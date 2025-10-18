Mình vẫn nhớ, mỗi độ thu về, nhà lại ngập hương lê chín ngọt dịu. Ngoài hiên, gió se se và nắng như mật. Trong bếp, mẹ đang hấp lê, mùi thơm lẩn trong hơi nước ấm khiến gian nhà thân thương đến lạ.

Hồi nhỏ mình chẳng hiểu sao mẹ cứ bảo:

"Trời hanh rồi, ăn lê hấp mật ong đi, để da đỡ khô, cổ đỡ rát, đêm ngủ không ho".

Lúc ấy chỉ thấy ngon, chứ chẳng biết đó là món "kem dưỡng ẩm tự nhiên" mà mẹ vẫn âm thầm dùng để chăm da, chăm phổi cho cả nhà mỗi khi mùa thu - đông đến.

Lê hấp mật ong - Món ăn nhỏ, công dụng lớn hơn cả mỹ phẩm

Giờ lớn lên, khi đã từng thử không biết bao nhiêu loại kem dưỡng, mặt nạ, serum cấp ẩm… mình mới nhận ra: Lê hấp mật ong đơn giản vậy mà kỳ diệu đến lạ.

Lê vốn là loại quả có tính mát, vị ngọt thanh, giúp thanh phế, nhuận táo, sinh tân dịch, nói dễ hiểu là làm mát phổi, giảm khô da, làm dịu niêm mạc họng.

Còn mật ong thì lại là "thần dược" giữ ẩm tự nhiên, có khả năng kháng khuẩn, làm dịu cổ họng và dưỡng ẩm cho da.

Khi kết hợp lại, chúng trở thành món ăn ấm áp mà hiệu quả như một loại "kem dưỡng ẩm tự nhiên" từ bên trong, không chỉ cho phổi khỏe mà còn cho làn da được "uống nước sạch, giàu dinh dưỡng".

Lê hấp mật ong - Món quà cho những ai dễ khô da, khô họng

Nếu để ý, bạn sẽ thấy: Mùa thu không chỉ làm lá khô, mà còn khiến da, cổ họng và cảm xúc con người cũng hanh lại.

Chúng ta dễ khô môi, khô da, khô giọng và đôi khi cả lòng cũng trở nên cằn cỗi vì mệt mỏi, vì áp lực.

Những lúc như vậy, một bát lê hấp mật ong nghi ngút khói có thể chữa được nhiều thứ hơn ta tưởng.

Vị ngọt thanh, hơi cay dịu của gừng, cái mềm mọng của lê hòa quyện trong vị mật ong. Tất cả như làm dịu đi khô rát trong cổ, ấm lại những góc lạnh trong tim.

Không phải ngẫu nhiên mà người xưa coi lê hấp mật ong là "vị thuốc quý của mùa thu":

- Giúp giảm ho khan, rát họng, nhất là với người nói nhiều hoặc trẻ nhỏ.

- Dưỡng phổi, cấp ẩm cho da khô, môi nứt nẻ.

- Thanh nhiệt, mát gan, giảm mụn do nóng trong.

- Và đặc biệt tốt cho phụ nữ tiền mãn kinh, khi cơ thể bắt đầu "thiếu nước", da khô, tóc xơ, cổ họng dễ rát.

Cách làm lê hấp mật ong ấm từ tay, thơm đến lòng

Nguyên liệu:

1 quả lê (nên chọn lê Hàn Quốc, lê đường hoặc lê ta chín vừa)

2 thìa mật ong nguyên chất

Vài lát gừng tươi

Một nhúm muối hạt nhỏ

Cách làm:

Cắt phần đầu quả lê, khoét lõi bỏ hạt.

Cho mật ong, gừng và chút muối vào giữa quả lê, đậy nắp lại.

Hấp cách thủy 20-25 phút cho đến khi lê mềm, tỏa hương thơm nhẹ.

Ăn cả nước và cái khi còn ấm, tốt nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Chỉ cần thế thôi, là đủ để cơ thể "uống ẩm", da dịu lại, cổ họng trơn tru hơn.

Một bát lê hấp, nhiều cách yêu thương

Ở quê mình, mẹ hay làm lê hấp mật ong mỗi khi nhà có người ho, hoặc khi trời đột ngột chuyển gió. Còn giờ, mình cũng làm món này cho con, không chỉ để con đỡ khô họng, mà như một cách truyền lại yêu thương bằng hương vị. Còn mình thì được dưỡng ẩm da từ bên trong.

Không cần quá nhiều thời gian, chỉ một quả lê, vài thìa mật ong là đã có một món vừa là thuốc, vừa là quà.

Thứ "kem dưỡng ẩm" ngọt lành ấy không bán ở siêu thị, không đóng hộp, không quảng cáo rầm rộ, nhưng lại có sức chữa lành hơn bất cứ thứ gì khác.

Bí quyết nhỏ để món lê hấp phát huy hiệu quả

Ăn đều 3–4 lần/tuần trong những ngày hanh khô.

Có thể thêm táo đỏ, kỷ tử để bổ huyết, làm đẹp da.

Với người bị tiểu đường, có thể thay mật ong bằng đường phèn.

Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi vì mật ong có thể chứa vi khuẩn gây ngộ độc.

(Ảnh minh họa: Internet)