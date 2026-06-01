Tại buổi lễ trao giải của Harvard Kennedy School dành cho sinh viên khóa 2026, Công chúa Elisabeth của Bỉ - người sẽ kế thừa ngai vàng Vương quốc Bỉ thu hút ánh nhìn không phải vì danh hiệu, mà vì cách cô chọn từng món đồ mang trên người: Tinh tế, có chiều sâu, và mỗi chi tiết đều kể một câu chuyện riêng.

Bộ váy lụa hoa và đôi giày patent đỏ rượu

Công chúa Elisabeth, 24 tuổi, chọn bộ váy lụa họa tiết của thương hiệu Maje Paris- một lựa chọn nằm trong tầm giá phổ thông với khoảng 425 euro, không phải hàng haute couture đặt riêng. Đi cùng là đôi giày slingback patent da bóng màu bordeaux cũng từ Maje, giá khoảng 474 USD. Sắc đỏ rượu xuyên suốt từ giày đến phụ kiện tạo nên một tổng thể nhất quán, trưởng thành nhưng không già dặn.

Trên mắt, cô đeo kính râm Ray-Ban RB2223 tông tortoise với tròng xám, chiếc kính 244 USD mà bất kỳ cô gái nào cũng có thể tìm mua. Đây không phải lần đầu Công chúa Bỉ chọn những thương hiệu gần gũi, dễ tiếp cận, cũng là một lựa chọn có chủ đích của người trẻ muốn hòa vào đám đông sinh viên thay vì nổi bật như một thành viên hoàng gia.

Chiếc túi Dior "thừa kế" từ Vương hậu Mathilde

Chi tiết được chú ý nhất trong toàn bộ outfit chính là chiếc túi Small Lady Dior màu burgundy với họa tiết cannage-quilted trên da lambskin - một chiếc túi trước đây từng thuộc về Vương hậu Mathilde, mẹ của cô. Đây không phải lần đầu các thành viên hoàng tộc "truyền tay" nhau phụ kiện cao cấp, nhưng cử chỉ mang theo chiếc túi của mẹ trong ngày tốt nghiệp đại học danh tiếng nhất thế giới mang một ý nghĩa riêng vừa gần gũi, vừa như một lời tri ân thầm lặng.

Phần trang sức nhỏ nhưng chắt lọc: Đôi bông tai mini Stella màu đỏ của thương hiệu Bamboleira (138 USD) và một chiếc nhẫn của Christine Bekaert Jewelry - thương hiệu trang sức Bỉ hoàn thiện diện mạo mà không cần thêm bất cứ thứ gì.

Người kế vị ngai vàng, nhưng không dùng danh hiệu hoàng gia khi nhận bằng

Công chúa Elisabeth hoàn thành chương trình thạc sĩ chính sách công kéo dài hai năm tại Harvard Kennedy School vào tuần này. Điều đáng chú ý: Khi xếp hàng nhận bằng, cô không sử dụng danh hiệu hoàng gia, một lựa chọn phản ánh cách nhiều gia đình hoàng tộc châu Âu tiếp cận việc học hành, để con cái hòa nhập thực sự với môi trường học thuật thay vì sống trong bong bóng đặc quyền.

Trước Harvard, Elisabeth đã lấy bằng cử nhân Lịch sử và Chính trị tại Lincoln College, Oxford. Hành trình học thuật của cô không hề bằng phẳng khi chính quyền Trump ban hành lệnh cấm sinh viên nước ngoài vào Mỹ học tại Harvard, tương lai của Công chúa tại đây từng bị đặt dấu hỏi lớn. Thậm chí, cô được cho là đã từ chối các ưu đãi đặc biệt dành riêng cho mình, không muốn nhận sự ưu tiên vì thân phận hoàng gia trong khi các bạn học quốc tế khác vẫn đang phải chờ đợi.

Sau khi tốt nghiệp, Công chúa Elisabeth dự kiến sẽ bắt đầu đảm nhận vai trò hoàng gia chính thức trong gia đình, một chương mới của người phụ nữ sẽ trở thành Nữ vương Bỉ trong tương lai.

Set đồ của Công chúa Elisabeth ngày hôm đó không rực rỡ, không gây choáng ngợp nhưng lại đáng nhớ theo cách khác. Sự kết hợp giữa thương hiệu phổ thông (Maje Paris) và phụ kiện có câu chuyện (túi của mẹ, nhẫn thương hiệu quê hương) phản ánh thế hệ hoàng gia trẻ châu Âu đang định nghĩa lại phong cách: Không cần hàng triệu euro trên người, chỉ cần mỗi chi tiết đều có lý do để ở đó.