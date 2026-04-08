Giải mã "ma lực" của Xanh Hoàng gia: Gam màu khiến cả thế giới thời trang bị "thôi miên"

Đã bao giờ bạn thắc mắc vì sao trong những sự kiện trọng đại nhất, từ Vương phi Kate, Công nương Diana cho đến cố Nữ hoàng Elizabeth II hay các vương hậu châu Âu đều ưu ái khoác lên mình sắc xanh thẳm chưa? Xanh hoàng gia (Royal Blue) chưa bao giờ rớt hạng khỏi danh sách những màu sắc kinh điển nhất.

Nó không đơn thuần là một sự lựa chọn thời trang an toàn, mà ẩn chứa ma lực xoa dịu sự lo âu, đồng thời toát lên khí chất cao ngút ngàn và sự tự tin tuyệt đối. Hãy cùng ngược dòng thời gian, mở bóng cửa tủ đồ vương giả để xem giới quý tộc đã biến sắc xanh này thành "vũ khí tối thượng" nâng tầm phong cách như thế nào nhé!

Vượt mặt cả vàng ròng, "Xanh Hoàng gia" có lai lịch khủng cỡ nào?

Để hiểu tại sao giới tinh hoa lại cuồng màu xanh thẳm đến vậy, chúng ta phải lùi về tận thế kỷ thứ 6 đến thứ 7 trước Công nguyên. Ngày đó, để pha ra được sắc xanh biếc này, người ta phải dùng đến ngọc lưu ly (Lapis Lazuli) - một loại đá quý siêu hiếm được khai thác từ những vùng núi hiểm trở. Giá trị của ngọc lưu ly lúc bấy giờ thậm chí còn đắt đỏ hơn cả vàng ròng. Thậm chí, trên chiếc mặt nạ vàng của Pharaoh Tutankhamun từ năm 1323 trước Công nguyên cũng đã ngập tràn sắc xanh này. Chính vì sự đắt đỏ và quý hiếm ấy, màu xanh thẳm nghiễm nhiên trở thành bảo chứng cho sự giàu có, quyền lực tối thượng và sự thuần khiết mang tính thần thánh.

Trải qua nhiều thế kỷ, các vị vua chúa luôn biết cách mượn màu sắc để khẳng định cái uy của mình. Nếu Vua Louis XIV của Pháp - "Vua Mặt Trời" từng dùng sắc xanh để dệt nên hình ảnh một vị quân vương lộng lẫy, thì cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II lại coi trang phục xanh như một cách thị uy mềm mỏng nhưng đầy quyền lực. Đến tận ngày nay, khi thế giới thời trang đã trải qua muôn vàn biến thiên, màu xanh hoàng gia vẫn chễm chệ ở ngôi vương, được thế hệ đi sau như Vương phi Kate hay Thân vương William diện mải miết từ năm này qua tháng nọ mà không bao giờ nhàm chán.

Biểu tượng vĩnh cửu của Vương thất Anh: Từ chiếc nhẫn huyền thoại đến những bộ cánh "All-Blue" kinh điển

Nhắc đến xanh hoàng gia, hình ảnh đầu tiên nảy số trong đầu giới mộ điệu chắc chắn là chiếc nhẫn đính hôn huyền thoại. Viên sapphire xanh Sri Lanka 12 carat bao quanh bởi 14 viên kim cương không chỉ là tuyệt tác của Garrard, mà còn là kỷ vật truyền đời. Năm 1981, Công nương Diana đã diện bộ suit xanh navy thanh lịch mua tại Harrods trong ngày công bố đính hôn, tay đeo chiếc nhẫn sapphire rực rỡ. Gần 3 thập kỷ sau, tháng 11/2010, Vương phi Kate hoàn hảo viết tiếp câu chuyện truyền thống đó khi diện chiếc váy lụa Issa London màu xanh biếc, đeo trên tay đúng chiếc nhẫn của mẹ chồng, cười rạng rỡ như bước ra từ một bức tranh. Sắc xanh năm ấy đã thực sự trở thành một biểu tượng của sự tiếp nối và tình yêu.

Không chỉ trong lễ đính hôn, xanh hoàng gia còn theo chân các thành viên Vương thất Anh trong mọi khoảnh khắc. Bạn có nhớ sự kiện Ngày Khối thịnh vượng chung 2026? Vương phi Kate đã mix&match đỉnh cao với chiếc áo choàng Catherine Walker, đội mũ ton-sur-ton và cầm chiếc túi Strathberry họa tiết da cá sấu siêu tinh tế. Hay như chuyến công du đến Belize năm 2022, cô diện chiếc váy hoa nhí Tory Burch màu xanh dương đậm chất nhiệt đới, khéo léo dùng thời trang để làm ngoại giao vì màu sắc này trùng khớp với quốc kỳ nước chủ nhà.

Thú vị hơn nữa, tình yêu với màu xanh dường như ăn sâu vào DNA của gia đình này. Hình ảnh Thân vương William và tiểu Hoàng tử George mặc áo len xanh đồng điệu đón Công chúa Charlotte chào đời từng khiến bao trái tim tan chảy vì quá đỗi bình dị và ấm áp. Thậm chí, cố Nữ hoàng Elizabeth II - biểu tượng thời trang của nước Anh còn kỹ tính đến mức dùng chiếc ô trong suốt viền xanh của thương hiệu Fulton chỉ để match hoàn hảo với set đồ đang mặc khi đi dạo dưới mưa London. Những tiểu tiết ấy chứng minh rằng, với họ, xanh hoàng gia không chỉ là áo quần, mà là sự tinh tế đến từng milimet.

Quý tộc châu Âu và những món trang sức xanh thẳm đẹp đến nín thở

Sức hút của xanh hoàng gia không chỉ dừng lại ở biên giới nước Anh mà còn lan tỏa khắp các cung điện châu Âu. Vương hậu Silvia của Thụy Điển từng khiến cả thế giới lóa mắt tại lễ trao giải Nobel khi diện bộ trang sức Leuchtenberg Sapphire Parure. Đây không phải món đồ mua vội ở tiệm kim hoàn, mà là báu vật có từ thời Napoleon, truyền tay qua bao thế hệ để lọt vào bộ sưu tập của Hoàng gia Thụy Điển. Sự tráng lệ của những viên sapphire kết hợp cùng kim cương rực rỡ trên nền váy dạ hội khiến vẻ đẹp của Vương hậu càng thêm uy nghi, diễm lệ.

Sang đến Hà Lan, Vương hậu Maxima cũng chẳng kém cạnh khi đội chiếc vương miện The Dutch Sapphire Parure nặng trĩu lịch sử trong lễ đăng cơ của chồng năm 2013. Chiếc vương miện đính 600 viên kim cương và viên sapphire 44 carat đã làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Đôi khi, không cần đến trang sức quá đồ sộ, chỉ một thiết kế váy lụa trơn màu xanh dương thẳm như cách Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha diện trong chuyến thăm Hà Lan đầu năm 2024 cũng đủ toát lên sự nền nã, thanh tao mà khó có màu sắc nào sánh kịp. Hay như Vương nữ Caroline của Monaco, chỉ với sợi dây chuyền sapphire mài chóp nón mộc mạc từ thời mẹ mình Vương phi Grace Kelly kết hợp cùng đầm voan tím trầm, đã đủ phác họa lên bức chân dung của một quý bà thượng lưu thực thụ.

Có thể thấy, dù là những bộ suit quyền lực, những chiếc váy dạ hội bồng bềnh hay những món trang sức vô giá, sắc xanh hoàng gia vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của nó: Tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian, mang lại sự điềm tĩnh và khẳng định đẳng cấp của người mặc. Không cần phải là một công nương hay vương phi, bất kỳ ai trong chúng ta khi khoác lên mình một món đồ mang sắc xanh thẳm này cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tự tin và khí chất vương giả mà nó mang lại.