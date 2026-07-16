Sau khi cùng Vua Felipe VI, Vương hậu Letizia và Công chúa Sofía có mặt để cổ vũ đội tuyển Tây Ban Nha tại trận bán kết FIFA World Cup và ăn mừng chiến thắng của đội nhà, sáng hôm sau, gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục trở lại với lịch trình làm việc chính thức.

Điểm đến lần này là khu khảo cổ Empúries ở vùng Costa Brava, Catalonia - địa điểm được xem là khu khảo cổ Hy Lạp quan trọng nhất từng được phát hiện tại Tây Ban Nha.

Chuyến thăm có sự tham gia của các bạn trẻ thuộc Quỹ Princess of Girona, tổ chức hỗ trợ phát triển kỹ năng, giáo dục và định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên. Đây cũng là quỹ mà Công chúa Leonor giữ vai trò quan trọng và vừa có bài phát biểu đầy cảm xúc tại lễ trao giải Princess of Girona Awards một ngày trước đó.

Bộ đồ toàn màu trắng nhưng không hề nhạt nhòa

Giữa khung cảnh nắng hè và những con đường đá bụi của khu khảo cổ, Công chúa Leonor, 20 tuổi, lựa chọn một set đồ mang đúng tinh thần mùa hè Địa Trung Hải. Người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha diện áo lụa trắng đơn giản kết hợp quần ống suông rộng cùng tông màu, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng và thanh thoát. Đôi giày giày đế cói đế xuồng giúp cô vừa tăng chiều cao, vừa thuận tiện khi di chuyển trên nền đất gồ ghề.

Điểm nhấn của cả bộ trang phục đến từ chiếc blazer linen màu hồng fuchsia nổi bật được khoác hờ bên ngoài. Sắc hồng rực rỡ ngay lập tức giúp set đồ trắng trở nên sống động mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch đặc trưng.

Leonor còn phối cùng chiếc túi ví cầm tay bằng vải lanh của thương hiệu Tây Ban Nha Heimat Atlantica, tạo nên tổng thể mang đậm hơi thở mùa hè.

Ngày càng giống Vương hậu Letizia trong cách mặc đẹp

Không chỉ cách phối đồ, giới mộ điệu còn nhận thấy Leonor đang ngày càng chịu ảnh hưởng từ phong cách của mẹ.

Công chúa lựa chọn kiểu trang điểm rất nhẹ với đôi mắt phủ tông hồng khói tinh tế, mang lại vẻ ngoài tươi tắn nhưng không quá cầu kỳ. Cô cũng khéo léo kết hợp nhiều món trang sức vàng hiện đại thay vì chọn các thiết kế cổ điển thường thấy ở thành viên Hoàng gia.

Đôi hoa tai vàng tạo hình điêu khắc, đính kèm khuyên kim cương nhỏ cùng nhiều chiếc nhẫn vàng và kim cương giúp bộ trang phục tối giản trở nên cá tính hơn. Đây cũng là cách phối phụ kiện mà Vương hậu Letizia thường áp dụng trong nhiều năm qua: chọn quần áo có phom dáng tối giản rồi tạo điểm nhấn bằng những món trang sức mang tính thiết kế.

Nhiều chuyên gia thời trang nhận xét Leonor đang dần xây dựng hình ảnh của riêng mình nhưng vẫn giữ được tinh thần thanh lịch vốn là dấu ấn của mẹ.

Ba mẹ con cùng chọn giày đế cói - đôi giày "quốc dân" của mùa hè Tây Ban Nha

Không chỉ Leonor, cả Vương hậu Letizia và Công chúa Sofía cũng đồng loạt lựa chọn giày giày đế cói trong chuyến công tác này. Đây vốn là kiểu giày gắn liền với thời trang Tây Ban Nha suốt nhiều thập kỷ nhờ sự thoải mái, nhẹ nhàng và rất phù hợp với khí hậu mùa hè.

Vương hậu Letizia diện váy màu kem in họa tiết hoa mảnh, kết hợp giày đế cói đế xuồng quen thuộc để hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính. Trong khi đó, Công chúa Sofía, 19 tuổi, mang đến hình ảnh trẻ trung hơn với áo trắng bất đối xứng phối cùng quần xanh da trời ống rộng, tạo cảm giác năng động nhưng vẫn thanh lịch. Việc cả ba mẹ con cùng chọn giày đế cói cũng cho thấy đây vẫn là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo mùa hè của phụ nữ Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ở tuổi 20, Leonor không còn xuất hiện với hình ảnh của một công chúa tuổi teen mà đang từng bước xây dựng phong cách của một người kế vị ngai vàng. Nếu trước đây cô thường lựa chọn những bộ suit chỉn chu hoặc váy áo mang tính nghi lễ, thì thời gian gần đây, Leonor bắt đầu ưu tiên các thiết kế hiện đại, trẻ trung hơn nhưng vẫn đảm bảo sự thanh lịch cần có của một thành viên Hoàng gia.

Đặc biệt, khả năng kết hợp giữa các thương hiệu Tây Ban Nha với những món đồ cơ bản, sử dụng màu sắc vừa đủ nổi bật và lựa chọn phụ kiện có điểm nhấn khiến nhiều người liên tưởng đến Vương hậu Letizia - người từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng thời trang Hoàng gia mặc đẹp nhất châu Âu.

Không chỉ gây ấn tượng bằng phong cách thời trang, Leonor còn ngày càng được đánh giá cao nhờ sự tự tin trong các hoạt động công chúng và vai trò ngày một nổi bật trong các chương trình dành cho giới trẻ. Với hình ảnh trưởng thành cả về phong thái lẫn gu thẩm mỹ, Công chúa Tây Ban Nha đang dần chứng minh cô đã sẵn sàng cho hành trình trở thành nữ hoàng trong tương lai.