Có 1 vùng cơ thể nếu kích thước càng lớn thì có nghĩa bạn có nguy cơ bị bệnh tim, tiểu đường và ung thư

Kích thước vòng eo hoàn toàn có thể tăng lên hoặc giảm đi tùy theo thói quen sinh hoạt của mỗi người. Trong khi nhiều người muốn có một chiếc eo thon để khoe ra, nhất là trong mùa hè có eo thon để mặc bikini thật đẹp còn gì bằng, thì nhiều người lại vin vào không ít lý do để tự "hài lòng" và chấp nhận vòng eo thừa số đo của mình. Họ sẽ nói rằng, do sinh nở nhiều lần, do không có thời gian tập luyện, do họ không cảm thấy phiền hà gì... nên là... bụng to đầy mỡ cũng chẳng sao.



Thực tế, bụng nhiều mỡ thừa không phải chỉ là vấn đề về thẩm mỹ. Các chuyên gia y tế đã đúc kết được rằng, vòng eo quá lớn có liên quan mật thiết tới tình trạng sức khỏe của mỗi người. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ và Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia khuyên mọi người nên giữ vòng eo nhỏ hơn 89cm đối với phụ nữ và 102cm đối với nam giới để tránh những nguy hiểm cho sức khỏe.

Cụ thể, vòng eo lớn với nhiều mỡ thừa là nguyên nhân dẫn đến những bệnh gì?

1. Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn

Khi gan của bạn được bao phủ bởi các mô mỡ do mỡ bụng quá nhiều, nó không thể xử lý lượng đường trong máu một cách hiệu quả nhất có thể. Điều này có thể dẫn đến bạn có lượng đường trong máu cao hơn có thể gây ra bệnh tiểu đường.

Vậy nên, cho dù có đôi chân thon nhưng "mang thêm trọng lượng quanh eo" (eo lớn), bạn vẫn có thể có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn, theo một nghiên cứu gần đây của Đại học Oxford.

2. Nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ cao hơn

Phát triển hội chứng chuyển hóa là nguy cơ bạn phải đối mặt khi có vòng eo lớn và nhiều mỡ. Hội chứng chuyển hóa là một nhóm các bệnh xảy ra cùng nhau, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường tuýp 2. Những bệnh này bao gồm tăng huyết áp, lượng đường trong máu cao...

Nói một cách khác, khi bạn có mỡ bụng và vòng eo lớn, bạn có thể dễ mắc bệnh tim, tiểu đường và đột quỵ hơn.

3. Nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn

Một nghiên cứu mới của Đại học bang Michigan, Hoa Kỳ, cung cấp các chi tiết mới cho thấy một loại protein nhất định được giải phóng từ chất béo trong cơ thể có thể khiến một tế bào không ung thư biến thành tế bào ung thư. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng mỡ bụng cũng là thủ phạm có khả năng giải phóng nhiều protein hơn và khuyến khích sự phát triển của khối u.

4. Nguy cơ sa sút trí tuệ cao hơn

Theo báo cáo của viện Kaiser Permanente ở Bắc California, béo phì ở vùng bụng làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Nghiên cứu đã theo dõi 6.583 thành viên và nhận thấy rằng phụ nữ có lượng mỡ bụng lớn có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao gấp 3 lần so với người khác. Điều này chủ yếu được gây ra bởi chất béo nội tạng hay còn gọi là mỡ bụng sâu.

Mỡ bụng dư thừa có thể khiến não bạn co lại và tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ sau đó, một nghiên cứu được công bố trực tuyến trên Biên niên sử Thần kinh học (Annals of Neurology) cũng xác nhận điều này.

Theo Brights