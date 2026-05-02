Đêm 30/4, Hoàng cung Stockholm rực sáng trong tiệc mừng sinh nhật 80 tuổi của Quốc vương Carl XVI Gustaf - vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử Thụy Điển. Bên cạnh dàn vương miện kim cương lấp lánh của các hoàng gia châu Âu, ánh nhìn của giới mộ điệu lại lặng lẽ dồn về một cô gái nhỏ chưa từng đội vương miện: Vương nữ Estelle (Princess Estelle, Duchess of Östergötland), cháu gái cưng và là người thứ hai trong hàng kế vị ngai vàng Thụy Điển sau mẹ - Thái nữ Victoria (Crown Princess Victoria).

Vương nữ tuổi thiếu niên giờ đã cao gần bằng cha mình.

Ở tuổi 14, Estelle vẫn chưa đủ tuổi để đội vương miện theo nghi thức hoàng gia Thụy Điển. Nhưng điều đó không khiến cô bé lép vế giữa đêm tiệc xa hoa. Vương nữ xuất hiện trong chiếc đầm dài tử đinh hương được nhà thiết kế Christer Lindarw may riêng, kiểu dáng tay ngắn với phần thân trên đính cườm tinh xảo, chân váy dài chấm sàn buông nhẹ. Phụ kiện duy nhất là đôi khuyên tai kim cương điểm đá hồng vừa đủ để tôn lên gương mặt thanh tú, vừa giữ sự thanh lịch đúng mực một thiếu nữ hoàng gia.

Vương nữ Estelle đã cùng cha mẹ tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 80 của Vua Carl Gustaf.

Đứng cạnh mẹ và cha, Vương tế Daniel (Prince Daniel), Estelle đã cao gần bằng cha. Truyền thông Thụy Điển nhận xét cô bé đang lớn rất nhanh, vóc dáng và phong thái ngày càng giống hình mẫu một nữ vương tương lai.

Thái nữ Victoria - mẹ của Estelle cũng chọn đầm của Christer Lindarw, kiểu lệch vai màu xanh cobalt nổi bật. Trên đầu bà là vương miện kim cương Connaught lừng danh - một trong những bảo vật quý giá nhất của hoàng tộc Bernadotte. Hai mẹ con xuất hiện cùng nhau, một bên rực rỡ quyền lực, một bên dịu dàng tinh khôi tạo nên hình ảnh chuyển giao thế hệ đẹp đến nao lòng.

Trên trang Instagram cá nhân, nhà thiết kế Christer Lindarw chia sẻ niềm vinh dự khi được chọn may trang phục cho cả hai mẹ con trong một sự kiện trọng đại như vậy.

Vương nữ Madeleine cùng chồng, Chris O'Neill (bên phải) và Đại Công tước Henri của Luxembourg.

Cô và chú của Estelle, Vương nữ Sofia và Vương tử Carl Philip được chụp ảnh tại bữa tiệc sinh nhật.

Vương hậu Mary và Quốc vương Frederik của Đan Mạch cũng tham dự bữa tiệc.

Tiệc sinh nhật của Quốc vương Carl XVI Gustaf quy tụ gần như toàn bộ các hoàng tộc đang trị vì ở châu Âu: Quốc vương Frederik X và Vương hậu Mary của Đan Mạch, Vương hậu Sofia của Tây Ban Nha, Quốc vương Harald V và Vương hậu Sonja của Na Uy, Thân vương Haakon, Đại Công tước Henri của Luxembourg, Quốc vương Philippe và Vương hậu Mathilde của Bỉ, cùng cựu Nữ vương Margrethe II của Đan Mạch.

Em gái của Victoria - Vương nữ Madeleine đội lại chiếc vương miện Modern Fringe từng dùng trong ngày cưới, kết hợp đầm hồng phấn đính cườm bạc. Vợ của Vương tử Carl Philip - Vương phi Sofia cũng đội vương miện cưới của mình, biến tấu thêm đá thạch anh tím để hoà với đầm ombré màu đỏ tía.

Giữa khung cảnh ấy, sự xuất hiện không vương miện của Estelle lại càng nổi bật. Người ta nhìn thấy ở cô bé hình ảnh một nữ vương tương lai chưa cần phô trương, chưa cần biểu tượng, mà tự thân đã toát lên khí chất.