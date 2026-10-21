Tôi cho vợ chồng con trai 1 tỷ mua ô tô nhưng câu trả lời của con dâu làm tôi "khôn ra"

Nhà tôi có điều kiện nên từ trước đến nay, chuyện giúp con cái tài chính không phải vấn đề quá lớn. Vợ chồng tôi cũng nghĩ tiền để trong tài khoản mãi thì chẳng có ý nghĩa bằng việc lúc con cần, bố mẹ có thể giúp một tay. Vì thế khi con trai nói muốn mua một chiếc ô tô để đi làm và tiện chăm sóc gia đình, tôi bàn với chồng rồi quyết định cho hai đứa 1 tỷ đồng.

Tôi gọi con trai sang nói chuyện, nó nghe xong thì mừng lắm. Nhưng con dâu lại ngồi im một lúc rồi bảo: “Con cảm ơn bố mẹ, nhưng vợ chồng con xin phép không nhận khoản này để mua ô tô”.

Tôi hơi bất ngờ. Tôi nghĩ các con ngại bố mẹ cho nhiều nên mới từ chối, liền bảo: “Có gì mà ngại, bố mẹ có điều kiện. Hai đứa cứ nhận, sau này khá hơn thì lo lại cho bố mẹ là được”.

Ảnh minh họa

Con dâu vẫn lắc đầu. Nó nói vợ chồng có thể tự mua một chiếc xe vừa sức chứ không phải là không có tiền.

Tôi nghe vậy vừa thương vừa thấy nó quá nguyên tắc. Tôi còn bảo: “Một tỷ với bố mẹ bây giờ không phải khoản tiền lớn. Bố mẹ cho các con thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bố mẹ”.

Con dâu im lặng một lúc rồi nói một câu khiến tôi phải ngồi lại nghe cho hết.

“Nếu bố mẹ đã xác định đây là khoản tiền nhàn rỗi, không cần dùng đến, thì con xin phép bố mẹ cho vợ chồng con đầu tư nó vào thứ khác”.

Tôi tò mò hỏi dự định của nó thế nào. Nó đáp khiến tôi sững người.

Con dâu giải thích rất bình tĩnh. Ô tô là tài sản phục vụ nhu cầu đi lại, nhưng vừa mua đã bắt đầu mất giá, chưa kể tiền bảo dưỡng, bảo hiểm, gửi xe, xăng dầu và rất nhiều khoản chi đều đặn. Nếu vợ chồng con mua chiếc xe trị giá khoảng một tỷ bằng tiền bố mẹ cho, thì về bản chất, bố mẹ đang giúp con có một tài sản tiêu dùng chứ không tạo thêm tài sản cho gia đình.

Trong khi đó, nếu một tỷ ấy dùng để mua một căn hộ nhỏ ở khu vực có nhu cầu thuê tốt, hai đứa có thể giữ tài sản, cho thuê lấy dòng tiền hàng tháng. Nếu vài năm sau cần bán, vẫn còn một tài sản có giá trị thay vì một chiếc xe đã mất giá đáng kể.

Nó còn nói một câu tôi thấy rất đáng suy nghĩ: “Nhà đang có những chỗ giá tốt thì mình mua khi có cơ hội. Ô tô lúc nào cũng mua được. Với lại, đây là tiền nhàn rỗi của bố mẹ, nếu bố mẹ đã không cần dùng thì con nghĩ nên biến nó thành một tài sản tiếp tục sinh tiền, chứ không nên biến thành một khoản chi tiêu”.

Tôi ngồi im.

Trước đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình có tiền thì cho con mua chiếc xe tốt hơn một chút. Con dâu lại nhìn khoản tiền ấy dưới một góc hoàn toàn khác: không phải “1 tỷ để mua gì”, mà là “1 tỷ nên được đặt vào đâu để sau này vẫn còn giá trị”.

Tôi về nhà kể với chồng. Ông nghe xong cũng bảo: “Con bé nói có lý”.

Chúng tôi quyết định vẫn cho hai đứa 1 tỷ, nhưng không còn gọi đó là tiền mua ô tô nữa. Nếu các con tìm được căn nhà phù hợp thì cứ dùng làm khoản vốn ban đầu, phần còn lại tự vay và tự chịu trách nhiệm.

Tôi cũng “khôn ra” từ chuyện ấy.

Bố mẹ có điều kiện không có nghĩa là cứ thấy con thích thứ gì thì đưa tiền cho con mua thứ đó. Giúp con tốt nhất đôi khi không phải là cho con thêm tiền để tiêu, mà là giúp con biến khoản tiền ấy thành một thứ có thể đứng lại bên cạnh nó trong nhiều năm.

Tôi từng nghĩ con dâu từ chối 1 tỷ là vì nó ngại nhận tiền. Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi mới hiểu, có khi người biết giữ tiền mới là người đáng được giao tiền nhất.