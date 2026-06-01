"Nữ hoàng nhạc World Cup" nay đã cận kề tuổi 50: 4 lần dự World Cup minh chứng 20 năm không đổi dáng, gương mặt trẻ măng nhờ 2 thói quen

Rạng sáng ngày 12/6 (giờ Hà Nội), nữ ca sĩ người Colombia Shakira một lần nữa khiến hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu bùng nổ cảm xúc khi trình diễn trực tiếp ca khúc chính thức của World Cup 2026 "Dai Dai" tại sân vận động Azteca (Mexico) trước hơn 80.000 khán giả.

Từ World Cup 2006 đến World Cup 2026, Shakira đã trở thành một trong những biểu tượng âm nhạc gắn liền với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trải qua 4 kỳ World Cup với những bản hit đình đám, nữ ca sĩ vẫn giữ được sức hút đặc biệt nhờ giọng hát nội lực, khả năng trình diễn bùng nổ cùng những màn vũ đạo đầy năng lượng.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn cả là dù đã cận kề tuổi ngũ tuần, trải qua hai lần sinh nở và không sở hữu chiều cao nổi bật (chỉ khoảng 1,57m), Shakira vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc, gợi cảm cùng diện mạo trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Nhiều khán giả nhận xét rằng sau gần 20 năm, nữ ca sĩ gần như không thay đổi quá nhiều về ngoại hình.

Đằng sau sắc vóc ấy không phải những bí quyết quá phức tạp mà chủ yếu đến từ hai thói quen đơn giản: tập luyện đều đặn và ăn uống lành mạnh.

Duy trì vận động mỗi ngày

Theo PopSugar, nhiều năm qua Shakira luôn tập luyện cùng huấn luyện viên nổi tiếng Anna Kaiser. Chương trình tập của nữ ca sĩ khá đa dạng, bao gồm các bài tập compound (bài tập đa nhóm cơ), cardio cường độ cao (HIIT) cùng các buổi tập tạ từ 2-3 lần mỗi tuần.

Các chuyên gia thể hình cho rằng việc kết hợp nhiều hình thức vận động khác nhau giúp cơ thể phát triển toàn diện hơn. Trong khi các bài tập HIIT hỗ trợ đốt cháy calo hiệu quả và cải thiện sức khỏe tim mạch thì tập tạ lại giúp duy trì khối lượng cơ bắp - yếu tố đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ sau tuổi 40.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, từ tuổi trung niên, cơ thể bắt đầu mất dần khối lượng cơ theo thời gian. Điều này khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, tăng nguy cơ tích tụ mỡ thừa và khiến cơ thể dễ mệt mỏi hơn. Tập tạ thường xuyên giúp làm chậm quá trình này, hỗ trợ giữ vóc dáng săn chắc cũng như duy trì sức khỏe xương khớp.

Không chỉ tập luyện trong phòng gym, bản thân công việc của Shakira cũng góp phần giúp cô duy trì thể trạng đáng ngưỡng mộ. Những màn trình diễn với cường độ cao đòi hỏi nữ ca sĩ phải liên tục tập luyện vũ đạo.

Nhảy múa được xem là một trong những hình thức vận động toàn thân hiệu quả nhất. Các động tác chuyển động liên tục giúp tăng cường sức bền, cải thiện khả năng phối hợp vận động, tăng sự dẻo dai và hỗ trợ đốt cháy năng lượng đáng kể.

Huấn luyện viên của Shakira còn thường xuyên đưa các động tác nhảy vào bài tập cardio. Điều này không chỉ giúp việc tập luyện trở nên thú vị hơn mà còn có tác dụng giải tỏa căng thẳng, cải thiện tâm trạng.

Các chuyên gia nhận định, việc duy trì vận động đều đặn là một trong những phương pháp chống lão hóa tự nhiên hiệu quả nhất. Tập luyện kích thích cơ thể sản sinh endorphin - hormone hạnh phúc, đồng thời thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp làn da nhận được nhiều oxy và dưỡng chất hơn, từ đó duy trì vẻ tươi tắn và rạng rỡ.

Ăn uống lành mạnh, ưu tiên thực phẩm tươi giúp giữ dáng và làm chậm lão hóa

Bên cạnh việc tập luyện, chế độ ăn uống khoa học được xem là "chìa khóa vàng" giúp Shakira duy trì sắc vóc trong suốt nhiều năm.

Nữ ca sĩ nổi tiếng với thói quen chia nhỏ các bữa ăn trong ngày nhằm duy trì nguồn năng lượng ổn định. Cách ăn này giúp hạn chế tình trạng đói quá mức, giảm nguy cơ ăn nhiều vào cuối ngày và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Điểm đáng chú ý trong thực đơn của Shakira là ưu tiên thực phẩm tươi sống và cân bằng giữa các nhóm dinh dưỡng. Cô hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt, đồng thời nói không với thuốc lá và thức uống có cồn.





Bữa sáng của "Nữ hoàng nhạc World Cup" thường gồm trứng hoặc quả bơ kết hợp dầu ô liu và cà chua. Đây đều là những thực phẩm giàu dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Trứng cung cấp protein chất lượng cao, giúp duy trì cơ bắp và tạo cảm giác no lâu. Trong khi đó, quả bơ và dầu ô liu chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn - nhóm chất béo được chứng minh có lợi cho tim mạch và hỗ trợ giảm viêm trong cơ thể.

Tiếp đó, Shakira thường sử dụng sinh tố làm từ rau xanh, các loại quả mọng và bột protein. Rau xanh cung cấp chất xơ, vitamin cùng các chất chống oxy hóa. Quả mọng như việt quất, dâu tây nổi tiếng với hàm lượng anthocyanin cao - hợp chất có khả năng chống lại các gốc tự do, góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Bữa trưa của nữ ca sĩ thường có cá cùng các loại salad nhiều màu sắc. Cá là nguồn cung cấp protein nạc và omega-3 dồi dào. Omega-3 được biết đến với vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ và giúp duy trì làn da khỏe mạnh.

Trong khi đó, bữa tối thường khá nhẹ nhàng với các món súp rau củ nóng. Đây là lựa chọn phù hợp giúp cơ thể dễ tiêu hóa hơn vào buổi tối, đồng thời bổ sung thêm vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng chế độ ăn giàu rau củ, trái cây, protein chất lượng cao cùng chất béo lành mạnh không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa từ bên trong. Đây cũng là mô hình ăn uống được nhiều nghiên cứu chứng minh có lợi cho sức khỏe lâu dài.

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