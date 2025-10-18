Gần đây, một hình tượng mang tên "xương bọc mỡ" bỗng nhiên trở nên nổi tiếng trên mạng. Đúng như tên gọi, xương gần như toàn bộ là mỡ, rất ít cơ, được cư dân mạng gọi đùa là "xương bọc mỡ".

Một số người thấy vóc dáng này "dễ thương như kẹo bông gòn" và thậm chí còn ghen tị. Nhưng thực tế, thừa cân không phải là dấu hiệu của sức khỏe. Còn hình ảnh này giống như hình ảnh thẩm mỹ méo mó với những nguy cơ tiềm ẩn. Thậm chí có người còn gọi đó là "thể hình tệ nhất".

Hôm nay chúng ta sẽ nói về loại cơ thể "mỡ bao quanh xương".

Hé lộ bộ mặt thật của nhân vật "xương phủ mỡ"

Trong cấu trúc cơ bản của cơ thể con người, cơ được gắn vào xương và là hệ thống cung cấp năng lượng cho các hoạt động của con người, trong khi mỡ bao quanh bề mặt cơ và khoảng cách giữa các cơ quan nội tạng.

"Xương trong mỡ" là một thuật ngữ tượng trưng dùng để chỉ những người gầy, thiếu cân và thiếu khối lượng cơ, nhưng lại có tỷ lệ mỡ cơ thể cao. Nói một cách đơn giản, các cơ bắp đáng lẽ phải chiếm một khoảng không gian lớn trên bề mặt xương thì gần như "biến mất", khiến xương và mỡ dưới da tiếp xúc gần nhau.

Về thành phần cơ thể, mặc dù những người này có thể có cân nặng bình thường hoặc thậm chí thiếu cân, nhưng tỷ lệ mỡ cơ thể của họ thường đạt 25% đến 30%, thậm chí vượt quá 30%. (Mức khỏe mạnh thường là 20% đến 25%), trong khi khối lượng cơ của họ thường dưới 25% (tiêu chuẩn khỏe mạnh phải là 30% đến 35%).

Những người có cơ thể toàn xương phủ mỡ có thể trông mảnh mai ở bên ngoài, nhưng thành phần cơ thể của họ không đạt tiêu chuẩn và họ đang ở trong tình trạng "gầy nhưng béo" . Tình trạng này được gọi là béo phì do thiếu cơ trên lâm sàng.

Hiệp hội Nghiên cứu Béo phì Châu Á và Châu Đại Dương (AOASO) xây dựng, nêu rõ béo phì do thiếu cơ là một tình trạng lâm sàng và chức năng đặc trưng bởi sự hiện diện đồng thời của khối lượng và chức năng cơ xương giảm và sự tích tụ quá mức mô mỡ. Tình trạng kép này gây ra nguy cơ sức khỏe đáng kể, đặc biệt ở người cao tuổi, liên quan đến tình trạng suy nhược cơ thể, bệnh tim mạch, gãy xương và tỷ lệ tử vong cao hơn.

Các đặc điểm chung bao gồm:

Tứ chi thon thả nhưng lỏng lẻo. Phần thịt trên cánh tay dường như đung đưa như nước khi bạn vỗ nhẹ, không có cơ bắp rõ ràng;

Chất béo có xu hướng tích tụ xung quanh các cơ quan nội tạng, dẫn đến vẻ ngoài tổng thể thon gọn nhưng bụng to;

Sức khỏe yếu, thể lực kém, dễ mệt mỏi;

Khám sức khỏe cho thấy khối lượng cơ thấp, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản thấp, thậm chí cả gan nhiễm mỡ và tăng lipid máu.

Nhiều người tin rằng chỉ cần BMI nằm trong phạm vi bình thường là họ khỏe mạnh. Đây là một quan niệm sai lầm phổ biến. Thiếu cân nhưng BMI bình thường không nhất thiết đồng nghĩa với khỏe mạnh. Nhiều người trông có vẻ gầy có thể phát hiện các vấn đề như bệnh gan nhiễm mỡ và mỡ máu cao khi khám sức khỏe, đồng thời cũng cảm thấy mệt mỏi và năng lượng thấp. Do đó, chỉ nhìn vào chỉ số BMI không thể nói lên toàn bộ câu chuyện.

BMI không phân biệt giữa mỡ và cơ: Một người có BMI là 20 có thể là người đam mê thể hình hoặc chỉ là người gầy.

Thành phần cơ thể là yếu tố then chốt: tỷ lệ mỡ cơ thể, khối lượng cơ và tỷ lệ trao đổi chất cơ bản thực sự phản ánh tình trạng sức khỏe. Điều bạn nghĩ là "gầy" có thể chỉ là mỡ được giấu kỹ, nhưng cơ thì đang âm thầm biến mất.

Tại sao lại trở thành "xương bọc mỡ"?

Thành Rome không được xây dựng trong một ngày. Sự hình thành "xương bọc mỡ" là kết quả của lối sống lâu dài:

Thiếu rèn luyện sức mạnh: Nếu bạn không tập thể dục hoặc chỉ tập thể dục nhịp điệu, cơ bắp của bạn sẽ dần mất đi.

Những quan niệm sai lầm về chế độ ăn kiêng: Ăn ít hoặc ăn chế độ nhiều đường, nhiều carbohydrate, chỉ theo đuổi mục tiêu giảm cân và bỏ qua sự cân bằng dinh dưỡng cũng như duy trì khối lượng cơ.

Ngồi lâu: Nhân viên văn phòng và sinh viên dễ bị thiếu canxi và vitamin D. Điều này cũng có thể dẫn đến giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản do ngồi lâu để học tập và làm việc, ít hoạt động và thiếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Thiếu ngủ và áp lực cao: Ảnh ưởng đến quá trình tiết hormone và cản trở quá trình tổng hợp cơ.

Xương bọc mỡ có thể nguy hiểm hơn mỡ nguyên khối

Đừng nghĩ rằng "mỡ bọc quanh xương" chỉ là vấn đề về ngoại hình. Nguy cơ sức khỏe của nó thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả béo phì.

Hội chứng chuyển hóa

Béo phì do teo cơ thường đi kèm với những bất thường về chuyển hóa, bao gồm những điều sau đây:

Kháng insulin

Kháng insulin là tình trạng suy yếu tác dụng sinh lý của insulin trong cơ thể và là một cơ chế bệnh lý phổ biến gây ra nhiều bệnh chuyển hóa. Nguyên nhân chủ yếu bao gồm các yếu tố di truyền, yếu tố môi trường, tăng tiết hormone và các tình trạng bệnh lý khác. Đặc biệt, béo phì vùng bụng là nguyên nhân chính gây kháng insulin. Những người có tỷ lệ mỡ cao và khối lượng cơ thấp dễ bị kháng insulin hơn, dẫn đến giảm khả năng điều hòa glucose và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Bệnh gan nhiễm mỡ

Bệnh gan nhiễm mỡ, còn được gọi là bệnh gan nhiễm mỡ, là tình trạng tích tụ mỡ trong tế bào gan, do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm yếu tố di truyền, yếu tố môi trường và căng thẳng chuyển hóa. Bệnh có thể được phân loại thành bệnh gan nhiễm mỡ do rượu, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và các loại bệnh gan nhiễm mỡ đặc biệt, trong đó bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là phổ biến nhất. Bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến những người béo phì vùng bụng , hội chứng chuyển hóa, tiểu đường tuýp 2 và uống rượu quá mức mãn tính.

Tăng lipid máu

Tăng lipid máu, còn được gọi là lipid máu cao hoặc rối loạn lipid máu, thường đề cập đến tình trạng tăng triglyceride huyết tương và /hoặc cholesterol toàn phần, tăng cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp và giảm cholesterol lipoprotein tỷ trọng cao . Béo phì do teo cơ, do thiếu khối lượng cơ tham gia vào quá trình trao đổi chất, dẫn đến tích tụ mỡ trong cơ thể, đặc biệt là ở vùng bụng, khiến tình trạng tăng lipid máu dễ phát triển hơn.

Các vấn đề về xương khớp

Mật độ xương giảm: Thiếu tập luyện chịu lực và kích thích xương không đủ làm tăng nguy cơ loãng xương.

Độ ổn định khớp kém: Cơ là rào cản quan trọng bảo vệ khớp. Ít cơ có thể dễ dàng dẫn đến chấn thương và thoái hóa khớp gối, cột sống thắt lưng và các bộ phận khác.

Những mối nguy hiểm tiềm ẩn khác

Mệt mỏi tăng lên: Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản thấp, cung cấp năng lượng không đủ và dễ cảm thấy mệt mỏi.

Giảm khả năng miễn dịch: Cơ có liên quan chặt chẽ đến hệ thống miễn dịch và nếu cơ ít hơn có thể ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch.

Thay đổi tâm trạng: Thiếu tập thể dục và chế độ dinh dưỡng không cân bằng cũng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định về mặt cảm xúc.

"Mỡ quấn quanh xương" không phải là "mảnh mai thanh lịch" mà là "mảnh mai yếu ớt".

Làm thế nào để cải thiện?

Tăng cường rèn luyện sức mạnh

Rèn luyện sức đề kháng là chìa khóa: Tạ đơn, tạ đòn và các bài tập thể dục không cần dụng cụ (như gập người và chống đẩy) đều có thể kích thích sự phát triển cơ bắp hiệu quả.

Ít nhất 2-3 lần một tuần: Tập luyện sức mạnh thường xuyên có thể làm tăng đáng kể khối lượng cơ và tỷ lệ trao đổi chất cơ bản.

Đừng sợ tăng kích thước cơ thể: Nhiều phụ nữ đặc biệt lo lắng về việc tăng cơ nhưng trên thực tế, tập luyện vừa phải chỉ khiến cơ thể bạn săn chắc hơn.

Mẹo: Người mới bắt đầu có thể bắt đầu bằng bài tập với dây thun hoặc bài tập tự do và tăng dần cường độ.

Chế độ ăn uống hợp lý

Tăng lượng protein nạp vào: Ức gà, đậu phụ, trứng, sữa... đều là nguồn protein chất lượng cao.

Kiểm soát carbohydrate tinh chế: Giảm lượng thực phẩm có chỉ số GI cao như gạo trắng và món tráng miệng để tránh tích tụ mỡ.

Tiêu thụ chất béo lành mạnh, chẳng hạn như các loại hạt, quả bơ và dầu ô liu, giúp cân bằng hormone và phục hồi cơ.

Thay đổi lối sống không lành mạnh

Đứng dậy và đi lại mỗi giờ: Thậm chí chỉ cần đi lại trong vài phút cũng có thể cải thiện lưu thông máu.

Tăng cường hoạt động hàng ngày: đi bộ nhanh và đạp xe là những lựa chọn tốt.

Đảm bảo chất lượng giấc ngủ: Quá trình phục hồi và phát triển cơ bắp diễn ra trong khi ngủ. Nếu bạn không ngủ ngon, quá trình tập luyện của bạn sẽ trở nên vô ích.

Mẹo: Đừng thức khuya để xem phim truyền hình, cơ bắp của bạn đang chờ bạn phục hồi vào ban đêm.

