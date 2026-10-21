Còn 2 tuần nữa cưới thì tôi biết bí mật của bạn trai, đào sâu quá khứ mới phát hiện chuyện còn lạnh sống lưng hơn

Tôi và Tuấn yêu nhau gần 3 năm. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông chín chắn, biết lo nghĩ cho tương lai. Hai bên gia đình đã gặp mặt, thiệp cưới gửi gần hết, nhà hàng cũng đặt cọc đầy đủ. Tôi còn đang tất bật thử váy cưới, kiểm tra danh sách khách mời thì một buổi tối, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn hiện lên trên điện thoại của anh.

Ban đầu, tôi không định xem trộm điện thoại người yêu. Nhưng dòng tin nhắn nhắc đến một cuộc hẹn lúc chín giờ tối, kèm tên nhà nghỉ và lời nhắn đầy thân mật khiến tôi không thể làm ngơ. Tôi nhớ rất rõ nơi đó. Đó là nhà nghỉ chúng tôi từng đến trong một chuyến đi chơi cách đây hơn một năm.

Tôi run tay mở cuộc trò chuyện. Tuấn đã xóa gần hết tin nhắn, nhưng vẫn còn sót lại những dòng hẹn hò, những lời tán tỉnh và cả tin nhắn xác nhận thời gian gặp nhau. Cô gái kia là người anh quen trên mạng chưa đầy một tháng.

Tôi chờ Tuấn về rồi đặt điện thoại trước mặt anh. Ban đầu, anh còn chối quanh, nói chỉ nhắn tin đùa giỡn, chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khi tôi đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi, anh mới cúi đầu thừa nhận đã qua đêm với cô ta.

Điều khiến tôi lạnh người là anh không hề tỏ ra hối hận. Anh liên tục xin tôi bỏ qua, viện lý do đàn ông đôi khi ham vui, rằng chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi, còn đám cưới chỉ còn hai tuần nữa, hủy bỏ sẽ khiến cả hai gia đình mất mặt.

Tôi không chấp nhận. Tôi yêu cầu hoãn cưới, dù biết quyết định ấy sẽ khiến bố mẹ hai bên thất vọng và gia đình tôi phải đối diện với vô số lời bàn tán. Tôi không thể nhắm mắt bước vào hôn nhân chỉ vì sợ người khác chê cười.

Ảnh minh họa

Trong thời gian tạm hoãn đám cưới, tôi tìm hiểu thêm về những gì Tuấn từng làm. Ban đầu, tôi chỉ muốn biết anh đã phản bội mình bao nhiêu lần. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng thấy mình như đang sống bên một người hoàn toàn xa lạ.

Một người bạn cũ của Tuấn kể rằng trước khi yêu tôi, anh từng thường xuyên hẹn gặp những cô gái quen trên mạng, có người chỉ gặp vài lần, có người qua lại suốt mấy tháng. Tôi còn phát hiện một số cuộc trò chuyện cũ, trong đó anh chủ động làm quen, tán tỉnh rồi rủ những cô gái ấy đến nhà nghỉ. Có những chuyện diễn ra ngay trong khoảng thời gian chúng tôi đã chính thức yêu nhau.

Khi tôi hỏi thẳng, Tuấn vẫn tìm cách giải thích rằng ngày trước anh còn trẻ, chưa biết suy nghĩ, còn với tôi thì anh thật lòng muốn xây dựng gia đình. Nhưng tôi không hiểu, nếu thực sự yêu tôi và muốn cưới tôi, tại sao anh vẫn có thể dễ dàng lên giường với những người phụ nữ khác như vậy?

Đám cưới vẫn đang bị hoãn, hai bên gia đình liên tục gọi điện hỏi bao giờ tổ chức? Tuấn vẫn nhắn tin xin tôi tha thứ, hứa sẽ thay đổi. Còn tôi, mỗi lần nhìn album ảnh cưới lại nặng trĩu trong lòng.

Tôi có nên tiếp tục tổ chức đám cưới để làm trọn hình ảnh trong mắt gia đình và bạn bè, hay quyết định chấm dứt với Tuấn để không phải hối hận về sau?