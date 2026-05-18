Chương Trạch Thiên gây bão thảm đỏ Cannes với dây chuyền sapphire Royal Blue 88,88 carat: Khi "cô gái trà sữa" hóa thành phu nhân giới tinh hoa

Trong dàn khách mời sao Hoa ngữ tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 năm nay, Chương Trạch Thiên - phu nhân của tỷ phú Lưu Cường Đông (nhà sáng lập tập đoàn JD.com) là cái tên gây bàn tán sôi nổi nhất trên các diễn đàn Trung Quốc và quốc tế. Cô không phải diễn viên, không phải đại sứ thương hiệu chính thức của Chopard, không tham gia bộ phim được trình chiếu. Nhưng sự xuất hiện của cô khiến cả mảng tin tức thời trang Cannes 2026 phải "nhường" một góc.

Lý do nằm ở chiếc dây chuyền cô đeo trên cổ. Theo các bài đăng đầu tiên trên RedNote - nền tảng mạng xã hội đang lên ngôi tại Trung Quốc, chiếc dây chuyền có viên đá chính là sapphire Ceylon Royal Blue 88,88 carat cắt cushion, kết hợp với 50,86 carat kim cương cắt tròn brilliant và hình giọt nước (pear). Toàn bộ thiết kế nằm trong bộ sưu tập Red Carpet 2026 với chủ đề "Miracles" mà Chopard - đối tác chính thức gần 20 năm của Cannes đã hé lộ ngay trước thềm liên hoan phim.

Theo Harper's Bazaar, mẫu vòng cổ này được Caroline Scheufele, Đồng Chủ tịch kiêm Giám đốc Nghệ thuật của Chopard giới thiệu như "cuộc gặp gỡ đầy thi vị giữa mặt đất và bầu trời". Được chế tác từ vàng trắng khai thác theo tiêu chuẩn bền vững, thiết kế nổi bật với viên sapphire Royal Blue 88 carat ở vị trí trung tâm, biểu tượng cho những bí ẩn sâu thẳm của trái đất. Bao quanh viên đá là những tầng sapphire và aquamarine đổ xuống như dòng thác ánh sáng, điểm xuyết bởi những tia sáng kim cương.

Sự lựa chọn 88,88 carat - con số tượng trưng cho phát tài và may mắn trong văn hóa Hoa ngữ cũng là một dụng ý tinh tế của Chopard khi trao tác phẩm này cho một khách mời người Hoa.

Sapphire Royal Blue 88,88 carat: "Hiện tượng địa chất" mà thế giới phải trầm trồ

Để hiểu vì sao một chiếc dây chuyền lại có thể "lấn át" cả thảm đỏ Cannes, cần biết một chút về thứ đá quý đang ngự trị nơi cổ Chương Trạch Thiên.

"Royal Blue" không phải tên một loại đá - đó là một thuật ngữ phân hạng màu sắc cao cấp nhất dành cho sapphire xanh. Theo Sotheby's, "Royal Blue" là một danh xưng được mong muốn dành riêng cho những viên đá có chất lượng màu sắc cao nhất, màu xanh đậm, bão hòa cao, với sắc tím phớt nhẹ tạo nên chiều sâu đặc trưng. Trên thị trường đá quý quốc tế, chỉ những viên sapphire vượt qua tiêu chí khắt khe của các phòng giám định hàng đầu như SSEF (Thụy Sĩ), Gübelin, hoặc GRS mới được dán nhãn "Royal Blue".

"Ceylon" là tên gọi cũ của Sri Lanka và là xuất xứ vàng trong giới sưu tầm sapphire. Theo Saigon Jewellery, Sri Lanka được biết đến nhiều nhất với những viên đá quý kích thước lớn, đặc biệt là Sapphire. Thị trấn Rakwana ở miền nam Sri Lanka đã được biết đến trong nhiều thập kỷ như một nguồn cung cấp Royal Blue Sapphire chất lượng hàng đầu. Trong giới đá quý thế giới, một viên Blue Sapphire đến từ mỏ Rakwana là cho biết ngay về giá trị và chất lượng.

Và bây giờ là phần khiến những ai hiểu đá quý phải lặng đi: Kích thước 88,88 carat.

Để dễ hình dung, một viên sapphire 5 carat đã được bán với mức giá khá cao trên thị trường, còn phổ biến chỉ ở khoảng từ 1 đến 3 carat với các loại trang sức làm đẹp. Trọng lượng carat lớn của đá Sapphire là rất hiếm. Đa số những viên sapphire được dùng làm nhẫn cưới của giới giàu có kể cả nhẫn đính hôn nổi tiếng 12 carat của Công nương Diana, sau này trao lại cho Vương phi Kate Middleton cũng chỉ ở quanh ngưỡng 10-15 carat. Một viên sapphire 88,88 carat đạt đẳng cấp "Royal Blue" từ "Ceylon" gần như là một hiện tượng địa chất.

Sapphire đã là một trong những loại đá quý có hiệu suất đầu tư tốt nhất tại các sàn đấu giá. Kể từ năm 2024, 19 món trang sức sapphire hàng đầu đã được bán với tổng giá 12 triệu USD, cao hơn 169% so với mức ước tính cao nhất là 4,5 triệu USD. Với những thông số trên, nhiều chuyên trang trang sức quốc tế ước tính giá trị của chiếc dây chuyền Chương Trạch Thiên đeo có thể lên tới hàng chục triệu USD tức hàng trăm tỷ đồng.

Vì sao "Royal Blue" Ceylon khác với những sapphire xanh thông thường?

Đây là phần kiến thức mà các nguồn quốc tế thường nhấn mạnh khi nói về vẻ đẹp đặc trưng của sapphire Ceylon:

Thứ nhất, chiều sâu màu. Sri Lanka được biết đến với sapphire có sắc cornflower blue (xanh hoa ngô) và những viên royal blue đậm, rực rỡ từ các mỏ chọn lọc. Đây là nguồn cung sapphire chất lượng cao đáng tin cậy với lịch sử khai thác kéo dài hơn 2.500 năm. Khác với sapphire có thể có sắc xanh "phẳng" và khô, Royal Blue Ceylon thường có hiệu ứng "velvety silk" tức là độ óng mượt như nhung nhờ cấu trúc tinh thể đặc biệt.

Thứ hai, độ trong vắt. Sapphire Ceylon thường có độ trong cao hơn so với các nguồn khác như Myanmar (Burma) hay Madagascar cho phép ánh sáng đi xuyên qua viên đá, tạo ra hiệu ứng "lửa" rực rỡ khi quay dưới ánh đèn flash thảm đỏ.

Thứ ba, lịch sử. Những viên sapphire xanh lớn nhất thế giới hầu hết đều có xuất xứ Sri Lanka: "Blue Giant of the Orient" (466 carat), "Logan Blue Sapphire" (423 carat), "Blue Belle of Asia" (400 carat). Nói cách khác, một viên Royal Blue Ceylon cỡ lớn không chỉ là một viên đá, nó là một tác phẩm có "phả hệ" văn hóa.

Thứ tư, kiểu cắt Cushion. Đây là kiểu cắt cổ điển kết hợp giữa hình vuông và hình tròn, có các góc bo mềm, tạo cảm giác "đệm" (cushion). Kiểu cắt này được giới sưu tầm đặc biệt ưa chuộng cho các viên đá quý lớn vì nó giữ tối đa khối lượng đá thô đồng thời tối ưu hóa khả năng phản xạ ánh sáng phù hợp hoàn hảo với một viên 88,88 carat cần "trình diễn" mọi tia lửa của mình.

Tạo hình thảm đỏ: Khi trang sức trị giá hàng triệu đô được "kiểm soát" bằng nguyên tắc quiet luxury

Điều thú vị nhất ở tổng thể look của Chương Trạch Thiên không phải là viên sapphire khổng lồ mà là cách toàn bộ phần còn lại được tiết chế để viên đá có không gian "thở".

Theo chia sẻ của ekip trang điểm trên RedNote, "trọng tâm trang điểm là lớp nền và sắc khí tốt, giữ nguyên đặc điểm tự nhiên của khách hàng, tránh cảm giác 'mặt nạ' do trang điểm dày tạo ra. Phần tóc lần đầu thử cho cô tạo hình ép sát da đầu (slick-back), tạo cảm giác cao cấp thư thái. Thực ra người châu Á hoàn toàn có thể mạnh dạn thử kiểu này, rất cao cấp và thời thượng. Tất nhiên xương mặt của 'Cô gái Trà Sữa' rất ưu việt, hoàn toàn cân được".

Đây chính là cẩm nang stylist dành cho những ai sắp đeo một món trang sức siêu cao cấp: Nếu món chính đã "hét lên", tất cả những thứ còn lại phải "thì thầm". Một viên sapphire 88,88 carat đã đủ để hút mọi ánh nhìn, nếu kiểu tóc bồng bềnh, makeup đậm và trang phục cầu kỳ, tổng thể sẽ trở nên "ồn ào" và viên đá mất đi vị thế trung tâm.

Kiểu tóc slick-back (ép sát da đầu, búi gọn phía sau) làm lộ trọn vẹn đường cổ nơi viên sapphire ngự trị. Lớp nền căng bóng, mắt nhẹ nhàng, môi tông trung tính giúp tổng thể gương mặt trông tự nhiên, không cạnh tranh với viên đá. Đó là quiet luxury đúng nghĩa: Đắt giá ở những gì người ta nhìn thấy, nhưng ngay cả sự đắt giá ấy cũng không cần phải gào lên.

Để hiểu vì sao khoảnh khắc Cannes này lại có ý nghĩa đặc biệt với Chương Trạch Thiên, cần nhìn lại hành trình của cô.

Chương Trạch Thiên từng gây sốt tại Trung Quốc từ khi còn là thiếu nữ nhờ bức ảnh cầm ly trà sữa lan truyền rộng rãi trên mạng, từ đó gắn liền với biệt danh "hot girl trà sữa". Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, cô theo học tại Đại học Thanh Hoa - một trong những trường đại học danh giá nhất Trung Quốc. Hiện tại, cô là vợ của Lưu Cường Đông, nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử JD.com, đồng thời được biết đến là một trong những nữ tỷ phú trẻ tại quốc gia này.

Phong cách của Chương Trạch Thiên cũng thay đổi rõ rệt theo hướng quiet luxury - xu hướng thời trang đang rất được giới trẻ Trung Quốc yêu thích. Không còn hình ảnh ngọt ngào kiểu "thanh xuân học đường", cô hiện chuộng các thiết kế tối giản, màu trung tính, trang sức tinh tế và layout makeup nhẹ nhàng. Những năm gần đây, Chương Trạch Thiên dần xuất hiện với hình ảnh của một nữ doanh nhân và nhà đầu tư nhiều hơn là "hot girl trà sữa" nổi tiếng mạng xã hội.

Đầu năm 2024, Chương Trạch Thiên gây chú ý khi được vinh danh là cựu nữ sinh giàu có nhất của Đại học Thanh Hoa, với khối tài sản ước tính khoảng 60 tỷ NDT (tương đương 232 tỷ đồng tại thời điểm đó). Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào tháng 1/2026, cô cũng gây chú ý khi xuất hiện bên cạnh các lãnh đạo và doanh nhân quốc tế. Ngoài các hoạt động đầu tư, Chương Trạch Thiên thời gian gần đây còn gây chú ý khi thực hiện podcast cá nhân, trò chuyện cùng nhiều khách mời thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thời trang, đời sống và phát triển bản thân.

Trước thảm đỏ vài ngày, cô cũng đã xuất hiện tại Chopard Ladies' Dinner - bữa tiệc tối kín được xem là một trong những private dinner mang màu sắc "giới tinh hoa" bậc nhất mùa Cannes. Theo Sina, trong suốt bữa tiệc, Chương Trạch Thiên sử dụng tiếng Anh lưu loát để giao lưu cùng nhiều khách mời quốc tế, đồng thời trao đổi về sự giao thoa giữa thị trường Trung Quốc với thời trang và nghệ thuật. Cách trò chuyện điềm tĩnh, tự tin của cô được nhận xét cho thấy hình ảnh trưởng thành hơn hẳn so với thời còn được biết đến với biệt danh "hot girl trà sữa".

Khoảnh khắc cô đeo dây chuyền 88,88 carat trên thảm đỏ Cannes không phải với tư cách diễn viên, không phải đại sứ chính thức, mà với tư cách một phu nhân giới tinh hoa được Chopard tin tưởng trao tác phẩm cao cấp nhất bộ sưu tập 2026 chính là dấu chấm kết cho hành trình tái định vị hình ảnh kéo dài gần một thập kỷ.

Bài học cho phụ nữ Á Đông yêu trang sức: "Quiet luxury" không phải tối giản, mà là biết im đúng lúc

Câu chuyện thảm đỏ của Chương Trạch Thiên mang đến vài bài học rất thực tế cho phụ nữ Á Đông yêu trang sức:

Một, trang sức cao cấp luôn cần "nền" tiết chế. Khi bạn đầu tư vào một món trang sức có giá trị, đừng "mặc thêm" những món khác cùng đẳng cấp để cạnh tranh. Quy tắc "một điểm nhấn duy nhất" là quy tắc vàng của giới phu nhân thượng lưu.

Hai, kiểu tóc và đường cổ áo quyết định 50% hiệu quả trang sức. Một sợi dây chuyền dù đẹp đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu bị mái tóc xõa che khuất hoặc bị cổ áo cầu kỳ "đè bẹp". Tóc búi gọn, cổ áo trễ nhẹ hoặc cổ V đơn giản là khung tranh hoàn hảo cho mọi viên đá quý.

Ba, người châu Á hoàn toàn xứng đáng với những món trang sức đẳng cấp quốc tế. Trong nhiều năm, giới mộ điệu phương Tây đã chiếm lĩnh các thảm đỏ trang sức cao cấp. Sự xuất hiện của Chương Trạch Thiên cùng các nữ minh tinh khác như Phạm Băng Băng, Củng Lợi, Lý Vũ Xuân chứng minh rằng phụ nữ châu Á không chỉ "đủ tầm" mà còn có thể tạo nên một thẩm mỹ riêng, kết hợp giữa kỹ thuật chế tác phương Tây và cốt cách phương Đông.

Bốn, biết giá trị của thứ mình đeo. Một viên sapphire Ceylon Royal Blue 88,88 carat không chỉ là một viên đá đắt tiền, nó là một câu chuyện về địa chất, văn hóa, lịch sử khai thác kéo dài 2.500 năm. Một người phụ nữ thực sự thượng lưu không chỉ biết món đồ ấy trông như thế nào mà còn biết nó là gì, đến từ đâu, ý nghĩa ra sao. Đó là sự khác biệt giữa "đeo hàng hiệu" và "thưởng đá quý".

Nhìn Chương Trạch Thiên đứng trên thảm đỏ Cannes 2026, với viên sapphire 88,88 carat tỏa sáng nơi cổ áo, cử chỉ điềm tĩnh, ánh mắt thân thiện nhưng không nịnh nọt, người ta có thể cảm nhận rất rõ một điều: Danh xưng "phu nhân giới tinh hoa" không phải có được chỉ nhờ vào người chồng tỷ phú.

Nó là kết quả của một quá trình học cách im lặng giữa một thế giới ồn ào, học cách biến mất để các tác phẩm nghệ thuật xung quanh được trở thành nhân vật chính, học cách trở nên đắt giá mà không cần phải gào lên rằng mình đắt giá.

Trên cây cầu sự nghiệp công khai của Chương Trạch Thiên, từ ly trà sữa của thời nữ sinh đến viên sapphire Royal Blue của tuổi 32, mỗi "phụ kiện" đều phản ánh một giai đoạn nhận thức. Và đó có lẽ là điều thú vị nhất của thú chơi trang sức cao cấp: Chúng không chỉ là tài sản, chúng là những cột mốc rất riêng tư trong hành trình một người phụ nữ trở thành chính mình.