Tuần đầu tiên của tháng 5 mang theo một nguồn năng lượng rất khác. Sau những ngày nghỉ lễ kéo dài, khi nhịp sống quay trở lại guồng quay thường nhật, có người vẫn còn uể oải, có người lại như được tiếp thêm sức mạnh để bắt đầu một chương mới. Trong các bản đồ chiêm tinh tuần này, có 3 chòm sao được dự báo đặc biệt thuận lợi - không phải kiểu may mắn từ trên trời rơi xuống, mà là sự cộng hưởng giữa nỗ lực bấy lâu và thời điểm thích hợp. Nếu bạn thuộc một trong ba chòm sao dưới đây, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp đang đến rất gần.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Tuần của vận may về tài chính và tình yêu

Đây đúng là tuần của Kim Ngưu theo đúng nghĩa đen không chỉ vì mặt trời đang đi qua cung của bạn, mà còn vì những nỗ lực âm thầm bấy lâu nay sắp đến lúc được đền đáp. Đầu tuần, công việc có thể vẫn còn vài vướng mắc nhỏ, nhưng đừng vội nản lòng. Khoảng giữa tuần, từ thứ Tư trở đi, bạn sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi - một dự án bị treo bỗng được duyệt, một khoản tiền tưởng đã quên bỗng quay về, hoặc một cơ hội nghề nghiệp mới gõ cửa đúng lúc bạn đang muốn thay đổi.

Về tình cảm, Kim Ngưu độc thân có khả năng cao gặp được người khiến trái tim rung động trong những tình huống rất bình thường - một buổi cà phê, một cuộc hẹn được sắp xếp tình cờ. Người đã có đôi sẽ thấy mối quan hệ trở nên ấm áp hơn nhờ những cử chỉ nhỏ. Lời khuyên cho Kim Ngưu tuần này: Đừng tiết kiệm lời cảm ơn và đừng ngại mở lòng. Vũ trụ đang ưu ái bạn, hãy đón nhận thay vì nghi ngờ.





Sư Tử (23/7 - 22/8): Quý nhân xuất hiện, sự nghiệp sang trang

Nếu vài tuần qua Sư Tử cảm thấy mình đang bị "đuối" trong công việc, thì tuần này chính là lúc bạn lấy lại phong độ vốn có. Năng lượng của các vì sao đang đứng về phía những người cầu tiến và dám thể hiện bản thân. Một cuộc họp tưởng chừng bình thường có thể trở thành bước ngoặt nếu bạn dám lên tiếng. Một người mà bạn từng giúp đỡ trong quá khứ có thể quay lại và mang đến cho bạn cơ hội mà bạn đang tìm kiếm.

Đây cũng là tuần thích hợp để Sư Tử mở rộng các mối quan hệ - một bữa tối, một sự kiện networking, hay đơn giản là dành thời gian hỏi thăm người cũ. Về tài chính, đừng vội đầu tư mạo hiểm, nhưng hãy mạnh dạn đề xuất tăng lương hoặc thương lượng lại các điều khoản công việc nếu thấy mình xứng đáng. Sư Tử đang ở giai đoạn được "nhìn thấy" và "công nhận", đừng bỏ lỡ. Chuyện tình cảm tuần này khá ngọt ngào - người độc thân có thể bất ngờ với một lời tỏ tình, người trong mối quan hệ thì nên dành thời gian chất lượng cho nửa kia thay vì chỉ tập trung vào sự nghiệp.





Nhân Mã (22/11 - 21/12): Bình yên sau giông bão, tâm trí nhẹ nhõm trở lại

Khác với hai chòm sao trên - thuận lợi về vật chất và sự nghiệp, Nhân Mã tuần này được vũ trụ tặng cho điều quý giá hơn cả: sự bình yên trong tâm hồn. Sau một giai đoạn dài cảm thấy chông chênh, mất phương hướng, hoặc bị cuốn vào những mối quan hệ làm bạn kiệt sức, tuần 4/5 - 10/5 mở ra một chương mới nhẹ nhàng hơn. Bạn sẽ tìm lại được niềm vui trong những điều giản dị - một buổi sáng cà phê yên tĩnh, một cuộc gọi với người bạn cũ, một cuốn sách dở dang được đọc tiếp.

Công việc của Nhân Mã tuần này không có biến động lớn, nhưng đó lại chính là điều bạn cần - sự ổn định để hồi phục năng lượng. Về tài chính, có khả năng nhận được một khoản thu nhập phụ ngoài dự tính, có thể từ công việc tay trái hoặc một khoản đầu tư nhỏ trước đây. Chuyện tình cảm là điểm sáng đặc biệt: Nhân Mã đang yêu sẽ thấy mối quan hệ bước sang giai đoạn sâu sắc hơn, ít drama hơn. Người độc thân có thể gặp một người khiến mình muốn dừng lại - không phải kiểu cảm xúc bùng nổ, mà là cảm giác "về đến nhà".

Tử vi không phải là tấm bản đồ định mệnh, mà giống như một dự báo thời tiết - nó cho bạn biết hôm nay trời có thể mưa hay nắng, nhưng đi đâu, làm gì vẫn là quyết định của bạn. Ba chòm sao kể trên đang được vũ trụ ưu ái, nhưng vận may chỉ thực sự đến với những ai biết nắm bắt và sẵn sàng hành động. Còn nếu bạn không nằm trong top 3 tuần này, cũng đừng buồn - mỗi chòm sao đều có thời điểm tỏa sáng riêng. Tuần này có thể không phải của bạn, nhưng tuần sau, tháng sau, hoặc ngày mai - cơ hội luôn ở đâu đó phía trước. Quan trọng là giữ vững tinh thần, sống tử tế và làm việc đều đặn. Cuối cùng, vũ trụ sẽ trả lại cho bạn đúng những gì bạn đã gieo.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo