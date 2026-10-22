Cụ ông 80 tuổi đều đặn tặng hoa 20/10 cho người vợ đã qua đời 19 năm: Xúc động chuyện phía sau

Mới đây, mạng xã hội rưng rưng trước đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông lớn tuổi, chạy xe máy, chở theo bó hoa lớn phía sau. Trên đường đi, ông ghé tiệm mua một thẻ hương. Theo nội dung được đăng tải, người đi đường vô tình gặp cụ, thấy ông chở bó hoa nên hỏi thăm thì biết vợ của cụ ông đã qua đời 19 năm nhưng mỗi dịp lễ ông đều mua hoa ra mộ thăm mẹ và người vợ quá cố.

Đoạn clip đã hút gần 700 nghìn lượt xem, hơn 60 nghìn lượt thích và rất nhiều bình luận. Được biết, cụ ông trong đoạn clip là ông Trần Xuân Thanh (80 tuổi, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh).

Ông Thanh đều đặn tặng hoa cho người vợ quá cố vào ngày lễ dù bà đã đi xa 19 năm. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chia sẻ trên báo Dân trí, Tiến sĩ Trần Thị Mai Loan (SN 1984, Giảng viên Trường Đại học Lao động - Xã hội), con gái của ông Thanh cho biết bố của chị là thương binh hạng 2. Ông vừa được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng vào ngày 2/9 vừa qua. Ở tuổi 80, ông khỏe mạnh, minh mẫn.

Vợ của ông Thanh trước đây làm giáo viên. Ông bà có 7 người con, 5 trai và 2 gái. Cách đây 19 năm, người bạn đời của ông Thanh không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Kể từ đó ông ở vậy, một mình nuôi dạy các con trưởng thành.

Hàng năm, vào các dịp 20/10, 20/11 và 8/3, ông Thanh đều mua hoa đến thăm mộ vợ và mẹ. Chị Loan bộc bạch, trước đây khi mạng xã hội chưa phát triển, việc làm của ông Thanh chỉ có con cháu, họ hàng biết. Hôm trước, một người đi đường đã tình cờ ghi lại khoảnh khắc ông chở hoa rồi hỏi chuyện và đăng lên mạng nên nhiều người mới biết đến.

Khi câu chuyện được mọi người quan tâm, chị Loan vừa nhớ mẹ, vừa thương bố, muốn về nhà ngay. Người con gái cho biết thêm, ông Thanh là người sống tình cảm, luôn dành sự quan tâm cho vợ dù bà đã đi xa 19 năm. Với các con, ông luôn là tấm gương sáng để con cháu học hỏi, noi theo.

Hình ảnh khiến bao nhiều xúc động nghẹn ngào. (Ảnh: Cắt từ clip)

Câu chuyện của ông Thanh đã khiến rất nhiều người nghẹn ngào, ngưỡng mộ tình cảm mà ông dành cho người vợ đã khuất. Câu chuyện cũng khiến nhiều người nhận ra rằng, có những chuyện tình bền bỉ với thời gian, dù một người đã đi xa từ rất lâu. Và sự chân thành đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà ở việc sau bao nhiêu năm, ta vẫn nhớ đến một người như thuở ban đầu.