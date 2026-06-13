Cô gái độc thân 30 tuổi đột nhiên sụt cân "không phanh", tử vong chỉ sau 1 năm đi khám và phát hiện bệnh này

Bước sang tuổi 30 và còn độc thân, cô Phạm (Trung Quốc) rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trước đó cô làm công việc văn phòng, được vài năm thì có một khoản tích cóp, cộng thêm sự hỗ trợ từ gia đình và vay mượn thêm, cô tự kinh doanh. Nếm mùi khởi nghiệp thất bại không ít lần nhưng vẫn kiên cường, 2 năm gần đây công việc làm ăn của cô tốt lên trông thấy, khiến cô vô cùng bận rộn. Có lẽ, cũng vì sự bận rộn này mà cô đã chủ quan, bỏ lỡ cơ hội điều trị tốt nhất căn bệnh ung thư hạch.

Là một người có tâm hồn ăn uống và không hề kén ăn, cô Phạm đột nhiên nhận thấy cơ thể mình sụt cân "không phanh" suốt nửa năm trời dù chế độ ăn uống, sinh hoạt không có gì thay đổi. Thời gian đầu, do guồng quay công việc quá lớn cộng thêm tâm lý vui mừng vì nghĩ mình gầy đi tự nhiên mà không cần nhịn ăn, cô đã bỏ qua.

Đừng chủ quan với sụt câ nhanh bất thường, rất có thể là do ung thư (Ảnh minh họa)

Một thời gian sau, trên cơ thể cô Phạm bắt đầu xuất hiện vài nốt kỳ lạ không đau, không ngứa. Cho rằng bản thân chỉ bị suy dinh dưỡng do lao lực kinh doanh, cô chần chừ không đi khám mà chỉ tự mua đồ về bồi bổ. Chỉ đến khi các hạch bắt đầu nổi lên dày đặc khắp người, đi kèm những trận sốt dai dẳng và tình trạng mệt mỏi kiệt quệ, cô mới hốt hoảng tìm đến bệnh viện.

Khi nhận kết quả sinh thiết kết luận mắc u Lympho Hodgkin (ung thư hạch) giai đoạn 4, cô gái mạnh mẽ này gục ngã, òa khóc nức nở suốt nửa giờ đồng hồ vì hối hận. Hóa ra, cơ thể đã phát ra hàng loạt cảnh báo đến cầu cứu tuyệt vọng nhưng cô cứ thế "ngó lơ". Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, cô Phạm cũng chỉ có thể duy trì sự sống thêm hơn 1 năm rồi qua đời ở tuổi 31.

10 dấu hiệu ung thư hạch bác sĩ khuyên nên cảnh giác!

PGS. TS Vương Thiệu Minh, chuyên gia hàng đầu về ung thư hạch tại Đại học Trung Hoa (Trung Quốc) cũng là người trực tiếp điều trị cho cô Phạm. Ông cho biết, ung thư hạch nếu phát hiện sớm hoàn toàn có thể điều trị, kiểm soát có hiệu quả. Bởi vì nguy cơ mắc bệnh có liên quan đến tuổi tác, nên hầu hết các trường hợp tử vong trong 1 đến 2 năm sau khi phát hiện bệnh đều trên 55 tuổi. Đó cũng là lý do khiến ông luôn cảm thấy xót xa mỗi khi nhắc đến ca bệnh của cô Phạm.

Qua trường hợp của cô Phạm, ông cũng nhắc nhở mỗi chúng ta, nhất là những người trẻ tuổi đừng nên chủ quan với sức khỏe. Hãy lưu ý 10 triệu chứng của ung thư hạch sau đây:

- Nổi hạch: nổi một hoặc nhiều hạch ở cổ, nách, hay bẹn, các hạch này nổi lên, phình to nhưng không đau. Các trường hợp hạch to dễ bị nhầm với bệnh lý đường hô hấp.

Khi cơ thể nổi hạch lạ thường hoặc dai dẳng, dù không hề đau hay ngứa cũng phải đi khám ngay (Ảnh minh họa)

- Sụt cân không rõ nguyên nhân, càng về giai đoạn cuối sụt cân càng nhanh.

- Sốt thường xuyên và kéo dài, nhất là chiều tối và ban đêm.

- Thiếu máu.

- Da bị ngứa, nổi ban đỏ, mụn nước hay thậm chí là lở loét.

- Ho, khó thở, thậm chí là đau lồng ngực.

- Mệt mỏi, suy giảm miễn dịch.

- Vùng bụng đau, phình ra hoặc cảm giác đầy bụng.

- Đổ mồ hôi đêm, mất cảm giác ngon miệng.

- Một số triệu chứng thần kinh khác (nếu U lympho xâm lấn hệ thần kinh trung ương).

Tiến sĩ Vương nhấn mạnh, triệu chứng bệnh ung thư hạch rất dễ bị nhầm lẫn nên ngoài khám sức khỏe định kỳ, cần chủ động thăm khám khi có các bất thường kể trên. Để kết luận chính xác có phải ung thư hạch hay không phải trải qua rất nhiều cuộc kiểm tra và xét nghiệm. Bao gồm xét nghiệm máu, chụp X-quang, chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ (MRI), chọc dò dịch tủy não và đặc biệt là các sinh thiết hạch và sinh thiết tủy.

Ông cũng liệt kê ra những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến mắc bệnh ung thư hạch để mỗi người tự cảnh giác. Bao gồm:

- Tuổi tác: những người trên 60 tuổi có chức năng cơ thể suy giảm là nhóm dễ bị ung thư nhất.

- Giới tính: theo thống kê, tỷ lệ nam giới mắc phải bệnh ung thư hạch nhiều hơn so với nữ giới.

Nam giới có tỷ lệ mắc ung thư hạch cao hơn nữ giới (Ảnh minh họa)

- Hệ miễn dịch suy yếu: hệ miễn dịch suy yếu do nhiều nguyên nhân như cấy ghép nội tạng. bẩm sinh hoặc nhiễm virus HIV.

- Chứng bệnh hệ thống miễn dịch: người mắc phải bệnh như viêm khớp dạng thấp, hội chứng Sjogren, lupus hay celiac có thể mắc bệnh ung thư hạch. Hoặc những người bị nhiễm các loại virus như Epstein-Barr, viêm gan C, HHV8 cũng có nguy cơ khá cao.

- Tiền sử gia đình: người bệnh có người thân đã từng bị ung thư hạch bạch huyết dễ bị ung thư.

- Nhiễm phóng xạ: thường xuyên tiếp xúc với benzen, các chất diệt côn trùng, cỏ dại.

- Béo phì.

Vì vậy, việc xây dựng lối sống khoa học và khám sức khỏe định kỳ là rất cần thiết trong ngăn ngừa và phát hiện sớm ung thư hạch.

Nguồn và ảnh: TOPick, Tw.bg3, Aboluowang