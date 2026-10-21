Được cô gái 19 tuổi theo đuổi dù đang vướng nợ nần, cưới xong sang nhà vợ chơi chàng trai mới biết "gia thế khủng"

Một cuộc hôn nhân xuyên biên giới bắt đầu từ công việc chụp ảnh, một lời tỏ tình bất ngờ và sự lựa chọn không màng sính lễ. Đằng sau chuyện tình khiến mạng xã hội ngưỡng mộ là hành trình nhiều thăng trầm của một chàng trai từng bỏ học, đi bộ đội, làm đủ nghề rồi khởi nghiệp thất bại trước khi gặp người vợ hiện tại.

Từ cậu bé đến doanh nhân công nghệ

Nhân vật chính là A Đỗ, một lập trình viên ở Thành Đô, Trung Quốc năm nay 34 tuổi. Tháng 8 năm ngoái, anh kết hôn với Vera, cô gái người Nga kém mình 13 tuổi. Khi hai người quen nhau, Vera mới 19 tuổi. Dù khác quốc tịch và có khoảng cách tuổi tác đáng kể, chính Vera lại là người chủ động theo đuổi A Đỗ. Cô không đòi sính lễ hay bộ trang sức cưới “ba món vàng”, thậm chí còn trực tiếp sang Trung Quốc để đăng ký kết hôn với anh.

Sau khi cưới, A Đỗ và Vera cùng quay video, chia sẻ cuộc sống trên Douyin. Nhiều người sửng sốt trước vẻ ngoài của Vera, cho rằng cô sở hữu nhan sắc nổi bật và có vài nét giống nữ ca sĩ Trung Quốc Đặng Tử Kỳ. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là: A Đỗ có điểm gì đặc biệt để một cô gái nước ngoài mới 19 tuổi chủ động theo đuổi?

A Đỗ sinh ngày 5/9/1992 tại một huyện nhỏ ở Tứ Xuyên. Cha mẹ anh đều là nhân viên cơ quan nhà nước tại địa phương. Anh là con cả trong gia đình, dưới còn một em gái. Vì cha mẹ đều có việc làm ổn định, điều kiện gia đình thời đó khá tốt và họ cố gắng lo cho cả hai con ăn học.

Tuy nhiên, A Đỗ là người ham chơi. Sau khi vào trung học cơ sở, anh dần mất hứng thú với việc học và say mê các trò chơi trực tuyến. Anh thường trốn ra ngoài để chơi game. Đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở, A Đỗ không thi đỗ vào trường trung học phổ thông. Không còn cách nào khác, cha anh đưa anh đi nhập ngũ.

Hai năm trong quân đội đã tạo ảnh hưởng lớn đến cuộc đời A Đỗ, giúp anh rèn ý chí bền bỉ, hình thành thói quen kỷ luật cao và tính cách chịu khó, không ngại gian khổ.

Sau khi xuất ngũ, A Đỗ vẫn không tìm được công việc phù hợp. Anh phải làm nhiều việc nặng để kiếm sống, từng bốc gạch, lắp đồng hồ gas, thậm chí vào vùng núi làm thuê.

Nhận thấy ngành internet Trung Quốc phát triển nhanh, A Đỗ bắt đầu tự học lập trình. Đây không phải lần đầu anh tiếp xúc với lĩnh vực này. Năm 13 tuổi, anh từng tự làm một website đầu tiên. Khi đó, anh chỉ làm vì tò mò và giải trí, nhưng sản phẩm cũng khiến A Đỗ trở nên nổi tiếng trong huyện nhỏ. Không ai ngờ cậu bé từng được biết đến nhờ làm website sau này lại không học hết trung học cơ sở.

Khi quay lại với lập trình, A Đỗ cho thấy khả năng học hỏi rất nhanh. Anh sớm phát triển một website mới và kiếm được khoản tiền đầu tiên từ đó. Về sau, anh tiếp tục xây dựng một ứng dụng điện thoại có tên “Rửa xe nhanh”. Ứng dụng nhanh chóng nhận được khoản đầu tư thiên thần, tạo tiền đề để công ty phần mềm của A Đỗ ra đời.

Con đường khởi nghiệp của anh không bằng phẳng. Có thời điểm A Đỗ kiếm được hàng triệu nhân dân tệ mỗi năm, mua nhà và ô tô tại Thành Đô. Nhưng đến năm 2024, khi đã 32 tuổi, công ty phá sản, còn bản thân anh gánh khoản nợ lớn. Người bạn gái đã yêu nhiều năm cũng rời bỏ anh vào đúng giai đoạn khó khăn đó.

Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, A Đỗ chuyển sang làm nhiếp ảnh gia tự do. Cũng trong công việc này, anh gặp Vera.

Cô gái Nga đến Trung Quốc làm người mẫu rồi gặp định mệnh

Vera sinh so với A Đỗ, hoàn cảnh gia đình cô được mô tả là khá giả hơn nhiều. Lớn lên trong điều kiện tốt, Vera có cơ hội theo đuổi những sở thích riêng.

Từ thời trung học, cô đã yêu thích các bộ phim truyền hình Trung Quốc. Vì thế, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Vera không lập tức vào đại học mà sang Trung Quốc du lịch.

Sau nửa tháng trải nghiệm, cô nảy sinh ý định ở lại Trung Quốc. Tuy nhiên, lúc đó Vera chưa biết phải làm gì để có thể tiếp tục sống tại đây. Một người bạn Nga giới thiệu cho cô công việc người mẫu.

Ngay lần đầu gặp Vera, A Đỗ đã có thiện cảm. Anh cho rằng đây là cô gái xinh đẹp nhất mình từng gặp. Tuy nhiên, vì khoảng cách tuổi tác giữa hai người khá lớn, trong khi bản thân đang rơi vào giai đoạn thất bại, anh không dám chủ động thổ lộ.

Trong một tuần làm việc cùng nhau, cả hai có khoảng thời gian hòa hợp. Chính quãng thời gian ngắn ngủi đó khiến Vera cũng nảy sinh tình cảm với A Đỗ. Khi phải chia tay, cô chủ động nắm tay anh ngỏ lời yêu. Từ đó, hai người bắt đầu yêu nhau.

Không lâu sau khi quen nhau, Vera trở về Nga. A Đỗ rất buồn và nghĩ rằng cô có thể sẽ không quay lại. Nhưng một tháng sau, Vera bất ngờ thu xếp hành lý, chuyển đến Trung Quốc và bắt đầu sống chung với anh.

Khi ấy, A Đỗ đang xây dựng một công ty trí tuệ nhân tạo chỉ có một mình anh vận hành và làm việc chủ yếu tại nhà. Vì vậy, anh gần như ở bên Vera suốt ngày đêm. Sống chung khiến hai người nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn do khác biệt văn hóa và thói quen sinh hoạt. Tuy nhiên, sau mỗi lần tranh cãi, mối quan hệ của họ lại được cho là gắn bó hơn.

Không sính lễ, chỉ cần được ở bên nhau

Tháng 5/2025, A Đỗ lập tài khoản Douyin mang tên “A Đỗ và Vera”, bắt đầu chia sẻ câu chuyện tình yêu của hai người.

Nhờ vẻ ngoài nổi bật của Vera, các video nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người ngưỡng mộ khi thấy một người đàn ông ngoài 30 tuổi kết hôn với một nữ người mẫu trẻ trung, xinh đẹp. Không ít người còn tự hỏi bản thân kém A Đỗ ở điểm nào. Dân tình kết luận đầy hài hước rằng có lẽ A Đỗ đơn giản là người gặp may.

Tháng 8/2025, khi yêu nhau chưa đầy một năm, A Đỗ, lúc đó 33 tuổi, và Vera, 20 tuổi, đăng ký kết hôn. Những điều mà cộng đồng mạng quan tâm như sính lễ hay bộ trang sức cưới “ba món vàng” đều không xuất hiện. Vera không yêu cầu A Đỗ phải đưa bất kỳ khoản tiền nào.





Đáng chú ý, chỉ sau khi đăng ký kết hôn với A Đỗ, Vera mới báo tin cho cha mẹ đang ở Nga. Cha mẹ cô rất tức giận, nhưng không phải vì phản đối con gái lấy A Đỗ. Điều khiến họ không hài lòng là lẽ ra con gái phải mời cha mẹ tham dự hôn lễ, hoặc ít nhất tổ chức một đám cưới tại Nga trước.

Không lâu sau đám cưới, A Đỗ cùng Vera về Nga thăm gia đình cô. Chuyến đi giúp anh tận mắt biết được môi trường sống của vợ. Gia đình Vera ở trong một căn biệt thự ba tầng.

Có lẽ vì vậy mà trong các video của mình, A Đỗ từng kể rằng anh đã thẳng thắn nói với Vera về hoàn cảnh kinh tế khó khăn của bản thân. Anh không ngờ cô lại trả lời: “Em chỉ thích con người anh. Em không cần anh đưa tiền cho em, em chỉ muốn được ở bên anh mãi mãi”.

Sau một thời gian tiếp xúc với A Đỗ, cha của Vera dành lời khen cho con rể. Ông nhận xét A Đỗ là người chân thành, thật thà nhất mà ông từng gặp.

Đến nay, Vera mới sang Trung Quốc hơn một năm nhưng đã có thể nói tiếng Trung khá lưu loát, thậm chí nói được một số câu tiếng Tứ Xuyên. Tuy nhiên, do A Đỗ vẫn đang trong quá trình khởi nghiệp và thu nhập chưa cao, hai người vẫn chưa tổ chức hôn lễ chính thức.

Với một người được mô tả là có yêu cầu cao như A Đỗ, anh có lẽ muốn dành cho Vera một đám cưới xa hoa và đáng nhớ. Vì vậy, hôn lễ được cho là sẽ phải chờ đến khi anh có thể gây dựng lại sự nghiệp.