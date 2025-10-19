Trên bàn ăn, vài miếng thạch da heo óng ánh, dai dai thường khiến nhiều người không cưỡng lại được. Gần đây, món ăn này ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt trong nhóm trung niên và cao tuổi - những người quan tâm đến sức khỏe và làn da. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Da heo thực sự bổ dưỡng hay chỉ là "gánh nặng" cho cơ thể?

Thực tế, đằng sau lớp da mịn màng ấy là nhiều giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, song cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu dùng sai cách.

"Kho" collagen và protein tự nhiên

Trong số nhiều lời khuyên về thực phẩm giúp đẹp da, da heo thường được nhắc đến nhờ hàm lượng collagen cao. Theo phân tích dinh dưỡng, da heo chứa lượng protein cao gấp 2-2,5 lần thịt nạc, chủ yếu là collagen và elastin - 2 thành phần quan trọng giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc cho da, đồng thời hỗ trợ sức khỏe xương khớp.

Một số nghiên cứu đã chứng minh, bổ sung collagen ở mức độ vừa phải có thể cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi của da, giúp làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn. ThS Trần Thị Lan, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, cho biết: "Collagen tự nhiên từ da heo, khi chế biến đúng cách, có khả năng hỗ trợ tốt cho làn da và khớp. Tuy nhiên, ăn quá nhiều lại có thể phản tác dụng do lượng cholesterol đi kèm khá cao".

Ăn da heo không đúng cách có thể lợi bất cập hại

Mặc dù phần lớn chất béo trong da heo đã được loại bỏ trong quá trình sơ chế, nhưng thực phẩm này vẫn chứa nhiều cholesterol và thành phần khó tiêu hóa. Đối với người trung niên, cao tuổi, những người có chức năng tiêu hóa và chuyển hóa kém, việc ăn quá nhiều da heo dễ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và tim mạch.

Theo dữ liệu y học, 100g da heo chứa khoảng 105-120mg cholesterol, tương đương gần một nửa lượng cholesterol khuyến nghị mỗi ngày. Nếu tiêu thụ thường xuyên, người ăn có thể đối mặt với nguy cơ tăng lipid máu, xơ vữa động mạch, gan nhiễm mỡ hoặc rối loạn mỡ máu. Ngoài ra, hàm lượng purin cao trong da heo cũng khiến thực phẩm này trở thành "vùng cấm" với người bị bệnh gút hoặc tăng axit uric.

3 thay đổi lớn khi ăn da heo thường xuyên

1. Cải thiện làn da, giảm nếp nhăn (nếu ăn điều độ)

Một nghiên cứu tại Đại học Y Southern (Mỹ) cho thấy, bổ sung 50-80g da heo mỗi tuần có thể giúp tăng độ ẩm và độ đàn hồi của da sau khoảng 1 tháng. Collagen và elastin trong da heo đóng vai trò như "chất keo" tự nhiên, giúp làn da mịn màng và săn chắc hơn, đặc biệt hữu ích với người lớn tuổi có da khô, xỉn màu.

2. Dễ gây tích tụ mỡ và cholesterol (nếu ăn quá mức)

Nhiều người chỉ chú ý đến collagen mà quên mất rằng da heo cũng chứa hàm lượng cholesterol cao, có thể dẫn đến tăng mỡ máu và giảm độ đàn hồi thành mạch. Một khảo sát lâm sàng tại một số phòng khám dinh dưỡng ở châu Á cho thấy, tỷ lệ rối loạn lipid máu do ăn nhiều da heo tăng gần 13% trong năm qua. Điều này đặc biệt nguy hiểm với người có tiền sử cao huyết áp hoặc bệnh tim mạch.

3. Gây khó tiêu và đầy bụng

Collagen trong da heo có trọng lượng phân tử cao, khiến hệ tiêu hóa, đặc biệt ở người cao tuổi, khó phân giải triệt để. Vì vậy, ăn quá nhiều có thể gây đầy hơi, chướng bụng, táo bón hoặc mất ngủ do khó chịu bụng. Các chuyên gia khuyến nghị người trên 65 tuổi chỉ nên ăn tối đa 50g mỗi lần, và không quá hai lần mỗi tuần.

Ăn da heo thế nào cho đúng và an toàn?

1. Sơ chế kỹ để loại bỏ mỡ thừa

Sau khi mua về, nên ngâm da heo trong nước lạnh 2 giờ, cạo sạch phần mỡ bám dưới da, sau đó luộc sơ và rửa lại bằng nước ấm pha chút baking soda để khử mùi và dầu. Lúc này, da heo đạt độ trong, không còn nhờn, khi chế biến sẽ nhẹ bụng và dễ tiêu hơn.

2. Chế biến lành mạnh

Tránh chiên giòn, om mỡ hay nấu với nhiều gia vị cay nóng. Thay vào đó, nên làm thạch da heo, hấp hoặc nấu cùng rau củ nhiều chất xơ như nấm mèo, cần tây, củ cải, vừa cân bằng dinh dưỡng, vừa hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

3. Ăn lượng vừa phải

Một bát nhỏ thạch da heo (50–80g) mỗi tuần là đủ. Những người bị mỡ máu cao, béo phì, gút hoặc bệnh gan nên hạn chế, thậm chí tránh hoàn toàn.

Nếu lo ngại lượng cholesterol trong da heo, bạn có thể chọn những thực phẩm giàu protein và collagen dễ hấp thu hơn như da cá, ức gà, đậu nành, trứng hoặc các loại thịt trắng. Đây là nguồn cung cấp collagen tự nhiên, ít chất béo và phù hợp hơn với người có hệ tiêu hóa yếu.

(Ảnh minh họa: Internet)