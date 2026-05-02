Công chúa Charlotte tròn 11 tuổi!

Vương tôn nữ Charlotte (Princess Charlotte of Wales) - con gái duy nhất của Thân vương William và Vương phi Kate xứ Wales vừa tròn 11 tuổi vào ngày 2/5/2026. Sinh nhật năm nay được cử hành riêng tư tại Windsor, nhưng chỉ vài ngày trước, gia đình Wales đã hé lộ một bức ảnh hiếm hoi nhân kỷ niệm 15 năm ngày cưới, cho thấy cô bé đang lớn nhanh đến nhường nào.

Cột mốc 11 tuổi và bức ảnh kỷ niệm hiếm hoi

Ngày 29/4 vừa qua, Thân vương William và Vương phi Kate đã chia sẻ một bức ảnh gia đình trên Instagram để đánh dấu 15 năm ngày cưới. Khác với truyền thống chỉ chụp riêng hai vợ chồng, lần này cả ba người con - Vương tôn George, Vương tôn nữ Charlotte và Vương tôn Louis cùng xuất hiện. Ảnh do nhiếp ảnh gia thân tín Matt Porteous chụp trong kỳ nghỉ Phục sinh ở Cornwall, gia đình nằm thư giãn trên cỏ, chân trần, mặc đồ giản dị.

Trong khung hình ấy, Charlotte gây chú ý vì mái tóc dài hơn bao giờ hết và một chi tiết nhỏ nhưng được giới quan sát hoàng gia bàn tán: Bộ móng tay sơn màu xanh băng - dấu hiệu cho thấy cô bé bắt đầu có gu thẩm mỹ riêng.

Đây không phải lần đầu Charlotte sơn móng tay. Tháng 7 năm ngoái, khi cùng mẹ và anh trai George đến xem trận chung kết Wimbledon giữa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, cô bé đã xuất hiện với màu hồng kẹo. Đến lễ Phục sinh 2026 vừa qua tại nhà nguyện St George's, Charlotte diện chiếc váy xanh nhạt thương hiệu Self-Portrait - cũng tông màu trùng với bộ móng mới.

Người yêu hoàng gia tinh ý nhận ra: Ở tuổi 11, Charlotte không còn là cô bé được mẹ chọn đồ cho nữa, mà bắt đầu lựa chọn theo sở thích cá nhân - một dấu hiệu rất "tuổi mới lớn".

Một sinh nhật lặng lẽ ở Windsor

Theo truyền thống nhiều năm của gia đình Wales, sinh nhật của các con luôn được tổ chức riêng tư. Năm nay, Charlotte dự kiến đón tuổi mới cùng cha mẹ và hai anh em ở Windsor - nơi cả gia đình đang sinh sống tại Adelaide Cottage trước khi chuyển đến Forest Lodge. Ông bà ngoại Carole và Michael Middleton - những người Charlotte rất gắn bó nhiều khả năng cũng có mặt.

Vương phi Kate có thói quen tự tay chụp ảnh sinh nhật cho các con mỗi năm. Năm ngoái, dịp sinh nhật 10 tuổi, bà đã đăng tấm ảnh Charlotte mặc áo rằn ri, đeo balo dã ngoại, cười rạng rỡ giữa thiên nhiên - bức ảnh được cộng đồng hoàng gia khen là "đậm chất nhà Wales": Gần gũi, không phô trương, chú trọng kết nối với thiên nhiên.

Charlotte có tên đầy đủ là Charlotte Elizabeth Diana - tri ân cố Nữ hoàng Elizabeth II và cố Vương phi Diana. Càng lớn, cô bé càng được nhận xét giống cha là Thân vương William, đặc biệt ở đôi mắt và nụ cười. Tuy nhiên, ở những khoảnh khắc nghiêng đầu, mỉm cười e thẹn trước ống kính, Charlotte lại khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của bà nội Diana thuở còn trẻ.

Hiện tại, Charlotte đứng thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng Anh, sau cha là Thân vương William và anh trai là Vương tôn George.