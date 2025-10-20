Mới đây, một chương trình truyền hình Nhật Bản đã thực hiện thí nghiệm thực tế, chứng minh rằng làm việc nhà cũng có thể đốt cháy nhiều calo hơn cả tập gym, và kết quả khiến không ít người bất ngờ.

Theo bác sĩ Takafumi Kudo (Nhật Bản), trong tổng năng lượng mà cơ thể tiêu hao mỗi ngày, chỉ khoảng 0-5% đến từ việc tập thể dục, còn các hoạt động thường ngày như lau dọn, nấu ăn, dọn đồ... lại chiếm tới 25-30%. Chính vì thế, ông khẳng định: “Nếu biết cách vận động khi làm việc nhà, bạn hoàn toàn có thể giảm cân mà không cần tập gym”.

Để kiểm chứng, chương trình truyền hình “Sore tte!? Jissai Dō nano ka” đã mời nữ diễn viên hài Koshihikari Mochida, 43 tuổi, người ít vận động và nặng tới 99,1kg, vòng eo 116cm, tham gia thử nghiệm. Trong 3 ngày liên tiếp, cô vẫn ăn uống và sinh hoạt như bình thường, nhưng phải tự làm toàn bộ việc nhà: dọn tủ quần áo, lau nhà, nấu ăn, rửa chén và dọn dẹp phòng.

Koshihikari Mochida lần lượt thử top việc nhà đốt mỡ tốt nhất để kiểm nghiệm hiệu quả

Sau 3 ngày, Koshihikari giảm được 0,5kg, vòng eo nhỏ đi 7,5cm, còn vùng bụng trên, bụng dưới và đùi đều giảm khoảng 4,5cm. Không ăn kiêng, không tập luyện, chỉ làm việc nhà nhưng hiệu quả giảm mỡ rõ rệt khiến chính cô và các chuyên gia cũng bất ngờ.

Bác sĩ Kudo giải thích: “Mỡ trong cơ thể chia làm hai loại, mỡ nội tạng và mỡ dưới da. Mỡ nội tạng giống như ‘tiền gửi không kỳ hạn’, dễ hình thành nhưng cũng dễ tiêu hao. Làm việc nhà giúp kích hoạt các nhóm cơ vùng bụng, từ đó đốt cháy mỡ nội tạng hiệu quả, đặc biệt là vùng eo và bụng dưới”.

Top 5 “việc nhà đốt mỡ” hiệu quả nhất

Bác sĩ Kudo cũng công bố bảng xếp hạng những việc nhà tiêu tốn nhiều calo nhất, khiến nhiều người ngạc nhiên:

- Dọn dẹp, sắp xếp phòng ốc: 126 calo.

- Phơi quần áo: 105 calo.

- Quét nhà: 100 calo.

- Lau sàn: 92 calo.

- Chà rửa phòng tắm: 92 calo.

Chỉ cần làm hết các việc này trong một ngày, lượng calo tiêu hao có thể tương đương một buổi tập cardio cường độ vừa.

Không phải lúc nào giảm cân cũng cần chạy bộ hay đổ mồ hôi trong phòng gym. Ngay cả những việc quen thuộc trong ngôi nhà, từ lau sàn, dọn tủ đến nấu ăn, nếu làm đều đặn và đúng cách, cũng có thể giúp cơ thể “đốt mỡ âm thầm” mỗi ngày. Vì vậy, thay vì ngồi yên, hãy đứng dậy và dọn dẹp nhà cửa, vừa sạch nhà, vừa dáng đẹp!

Nguồn và ảnh: HK01