Hàng xóm liên tục bóng gió chuyện chồng tôi ngoại tình, gia đình lục đục, tôi chết lặng khi biết người đứng sau những lời đồn thất thiệt

Vợ chồng tôi đều đi làm từ sáng đến tối, con còn nhỏ nên gần một năm trước, tôi thuê một bác gái ngoài 50 tuổi về giúp việc nhà, nấu cơm và đón con đi học về (sáng tôi đưa con đi). Bác làm việc khá chăm chỉ, trước mặt vợ chồng tôi cũng niềm nở, lễ phép dù hơn tuổi chúng tôi. Ngoài tiền lương trả đúng hạn, thỉnh thoảng tôi còn mua thêm quần áo, biếu bác ít đồ ăn ngon mang về quê. Vì nghĩ bác đã lớn tuổi, sống xa gia đình, tôi luôn cố gắng đối xử tử tế, không bao giờ nặng lời hay bắt bẻ những chuyện nhỏ nhặt.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khoảng hơn một tháng nay. Một hôm, chị hàng xóm gặp tôi ở thang máy, ngập ngừng hỏi có phải chồng tôi đang có người khác bên ngoài hay không? Tôi sững người, bởi vợ chồng tôi chưa từng có chuyện như vậy. Chị kể rằng bác giúp việc nhà tôi thường xuyên ngồi nói chuyện với mấy người giúp việc trong khu, kể chồng tôi tối nào cũng đi sớm về khuya, tiền bạc không đưa cho vợ, còn tôi thì khó tính, suốt ngày sai bảo người làm.

Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ mọi người nghe nhầm hoặc câu chuyện bị thêm bớt qua nhiều miệng người. Nhưng vài ngày sau, một người quen khác cũng bóng gió rằng vợ chồng tôi có vẻ không hạnh phúc, thậm chí nghe nói chồng tôi ngoại tình nên gia đình thường xuyên cãi vã. Tôi vừa tức giận vừa xấu hổ. Chuyện không có thật lại được kể như thể người ta tận mắt chứng kiến.

Tối hôm ấy, tôi gọi bác giúp việc ra hỏi thẳng. Tôi không muốn làm lớn chuyện khi chưa rõ đầu đuôi, chỉ hỏi bác có nói những điều ấy với người ngoài không. Bác lập tức phủ nhận, còn tỏ vẻ tủi thân, nói mình làm việc trong nhà cả ngày, chẳng có thời gian quan tâm chuyện của người khác. Thấy bác khăng khăng như vậy, tôi đành tạm gác lại, dù trong lòng đã có phần nghi ngờ.

Ảnh minh họa

Mãi một tuần sau, tôi mới biết nguyên nhân thật sự từ một người từng ngồi nghe bác tâm sự. Hóa ra, cuối tháng 9 vừa rồi là sinh nhật bác. Hôm ấy, vợ chồng tôi bận công việc, lại không biết chính xác ngày sinh của bác nên không chuẩn bị quà hay tổ chức gì. Chúng tôi vẫn trả lương đầy đủ, nhưng bác cho rằng mình đã làm gần một năm mà chủ nhà chẳng coi trọng, đến sinh nhật cũng không được một món quà. Từ sự giận dỗi ấy, bác bắt đầu kể xấu vợ chồng tôi, thêm thắt chuyện nọ chuyện kia để người ngoài nghĩ chúng tôi bạc bẽo, gia đình lục đục.

Nghe xong, tôi vừa buồn cười vừa thất vọng. Nếu bác chạnh lòng vì không được tặng quà, bác hoàn toàn có thể nói với tôi. Tôi không dám khẳng định mình là người chủ hoàn hảo, nhưng ít nhất tôi cũng sẽ tặng bác tiền để bác tự mua quà mình thích. Tôi cũng không nghĩ một món quà sinh nhật lại có thể trở thành lý do để người ta bịa chuyện về cuộc hôn nhân của người khác.

Hôm sau, tôi nói chuyện rõ ràng với bác và quyết định cho bác nghỉ việc. Bác có vẻ bất ngờ, liên tục giải thích rằng chỉ nói vài câu lúc vui miệng, không ngờ mọi người lại hiểu sai. Nhưng tôi không thể tiếp tục giao chìa khóa nhà, con cái và những chuyện riêng tư của gia đình cho một người mà mình không còn tin tưởng.

Sau chuyện này, tôi hiểu rằng đối xử tử tế với người khác là điều nên làm, nhưng tử tế không có nghĩa là phải chấp nhận mọi cách hành xử.