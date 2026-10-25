Chồng tháng nào cũng đưa tôi 20 triệu, thỉnh thoảng tặng quà cả chục triệu, nhưng nửa năm nay anh bỗng dưng thay đổi khiến tôi giật thót lo sợ

Chồng tôi làm kinh doanh, thu nhập mỗi tháng không cố định nhưng nhìn chung khá tốt. Trước đây, cứ đến sinh nhật tôi hay những dịp lễ lớn, anh lại chủ động mua quà. Có khi là chiếc điện thoại đời mới trị giá vài chục triệu đồng, có khi là đôi vòng tay vàng mà tôi chỉ tiện miệng khen đẹp khi đi ngang qua cửa hàng. Anh không cần tôi nhắc nhở, cũng chẳng đợi tôi phải bóng gió. Nhiều lần, tôi còn bảo anh không cần tiêu nhiều tiền như vậy, nhưng anh chỉ cười, nói rằng kiếm được tiền thì phải để vợ con được hưởng thụ.

Tôi từng rất tự hào về điều đó. Tôi không phải người phụ nữ chỉ biết nhìn vào giá trị vật chất, nhưng cảm giác được chồng quan tâm, để ý đến sở thích của mình khiến tôi thấy mình được yêu thương. Những món quà ấy không chỉ có giá tiền, mà còn cho tôi cảm giác anh luôn nghĩ đến vợ ngay cả khi bận rộn với công việc.

Thế nhưng, khoảng 6 tháng nay, mọi chuyện dần khác đi. Tiền sinh hoạt 20 triệu đồng vẫn được anh chuyển đều đặn mỗi tháng, nhưng những dịp đặc biệt, anh chỉ đưa tôi đi ăn hoặc mua một món quà nhỏ. Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ công việc của anh đang gặp khó khăn nên cũng không hỏi han nhiều. Thỉnh thoảng, anh lại than rằng thị trường không tốt, đối tác chậm thanh toán, làm ăn có nhiều khoản phải lo. Nghe chồng nói vậy, tôi còn chủ động tiết kiệm hơn, hạn chế mua sắm để anh đỡ áp lực.

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Nhưng có một điều khiến tôi không thể hoàn toàn yên tâm. Tôi vẫn biết thu nhập của anh khá tốt, thậm chí đôi khi còn nhìn thấy tài khoản của anh nhận những khoản tiền lên tới cả trăm triệu đồng. Tôi không cố tình kiểm soát tiền bạc của chồng, chỉ là trong quá trình sử dụng điện thoại hoặc khi anh nhờ tôi kiểm tra một giao dịch, những thông báo ấy vô tình hiện ra. Vì thế, tôi không hiểu tại sao anh vẫn có tiền mà sự hào phóng với vợ lại giảm đi rõ rệt.

Tôi bắt đầu nghĩ đến những khả năng mà trước đây mình chưa từng nghi ngờ. Liệu có phải anh đang dành tiền cho một người phụ nữ khác? Có phải những món quà đắt tiền, những lời quan tâm mà trước kia anh dành cho tôi giờ đã được chuyển sang một người khác, còn tôi vẫn nhận đủ 20 triệu đồng mỗi tháng như một khoản trách nhiệm cố định? Càng nghĩ, tôi càng thấy bất an, nhưng lại không có bằng chứng nào để khẳng định điều mình lo sợ.

Tôi cũng sợ nếu hỏi thẳng, anh sẽ cho rằng tôi thực dụng, chỉ quan tâm đến tiền bạc và quà cáp. Bởi suy cho cùng, anh vẫn đưa tiền sinh hoạt đầy đủ, vẫn đi làm về nhà mỗi ngày, chưa có biểu hiện rõ ràng nào cho thấy anh thay lòng đổi dạ. Có thể anh thực sự mệt mỏi với công việc, hoặc sau nhiều năm kết hôn, anh không còn thấy cần thiết phải thường xuyên tạo bất ngờ cho vợ như trước.

Tôi sợ cảm giác mình không còn là người được chồng ưu tiên như ngày trước. Tôi muốn hỏi anh, nhưng lại sợ câu trả lời. Bởi nếu anh thực sự gặp khó khăn, tôi sẵn sàng cùng anh chia sẻ; còn nếu sự hào phóng ấy đã dành cho một người khác, có lẽ điều tôi mất đi không chỉ là những món quà đắt tiền, mà còn là niềm tin vào cuộc hôn nhân của chính mình.