chiếc váy lại bị mắc dưới chân ghế, tạo nên một sự cố trang phục nhỏ được những người theo dõi hoàng gia nhanh chóng phát hiện. Theo Marie Claire, tình huống này khiến nhiều người tò mò liệu Kate có thể đứng dậy dễ dàng hay không. May mắn là sự việc không gây ra gián đoạn đáng kể cho buổi tiệc.

Chiếc đầm vàng bơ của Elie Saab: Lộng lẫy, mềm mại nhưng có một chi tiết dễ gây bất tiện

Tâm điểm trong diện mạo của Vương phi Kate lần này là chiếc đầm dạ hội màu vàng bơ của nhà mốt Elie Saab. Thiết kế có phom váy dài thướt tha, phần áo choàng tạo hiệu ứng bay bổng và những đường xếp ly mềm mại. Phần cổ được xử lý với chi tiết đan bện, trong khi họa tiết da báo tinh tế trên nền vải vàng nhạt tạo điểm nhấn khác biệt cho bộ trang phục.

Đây là lựa chọn đáng chú ý bởi màu vàng nhạt vốn không phải gam màu quá phổ biến trong những bộ lễ phục dạ hội của hoàng gia Anh. Sắc vàng bơ mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn đủ nổi bật trong không gian trang trọng của Lâu đài Windsor. Phần áo choàng dài giúp tổng thể thêm ấn tượng khi Kate bước đi bên cạnh Thân vương William , đồng thời tạo nên chuyển động mềm mại trong những bức ảnh tại sự kiện.

Tuy nhiên, chính chi tiết áo choàng dài cũng dẫn đến tình huống ngoài ý muốn. Khi Vương phi Kate ngồi xuống bàn tiệc, phần vải phía sau bị chân ghế đè lên. Một số người theo dõi hoàng gia đã chia sẻ hình ảnh khoảnh khắc này trên mạng xã hội và hài hước bình luận về tình huống chiếc váy bị giữ chặt dưới ghế. Rất may, sự việc không dẫn đến một màn xử lý trang phục gây chú ý nào khác trong buổi tiệc.

Đây cũng là một tình huống khá thực tế với những chiếc váy dạ hội có tà dài hoặc áo choàng rời. Dù được thiết kế để tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng khi đứng và di chuyển, những chi tiết vải dài đôi khi gây bất tiện khi ngồi xuống, bước lên cầu thang hoặc di chuyển trong không gian hẹp. Với trang phục dự tiệc, vẻ đẹp không chỉ nằm ở thiết kế mà còn ở khả năng thích ứng với từng hoạt động trong sự kiện.

Vương miện của Công nương Diana và trang sức hoàng gia làm nên sức hút

Bên cạnh chiếc đầm Elie Saab, bộ trang sức của Vương phi Kate cũng là chi tiết được giới mộ điệu quan tâm. Cô lựa chọn Queen Mary's Lover's Knot Tiara, chiếc vương miện kim cương và ngọc trai nổi tiếng từng gắn liền với hình ảnh Công nương Diana.

Được chế tác cho Nữ hoàng Mary vào năm 1913 bởi nhà kim hoàn Garrard, chiếc vương miện có những đường vòm kim cương cùng các giọt ngọc trai rủ xuống. Sau này, Nữ hoàng Elizabeth II đã trao món trang sức cho Diana sử dụng. Vì vậy, mỗi lần Kate đội chiếc tiara này, lựa chọn của cô thường gợi nhắc đến một phần di sản thời trang của gia đình hoàng gia.

Lần xuất hiện tại quốc yến Oman, chiếc vương miện được kết hợp cùng đôi hoa tai kim cương Greville Chandelier Earrings và vòng cổ kim cương của Nữ hoàng Mary được đeo theo kiểu vòng tay. Kate cũng sử dụng dải băng và phù hiệu huân chương hoàng gia theo nghi thức dành cho sự kiện cấp nhà nước.

Sự kết hợp giữa trang sức cổ điển và chiếc váy mang tinh thần hiện đại tạo nên tổng thể có chiều sâu. Nếu chiếc đầm vàng bơ đem lại cảm giác mềm mại, nữ tính thì những món kim cương lại tăng vẻ trang trọng, phù hợp với một buổi quốc yến có sự tham dự của các thành viên cấp cao trong hoàng gia và khách mời quốc tế.

Đáng chú ý, Kate không cần lựa chọn quá nhiều phụ kiện nổi bật cùng lúc. Chiếc tiara vốn đã có giá trị thị giác lớn, vì vậy việc kết hợp thêm những món trang sức mang tính di sản giúp diện mạo của cô giữ được sự cân bằng giữa vẻ lộng lẫy và nét thanh lịch.

Bài học thời trang từ Vương phi Kate : Đẹp thôi chưa đủ, trang phục còn cần tính ứng dụng

Sự cố nhỏ tại quốc yến Oman một lần nữa cho thấy ngay cả những bộ trang phục được chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện hoàng gia cũng có thể phát sinh tình huống ngoài dự kiến. Một chiếc váy có phần tà dài hay áo choàng bay bổng có thể rất đẹp khi lên hình, nhưng lại cần được chú ý nhiều hơn khi ngồi xuống, đứng lên hoặc di chuyển.

Với phụ nữ yêu thích phong cách thanh lịch, chiếc đầm của Kate vẫn mang đến nhiều gợi ý đáng tham khảo. Gam màu vàng bơ là lựa chọn phù hợp với những ai muốn thử màu sáng nhưng không quá chói. Phom váy dài giúp tạo vẻ trang trọng, trong khi những chi tiết xếp ly hoặc vải rủ mang đến sự mềm mại mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Tuy nhiên, nếu muốn ứng dụng tinh thần này vào trang phục dự tiệc thực tế, chị em nên chú ý đến độ dài của tà váy, vị trí đường xẻ và độ nặng của phần áo choàng. Trước khi ra ngoài, hãy thử ngồi xuống, đứng lên và bước đi vài bước để kiểm tra xem vải có dễ bị cuốn, mắc vào ghế hoặc cản trở chuyển động hay không. Với những thiết kế có phần đuôi dài, việc sắp xếp tà váy trước khi ngồi sẽ giúp hạn chế các tình huống tương tự.

Điều đáng chú ý là sự cố không làm lu mờ tổng thể trang phục của Vương phi Kate . Chiếc đầm Elie Saab vẫn là lựa chọn nổi bật tại quốc yến, còn vương miện Lover's Knot tiếp tục khẳng định sức hút của những món trang sức có giá trị lịch sử. Từ khoảnh khắc này, có thể thấy thời trang hoàng gia không chỉ là câu chuyện về những bộ cánh đắt giá, mà còn liên quan đến cách trang phục vận hành trong những hoàn cảnh thực tế.

Một thiết kế đẹp có thể khiến người mặc nổi bật, nhưng sự thoải mái và tính ứng dụng mới giúp họ tự tin trong suốt sự kiện. Và đôi khi, chính những tình huống nhỏ như chiếc váy mắc dưới chân ghế lại nhắc chúng ta rằng ngay cả những khoảnh khắc được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cũng không hoàn toàn nằm ngoài những bất ngờ của cuộc sống.