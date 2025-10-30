Không cần thảm đỏ hay cung điện Buckingham, gia đình Meghan Markle và Vương tử Harry đang sống cuộc đời riêng giản dị nhưng vẫn khiến cả thế giới tò mò. Mới đây, Meghan chia sẻ video ngắn trên Instagram ghi lại cảnh hai con nhỏ, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet, chạy tung tăng giữa cánh đồng bí ngô, trong khi Vương tử Harry miệt mài khắc quả bí. Với giai điệu “California Dreamin’”, đoạn clip mang đậm hơi thở gia đình Mỹ tự do, lãng mạn trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hoàng gia truyền thống mà họ từng thuộc về.

Trong video được đăng cuối tuần, Meghan mặc áo khoác đen, quần legging và đôi boots cao ngang gối phong cách vừa giản dị vừa sang. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Archie, dắt tay Lilibet đi dạo qua khu chợ nông sản, ngắm những sọt rau củ tươi rói. Vương tử Harry cũng xuất hiện trong khung hình với quần jeans, áo hoodie và mũ lưỡi trai, đang chăm chú khắc quả bí.

Phía sau ống kính, giai điệu “California Dreamin” vang lên, như nói thay thông điệp của Meghan: Gia đình nhỏ này đã rời khỏi hoàng gia, nhưng họ vẫn đang “sống giấc mơ California” theo cách riêng.

Dòng chú thích đơn giản “Happy Sunday 🎃❤️” càng khiến người xem cảm nhận được sự bình yên hiếm hoi của đôi vợ chồng từng bị truyền thông bao vây. Bình luận đã bị tắt, lượt thích bị ẩn, nhưng chỉ vài giờ sau khi đăng, video đã được lan truyền khắp mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu Meghan chia sẻ khoảnh khắc riêng tư của gia đình. Tháng trước, cô từng đăng clip về chuyến đi hai ngày đến Disneyland nhân dịp sinh nhật thứ tư của Lilibet. Trong đoạn video, hai đứa trẻ xuất hiện bên chiếc bánh sinh nhật lấy cảm hứng từ nàng tiên cá Ariel, rồi vui vẻ gặp Elsa trong Frozen và nhóm lính Star Wars.

Gia đình bốn người cùng nhau chơi các trò nổi tiếng như Dumbo the Flying Elephant , Space Mountain và Cars . Nhiều fan gọi đùa họ là “gia đình hoàng gia California” - nơi Meghan và Harry đang xây dựng hình ảnh mới, thoát khỏi những quy tắc gò bó của hoàng gia Anh.

Bài đăng này xuất hiện ngay sau khi Daily Mail đưa tin về “phương án dự phòng” của Meghan trong trường hợp Thân vương William khi lên ngôi có thể tước bỏ tước hiệu “Công tước xứ Sussex”. Nguồn tin cho biết Meghan có thể chuyển cách xưng hô thành “Meghan Sussex” , thay vì “Meghan, Nữ Công tước xứ Sussex”.

Trước đó, Meghan từng nói: “Sussex chính là họ của gia đình chúng tôi, đó là cái tên mà chúng tôi cùng chia sẻ với các con.”

Dù vẫn còn nhiều đồn đoán, có thể thấy Meghan và Harry đang chọn cách sống xa ánh đèn cung điện, nơi họ có thể thoải mái làm cha mẹ, đưa con đi chơi, tự tay khắc bí ngô và tận hưởng cuộc sống bình dị như bất kỳ gia đình nào khác.

Theo Express