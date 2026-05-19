Nhìn phú bà Ngọc Loan mê mẩn cắm atiso khổng lồ, cư dân mạng xuýt xoa "yêu cầu" mở ngay lớp dạy cắm hoa vì gu quá đỉnh

Mấy ngày gần đây, một đoạn clip ngắn trên TikTok của Ngọc Loan - mỹ nhân quê Kon Tum, từng được mệnh danh là "khuôn mặt đẹp nhất The Face Việt mùa đầu" đang khiến cộng đồng yêu thẩm mỹ "đứng hình" theo đúng nghĩa đen. Trong clip, cô tỉ mỉ cắm một bình hoa với chủ đạo là... những bông atiso tím nhạt. Vâng, đúng là atiso - loại "rau củ" mà các bà nội trợ Đà Lạt vẫn dùng để hầm canh, nay được Ngọc Loan biến thành nhân vật chính của một bình hoa đẹp đến nao lòng.

Phía dưới clip, hàng trăm bình luận đổ về: "Mở lớp dạy đi chị ơi", "Sao có người vừa giàu vừa có gu thế nhỉ", "Chị Loan ơi, em sẵn sàng đăng ký workshop, học phí bao nhiêu cũng được". Có người tag cả bạn bè vào với câu "thấy chưa, cắm hoa là phải kiểu này nè". Một số chị em làm wedding planner còn lưu lại clip để... lấy cảm hứng cho mùa cưới sắp tới.

Câu hỏi đặt ra: Vì sao một bình hoa atiso vốn dĩ rất "lạ" trong văn hóa cắm hoa Việt Nam lại có sức hút mạnh đến thế? Và vì sao hình ảnh Ngọc Loan cắm hoa lại "match" với hình ảnh phú bà đến từng khung hình?

Khi atiso không còn là rau, mà là một tuyên ngôn về gu thẩm mỹ

Trước hết, phải nói về chính loài hoa được Ngọc Loan chọn. Atiso tên khoa học là Cynara cardunculus var. scolymus, thuộc họ Cúc là một loài thực vật mà người Việt phần lớn biết đến qua món ăn: Canh atiso hầm xương, trà atiso giải nhiệt, atiso đỏ ngâm đường. Nhưng ở góc nhìn quốc tế, atiso lại có một đời sống hoàn toàn khác.

Theo FiftyFlowers, một nhà cung cấp hoa cưới uy tín tại Mỹ, hoa atiso (còn được gọi là Ornamental Artichoke hay Globe Artichoke) tượng trưng cho sự phong phú, kiên cường và độc đáo. Kết cấu mạnh mẽ và hình dáng điêu khắc của loài hoa này tạo nên chiều sâu cho những điểm nhấn phong cách rustic, bouquet hiện đại và các tác phẩm hoa mang tính trình diễn. Lớp lá xanh sage chuyển sang nâu của bông hoa được điểm xuyết bởi phần "hoa thật" màu xanh tím nhạt (lavender blue) ở đỉnh khiến atiso trở thành một trong những loài hoa độc đáo và đẹp nhất để đưa vào các bouquet cưới hoặc tác phẩm hoa cho tiệc mùa hè.

Tức là cái mà ta vẫn quen gọi là "bông atiso để hầm canh" khi để cho hoa nở thật sự, sẽ bung ra một bông hoa tím-xanh rất kỳ ảo, gần giống hoa kế (thistle), tạo cảm giác vừa hoang dã vừa tinh tế. Trên các trang chuyên về thiết kế hoa quốc tế như Pinterest, Etsy, từ khóa "artichoke bouquet wedding" đã có hàng nghìn ý tưởng từ bó hoa cô dâu rustic chic cho đến điểm nhấn bàn tiệc theo phong cách Provence (Pháp), Tuscany (Ý). Đây là một xu hướng đã âm thầm lên ngôi trong giới wedding designer cao cấp suốt vài năm gần đây.

Nói cách khác, việc Ngọc Loan chọn atiso để cắm không phải ngẫu hứng. Đó là một lựa chọn có gu, có kiến thức về xu hướng floral design quốc tế, có sự gan dạ thẩm mỹ để dùng một thứ "không truyền thống" làm tâm điểm, và có sự tự tin để không phải chạy theo "hoa hồng - hoa ly - hoa lan" như đa số bình hoa Việt thường thấy.

Cắm hoa - kỹ năng "thầm lặng" của các phú bà thời thượng

Để hiểu vì sao mạng xã hội Việt Nam đang say đắm trào lưu cắm hoa của các phú bà, phải nhìn rộng ra một chút.

Theo Vogue, "cắm hoa là một trong những kỹ năng tất cả học viên nữ tại các finishing school Thụy Sĩ phải thành thạo, bên cạnh sắp bàn tiệc, tư thế và giao tiếp xã hội". Cắm hoa cũng không đơn giản là biết đặt hoa vào lọ mà là phải hiểu mùa nào cắm hoa gì, cắm ra sao để tôn kiến trúc nhà, phù hợp tone màu nội thất và tạo ra cảm xúc cho khách đến chơi. Finishing school tạm dịch là học viện thanh lịch hay trường học hoàn thiện, là nơi đào tạo các tiểu thư khuê các và sau này là các nàng dâu thượng lưu của giới quý tộc châu Âu suốt từ thế kỷ 19. Cùng với pháp tắc bàn ăn, thư pháp, ngoại ngữ và nghi thức xã giao, cắm hoa được coi là một trong những kỹ năng bắt buộc mà một quý cô thượng lưu phải nắm vững.

Vì sao? Bởi cắm hoa không chỉ là... cắm hoa. Đó là phép thử của rất nhiều phẩm chất ẩn dưới bề mặt:

Một, sự kiên nhẫn. Một bình hoa đẹp không thể "cắm vội". Phải biết tỉa cành, biết canh tỷ lệ, biết khi nào cần đưa cành lên cao, khi nào cần bỏ bớt một bông để cả bình "thở".

Hai, gu thẩm mỹ. Hoa gì hợp với bình gì, màu hoa nào hợp với tone tường nhà, hoa mùa nào hợp với cảm xúc của khách đến chơi. Đây là những thứ không thể "học cấp tốc" được, chúng đến từ năm tháng quan sát và trau dồi.

Ba, sự chăm chút không gian sống. Một người phụ nữ chịu khó cắm hoa cho căn nhà của mình ngay cả khi không có khách là người thực sự trân trọng không gian sống của bản thân. Đây là phẩm chất rất quý trong văn hóa quý tộc châu Âu xưa, và đang được giới phú bà châu Á ngày nay tìm lại.

Bốn, sự cân bằng cuộc sống. Một người phụ nữ đủ thời gian và đủ tĩnh tại để ngồi cắm một bình hoa, là người không bị cuộc đời cuốn theo cơn vội vàng kim tiền. Đó là dấu hiệu của một đời sống đã có chỗ cho cái đẹp.

Đây chính là lý do vì sao nhìn quanh, các nàng dâu hào môn và "phú bà" nổi tiếng Việt Nam đều có một điểm chung: Họ cắm hoa. Từ MC Mai Ngọc, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Đỗ Hà đến Hương Liên – mỹ nhân 2k2 vừa tổ chức đám cưới với thiếu gia, ai cũng từng có khoảnh khắc "cắm hoa thư thái trong biệt thự triệu đô" được lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh ấy đẹp không phải vì bình hoa mà vì toàn bộ thông điệp ngầm mà nó truyền đi: Tôi có thời gian, tôi có gu, tôi có sự tĩnh tại, tôi đang sống cuộc đời mà nhiều phụ nữ khác mơ ước.

Vì sao gu cắm hoa của Ngọc Loan lại "đỉnh" hơn người?

Quay lại câu chuyện chính. Trong số rất nhiều "phú bà" Việt đang lan tỏa thú chơi cắm hoa, vì sao bình hoa atiso của Ngọc Loan lại được cộng đồng mạng yêu thích đến mức xin "mở lớp"?

Vài lý do nhìn ra rất rõ.

Đầu tiên là sự can đảm chọn nguyên liệu. Đa số phú bà Việt khi cắm hoa vẫn chọn hoa hồng, hoa sen, hoa cẩm chướng, hoa cúc, hoa baby - những lựa chọn "an toàn" và đẹp một cách quen thuộc. Ngọc Loan chọn atiso, một thứ rau-củ-có-thể-thành-hoa và biến nó thành nhân vật chính. Đây là kỹ thuật mà giới floral designer quốc tế gọi là "focal point unconventional" (điểm nhấn không truyền thống) chỉ những người có gu vững vàng mới dám làm, vì nếu kết hợp dở, bình hoa sẽ trông kỳ quặc thay vì sáng tạo.

Thứ hai là sự hiểu biết về tỷ lệ và texture. Bông atiso có kết cấu rất "chunky" tròn, đầy đặn, gai góc. Để cắm cùng, Ngọc Loan kết hợp những cành mảnh, mềm, đường nét tự nhiên tạo ra sự đối lập texture rất tinh tế. Đây là nguyên lý cơ bản của floral design Bắc Âu hiện đại: "Hard meets soft" cứng gặp mềm, thô gặp mịn, mạnh gặp dịu. Một người không học bài bản về floral design khó mà tự nhiên có được cảm giác này.

Thứ ba là tone màu. Atiso có ánh xanh sage chuyển sang tím-xanh nhạt khi nở một dải màu rất khó "match". Nhưng nhìn vào bình hoa của Ngọc Loan, cô đã chọn được những cành phụ có sắc xanh-xám rất hài hòa, không tranh giành với atiso mà lại tôn được màu chủ đạo. Đây là cảm giác về palette, thứ mà các finishing school dạy bằng cả tuần lễ. Sự kết hợp giữ hoa atiso khổng lồ, cúc mẫu đơn, mẫu đơn, salix liễu xoăn, cây khói, một vài nhành lan tím để có độ rủ lẫn hài hòa màu sắc.

Thứ tư là bối cảnh. Bình hoa được đặt trong một không gian sống có gu, ánh sáng tự nhiên, tone trung tính, vài món nội thất tinh tế phía sau. Cách bày hoa trong không gian quan trọng không kém cách cắm hoa. Và Ngọc Loan rõ ràng là người hiểu rất rõ nguyên lý này.

Ngọc Loan - "phú bà" được yêu mến vì hành trình tự tay làm mọi thứ

Để hiểu vì sao bình hoa của Ngọc Loan có sức cuốn đến vậy, phải nhìn rộng ra một chút về chính nhân vật này.

Ngọc Loan (sinh năm 1993, quê Kon Tum) bắt đầu được biết đến khi tham gia The Face Vietnam năm 2016, là học trò cưng của Phạm Hương và lọt Top 5 mùa đầu tiên với gương mặt xinh đẹp, thần thái cuốn hút. Trái với dự đoán của nhiều người, cô không lấn sân showbiz mà tập trung xây dựng cuộc sống riêng kín tiếng. Sau khi rút lui khỏi showbiz, Ngọc Loan chuyển sang làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ và hiện đang giữ vị trí quản lý của một bệnh viện thẩm mỹ có tiếng.

Thời gian gần đây, Ngọc Loan viral hơn trên TikTok bởi những video ghi lại cuộc sống trong biệt thự xa hoa. Cô nhận nhiều lời khen bởi tài nữ công gia chánh, nấu ăn và bày biện trang trí bàn tiệc đẹp mắt, tỉ mỉ. Bên cạnh đó, Ngọc Loan cũng thể hiện sự khéo léo, tinh tế của mình qua cách cắm hoa, tỉa hoa quả theo hình long phụng cầu kỳ. Điều này khiến không ít người bất ngờ bởi cô sở hữu vibe phú bà giàu có nhưng lại rất khéo tay, thích tự làm những điều nhỏ nhất thay vì thuê người.

Đây mới là phần đáng yêu nhất của hành trình Ngọc Loan và lý do vì sao cô được lòng cư dân mạng đến vậy. Trong khi nhiều phú bà chọn cuộc sống "thuê người làm hết" từ nấu ăn, cắm hoa, đến trang trí nhà cửa, Ngọc Loan lại đi ngược lại. Cô tự tay trang trí nhà cửa mỗi dịp lễ Tết, biết làm rất nhiều loại bánh và thường quay lại quy trình để chia sẻ với mọi người. Mâm cỗ do Ngọc Loan cắt tỉa rau củ quả từng gây "chấn động" mạng xã hội. Mặc váy màu gì thì làm bánh hoa văn kiểu đó. "Phú bà" thường cắm hoa và làm các món ăn theo mùa.

Gần đây, Ngọc Loan còn gia nhập bộ môn đan túi pha lê bằng đá nhân tạo và chia sẻ: "Có ai giống Loan không? Ban ngày đi làm bục mặt ra tối về còn lọ mọ xỏ hạt đan túi. Cơ mà làm bộ môn này cũng giải trí phết". Một phú bà "đi làm bục mặt" xong tối về "lọ mọ xỏ hạt", đó là hình ảnh khiến người ta thấy gần gũi và được truyền cảm hứng hơn nhiều so với hình ảnh phú bà chỉ biết khoe đồ hiệu trên Instagram.

Nhìn vào hình ảnh Ngọc Loan cắm bình hoa atiso, nhiều phụ nữ Việt nhất là những người đang ở giai đoạn 25-40 tuổi có thể tự hỏi: "Mình có thể bắt chước được không?".

Câu trả lời rất ngắn: Được chứ!

Bạn không cần biệt thự triệu đô. Bạn không cần làm dâu hào môn. Bạn không cần là Top 5 The Face. Cắm hoa ở cốt lõi của nó là một thái độ sống chứ không phải một biểu tượng giàu sang.

Vài gợi ý rất thực tế cho ai muốn bắt đầu:

- Hãy bắt đầu từ loài hoa rẻ và đẹp. Cúc nhánh, hoa cỏ đồng nội, hoa nhập theo mùa đều có giá vài chục nghìn cho một bó. Hãy quên hoa nhập khẩu đắt tiền, cái đẹp không nằm ở giá hoa, mà nằm ở cách bạn bày.

- Đầu tư một chiếc bình tốt. Một chiếc bình thủy tinh trong, hoặc một bình gốm tone trung tính (be, kem, xám xanh), giá khoảng 100-300 nghìn đồng sẽ là người bạn đồng hành lâu dài. Bình đẹp là 50% của bình hoa đẹp.

- Học một nguyên lý duy nhất: "Hoa cao bằng 1,5 đến 2 lần chiều cao bình". Đây là quy tắc cổ điển của floral design phương Tây. Cứ giữ nguyên tắc này, bình hoa của bạn sẽ tự nhiên có tỷ lệ đẹp.

- Đừng cắm quá nhiều loại hoa cùng lúc. Một loài hoa chính + hai loại phụ (một cành xanh + một bông điểm nhấn) là đủ. Phú bà cắm hoa thường rất tiết chế, không phải vì họ keo, mà vì họ hiểu rằng less is more.

- Hãy thử những thứ "không truyền thống" như Ngọc Loan đã làm. Cành olive, bông atiso, cành salix, cành hương thảo, thậm chí... vài cọng rau mùi tây dài. Không có quy tắc nào nói rằng "hoa cắm bình phải là hoa". Quy tắc duy nhất là bình hoa phải làm bạn thấy đẹp.

Đến cuối cùng, điều khiến cộng đồng mạng xao xuyến trước bình hoa của Ngọc Loan không phải là atiso, không phải là gu thẩm mỹ, không phải là biệt thự mà là một thông điệp ngầm: Rằng một người phụ nữ trưởng thành, có sự nghiệp, có gia đình, có bao nhiêu thứ phải lo vẫn dành buổi chiều của mình để ngồi cắm một bình hoa.

Đó là một sự lựa chọn. Cô có thể dành buổi chiều ấy để lướt điện thoại. Có thể dành để mua sắm online. Có thể dành để than vãn về công việc. Nhưng cô chọn cắm hoa. Chọn ngồi tỉ mỉ với những bông atiso. Chọn quay lại và chia sẻ với cộng đồng mạng không phải để khoe, mà để truyền cảm hứng.

Và cái thông điệp ngầm ấy có lẽ là thứ đáng học nhất từ các phú bà thời thượng không phải tủ đồ hiệu, không phải túi Hermès, không phải xế sang mà là thái độ dành thời gian cho cái đẹp. Bởi một người phụ nữ biết dành thời gian cho cái đẹp dù đó là một bình hoa, một tách trà, một cuốn sách hay một bữa cơm tự tay nấu, đều là người biết yêu chính mình.

Và đó, mới thực sự là phẩm chất khiến "phú bà" trở thành "phú bà". Còn nhà to, xe sang, đồ hiệu... chỉ là phần "bao bì" mà thôi.