Không chỉ gây ấn tượng bằng trang phục vàng rực nổi bật giữa đám đông, Vương phi xứ Wales Kate còn chiếm trọn trái tim người hâm mộ bằng cách phản ứng tự nhiên, hóm hỉnh khi bị một fan nhỏ tuổi "gọi tên" ngay trên xe ngựa hoàng gia. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong cộng đồng yêu hoàng gia toàn cầu.

"Hi, I can still see you!": Câu trả lời đốn tim triệu người

Ngày 17/6, Vương phi Kate và Thân vương xứ Wales William cùng xuất hiện tại ngày thứ hai của Royal Ascot 2026 - giải đua ngựa danh giá bậc nhất nước Anh. Trên đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên X, hai vị hoàng gia đang ngồi trong xe ngựa thì một fan nhí cất tiếng gọi to: "Princess Kate!" để thu hút sự chú ý của cô.

Thay vì chỉ gật đầu lịch sự hoặc giơ tay vẫy theo kiểu nghi lễ, Vương phi Kate quay hẳn người lại, mỉm cười tươi rói và nói: "Hi, I can still see you!", tạm dịch là "Ơi, cô vẫn nhìn thấy cháu đấy nhé!". Phản ứng tự nhiên, thân thiện và đầy duyên dáng ấy lập tức khiến cộng đồng fan hoàng gia "tan chảy".

Chưa dừng lại ở đó, trong một đoạn clip khác do tài khoản @kingsguardtours đăng tải trên Instagram, một người hâm mộ khác tranh thủ khen cô "trông thật đẹp" (lovely). Vương phi Kate không chỉ cảm ơn mà còn bắt chuyện tự nhiên: "Cảm ơn! Tôi đang mong trời đừng có mưa thêm".

Váy vàng canary tái xuất đẳng cấp của một lựa chọn kinh điển

Điểm nhấn về thời trang của Vương phi Kate tại Royal Ascot năm nay là bộ đầm vàng canary của thương hiệu Roksanda - một món đồ cô đã mặc nhiều lần trước đó. Trong văn hóa thời trang hoàng gia, việc tái sử dụng trang phục không chỉ là tiết kiệm mà còn là tuyên ngôn về phong cách bền vững và nhất quán. Với Royal Ascot, nơi quy tắc ăn mặc được chú trọng hàng đầu, sắc vàng rực rỡ của Vương phi trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trên khán đài hôm đó.

Cô phối đầm cùng mũ vành của Jane Taylor London cùng tông màu vàng đồng bộ, túi cầm Maud Pearl-Embellished Satin Clutch của Anya Hindmarch màu ngà và giày cao gót Gianvito Rossi 105mm màu be, tất cả tạo nên tổng thể tinh tế nhưng không kém phần nổi bật.

Royal Ascot không chỉ là giải đua ngựa, đây còn là sự kiện xã hội lớn nhất trong lịch hoàng gia Anh mỗi mùa hè, nơi thời trang và nghi lễ hòa quyện cùng nhau. Sự xuất hiện của Vương phi Kate năm nay được đón nhận đặc biệt nồng nhiệt một phần vì cô đã vắng mặt một thời gian dài do điều trị sức khỏe, một phần vì khoảnh khắc tự nhiên, gần gũi với fan đã phá vỡ khoảng cách vốn có giữa hoàng gia và công chúng.

Đó là điều mà không phải ai mang vương miện cũng làm được.

Theo Marie Claire